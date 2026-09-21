Η Ναόμι Γουότς αφιέρωσε το βραβείο Ντονόστια στον Ντέιβιντ Λιντς: Μου λείπεις, είπε

Ντονόστια που της απονεμήθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν αφιέρωσε η Ναόμι Γουότς στον Ντέιβιντ Λιντς , αναφέροντας δημόσια ότι της «λείπει» ο σπουδαίος σκηνοθέτης, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία «Mulholland Drive».



Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία της, η ηθοποιός ευχαρίστησε τους διοργανωτές του Φεστιβάλ και το κοινό, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί να έχει στόχους και επιθυμίες για την καριέρα της. Στη συνέχεια, απευθύνθηκε προσωπικά στον Λιντς, κρατώντας ψηλά το βραβείο που μόλις είχε παραλάβει. «

» πρόσθεσε κρατώντας ψηλά το βραβείο Ντονόστια «μ

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@shashatmedia “David Lynch, I miss you.” ❤️🕊️ Naomi Watts paid tribute to her late collaborator while receiving her #DonostiaAward at the San Sebastián Film Festival. A deeply moving moment celebrating their extraordinary bond and legacy. 🏆 #ShashatSSIFF #NaomiWatts @sansebastianfes ♬ original sound - Shashat

Ναόμι Γουότς εξήγησε ότι

Το βραβείοΗ Βρετανίδα ηθοποιός παρέλαβε την κορυφαία τιμητική διάκριση του Φεστιβάλ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από την προβολή της νέας της ταινίας «The Housewife». Η ηθοποιός εμφανίστηκε συγκινημένη κατά την παραλαβή του βραβείου και στη συνέχειαμίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καταφέρει να καθιερωθεί στο Χόλιγουντ, αναφερόμενη στις συνεχείς απορρίψεις που είχε δεχτεί στην αρχή της καριέρας της. «Υπήρξε τόση απόρριψη. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι δεν θα τα κατάφερνα» εξήγησε.Έχω ακόμα πολλά να δώσω και συνεχίζω να στοχεύω στα αστέρια. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, που μου δίνετε το προνόμιο να κάνω αυτό που αγαπώ. Και Ντέιβιντ Λιντςου λείπειςΝωρίτερα, ηη κατάσταση της αμφισβήτησης που βίωνε, άλλαξε μετά από περίπου μία δεκαετία, όταν γνώρισε τον Ντέιβιντ Λιντς και ανέλαβε τον ρόλο στην ταινία «Mulholland Drive». Η ηθοποιός σχολίασε πως η εμπιστοσύνη που της έδειξε ο σκηνοθέτης επηρέασε καθοριστικά την καριέρα της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την υποκριτική.«Εκείνος με είδε και όλα εκείνα τα τραύματα από την απόρριψη μετατράπηκαν σε στοιχεία εξέλιξης. Μου έδωσε έναν ρόλο που ούτε καν τολμούσες να ονειρευτείς. Πραγματικά άλλαξε τη ζωή μου. Μου έδωσε μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει υποκριτική, για το πώς να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου, να αποδέχομαι την αβεβαιότητα και να μην φοβάμαι το παράξενο ή το ανεξήγητο. Αλλά πάνω απ' όλα, πίστεψε σε μένα προτού πιστέψω εγώ πλήρως στον εαυτό μου, και αυτό είναι ένα δώρο που δεν το ξεχνάς ποτέ. Γι' αυτό, απόψε, νιώθω πραγματικά ότι αυτό το βραβείο αφορά σε μεγάλο βαθμό τον Ντέιβιντ» τόνισε η Ναόμι Γουότς.: AFP