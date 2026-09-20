Άμεση ανάλυση: Αδιέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο, ο Μερτς μένει μέχρι να... φύγει, η ακροδεξιά καλπάζει και τρομάζει

Ο Γερμανός καγκελάριος παραμένει στη θέση του, όχι γιατί οι κάλπες επιβεβαίωσαν την πολιτική του, αλλά επειδή δεν υπάρχει ακόμα συμφωνημένη εναλλακτική λύση στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατίας και οκτώ πρωθυπουργοί κρατιδίων του παρείχαν δημόσια στήριξη