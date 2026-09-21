Μαρινάκης: Δεν θα συνηθίσουμε το «τέρας» των προσωπικών επιθέσεων και της «ανθρωποφαγίας»
Μαρινάκης: Δεν θα συνηθίσουμε το «τέρας» των προσωπικών επιθέσεων και της «ανθρωποφαγίας»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για το θέμα της αντιπαράθεσης Σδούκου - Φαραντούρη και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει
Θέση για την τηλεοπτική αντιπαράθεση μεταξύ της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νικόλα Φαραντούρη στον «αέρα» του OPEN πήρε ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του κάλεσε μεταξύ άλλων τον Νίκο Ανδρουλάκη «να απομονώσει τέτοιες συμπεριφορές».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:
Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει.
Η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών.
Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το «τέρας» των προσωπικών επιθέσεων και της «ανθρωποφαγίας».
Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η τηλεοπτική αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Σδούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη στο OPEN, όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ η ίδια «χαριεντιζόταν με υπουργούς».
Η φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Σδούκου, η οποία λίγη ώρα αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε την αναφορά «υποτιμητική και σεξιστική» και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.
Από την πλευρά του ο κ. Φαραντούρης απάντησε λέγοντας πως «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες» κατηγορώντας την κυρία Σδούκου ότι του είπε πως, «ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική».
Δείτε την αντιπαράθεση:
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:
Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει.
Η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών.
Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το «τέρας» των προσωπικών επιθέσεων και της «ανθρωποφαγίας».
Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η τηλεοπτική αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Σδούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη στο OPEN, όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ η ίδια «χαριεντιζόταν με υπουργούς».
«Υποτιμητική και σεξιστική αναφορά»
Η φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Σδούκου, η οποία λίγη ώρα αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε την αναφορά «υποτιμητική και σεξιστική» και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.
Από την πλευρά του ο κ. Φαραντούρης απάντησε λέγοντας πως «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες» κατηγορώντας την κυρία Σδούκου ότι του είπε πως, «ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική».
Δείτε την αντιπαράθεση:
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