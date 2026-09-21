Ο Τραμπ μίλησε με τον ομόλογό του της Υεμένης, ο οποίος του ζήτησε βοήθεια στον πόλεμο με τους Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Υεμένη Ιράν Χούθι

Ο Τραμπ μίλησε με τον ομόλογό του της Υεμένης, ο οποίος του ζήτησε βοήθεια στον πόλεμο με τους Χούθι

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημοσίως ότι η Ουάσιγκτον είναι σε επαφή με τους Χούθι και ότι η οργάνωση αυτή, την οποία χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» διαβεβαίωσε ότι δεν θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία

Ο Τραμπ μίλησε με τον ομόλογό του της Υεμένης, ο οποίος του ζήτησε βοήθεια στον πόλεμο με τους Χούθι
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά χθες Κυριακή με τον πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ αλ Αλίμι, ανέφεραν τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Αντικείμενο της συνομιλίας ήταν η προώθηση των Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, σε ένα ζωτικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο.

Ο Αλίμι ζήτηση τη βοήθεια των ΗΠΑ για την κυβέρνησή του, η οποία στηρίζεται ήδη από τη Σαουδική Αραβία, στον πόλεμό της εναντίον των Χούθι που αυτόν τον μήνα, με μια αιφνιδιαστική επέλαση, κατέλαβαν εδάφη κατά μήκος του στενού Μπαμ ελ Μάντεμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Δύο από τις πηγές, μία από την Υεμένη και μία δυτική, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος αυτού ο Τραμπ δεν ανέλαβε καμία σαφή δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.



Ο Λευκός Οίκος και ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι η Ουάσιγκτον είναι σε επαφή με τους Χούθι και ότι η οργάνωση αυτή διαβεβαίωσε ότι δεν θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία. Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση» τους Χούθι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανταποκρίθηκε επίσης στα σαουδαραβικά αιτήματα για στρατιωτική στήριξη του Ριάντ απέναντι στους Χούθι, όμως μετέδωσε πρόσφατα το πρακτορείο Reuters.
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