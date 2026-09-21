Δημοπρατούνται προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό, αντιδρά ο τελευταίος της σύζυγος: Είναι σκανδαλώδες να την ξεγυμνώνουν με αυτόν τον τρόπο
Δημοπρατούνται προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό, αντιδρά ο τελευταίος της σύζυγος: Είναι σκανδαλώδες να την ξεγυμνώνουν με αυτόν τον τρόπο
Είναι ασέβεια στη μνήμη της, τόνισε ο 85χρονος Μπερνάρ ντ'Ορμάλ - Η θρυλική ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή στα 91 της δεν τον συμπεριέλαβε στη διαθήκη της
Μία διαμάχη έχει έρθει στην επιφάνεια, καθώς δημοπρατούνται προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο, σε ηλικία 91 ετών.
Ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγος της Γαλλίδας ηθοποιού - ο οποίος μέχρι πέρυσι ζούσε με την Μπαρντό στο σπίτι τους στο Σεν Τροπέ, αλλά από τη στιγμή που δεν συμπεριλήφθηκε στην κληρονομιά της, ζει σε διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης - καταδίκασε την πώληση, χαρακτηρίζοντάς την «σκανδαλώδη».
Ο 85χρονος Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, παρά το γεγονός πως ο οίκος δημοπρασιών Millon που έχει αναλάβει τη διοργάνωση με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για το ίδρυμα προστασίας των ζώων που είχε ιδρύσει η Μπαρντό, καθώς και για τον γιο της, Νικολά Σαριέ, δήλωσε, σύμφωνα με την Daily Mail: «Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Γιατί γίνεται αυτή η δημοπρασία; Για τα ζώα; Είναι ένα αστείο και μια ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί για την ημέρα που ο κόσμος θα μπορεί να επισκεφθεί τη La Madrague (σ.σ. τη βίλα της στο Σαν Τροπέ). Είναι σκανδαλώδες να την ξεγυμνώνουν με αυτόν τον τρόπο».
Συνολικά, περίπου 300 αντικείμενα της ηθοποιού δημοπρατούνται στο Hôtel Drouot, ανάμεσά τους τα ψάθινα καπέλα που φορούσε, μια μαύρη φούστα, μπερέδες, είδη προσωπικής περιποίησης, εσώρουχα και οι κλασικές μπαλαρίνες της Repetto, και ο ίδιος φοβάται ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη La Madrague, την οποία αγόρασε το 1958, αφού είχε γίνει γνωστή από την κλασική ταινία «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα», καθώς και με την άλλη κατοικία της Μπαρντό στη νότια Γαλλία, τη La Garrigue.
Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Nice Matin, ο ντ'Ορμάλ τόνισε πως ούτε η Μπαρντό θα ήταν σύμφωνη με τη δημοπρασία: «Αν τους περάσει ποτέ από το μυαλό να πουλήσουν τα πάντα όπως σε αυτή τη δημοπρασία, πώς θα μπορώ να αποδείξω ότι τα αντικείμενα ανήκαν στην Μπριζίτ ή ότι αποτελούσαν μέρος της ιδιωτικής μου ζωής; Η Μπριζίτ σίγουρα δεν θα συμφωνούσε με αυτή τη δημοπρασία. Θα τους είχε διώξει κακήν κακώς».
Η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Μπερνάρ ντ'Ορμάλ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στη Νορβηγία το 1992, όμως ο γάμος τους δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως έγκυρος στη Γαλλία.
Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν κληρονόμησε τίποτα από τη διαθήκη της Μπαρντό, μετά τον θάνατό της, υποστήριξε: «Εγώ ήμουν αυτός που της είπα ότι δεν ήθελα απολύτως τίποτα».
Ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγος της Γαλλίδας ηθοποιού - ο οποίος μέχρι πέρυσι ζούσε με την Μπαρντό στο σπίτι τους στο Σεν Τροπέ, αλλά από τη στιγμή που δεν συμπεριλήφθηκε στην κληρονομιά της, ζει σε διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης - καταδίκασε την πώληση, χαρακτηρίζοντάς την «σκανδαλώδη».
Ο 85χρονος Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, παρά το γεγονός πως ο οίκος δημοπρασιών Millon που έχει αναλάβει τη διοργάνωση με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για το ίδρυμα προστασίας των ζώων που είχε ιδρύσει η Μπαρντό, καθώς και για τον γιο της, Νικολά Σαριέ, δήλωσε, σύμφωνα με την Daily Mail: «Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Γιατί γίνεται αυτή η δημοπρασία; Για τα ζώα; Είναι ένα αστείο και μια ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί για την ημέρα που ο κόσμος θα μπορεί να επισκεφθεί τη La Madrague (σ.σ. τη βίλα της στο Σαν Τροπέ). Είναι σκανδαλώδες να την ξεγυμνώνουν με αυτόν τον τρόπο».
Brigitte Bardot's disinherited final husband - who was living with her in luxury until her death - speaks of his fury from his council flat as her belongings go under the hammer after she left him NOTHING https://t.co/ZuQHvq7IVf— Daily Mail (@DailyMail) September 21, 2026
Συνολικά, περίπου 300 αντικείμενα της ηθοποιού δημοπρατούνται στο Hôtel Drouot, ανάμεσά τους τα ψάθινα καπέλα που φορούσε, μια μαύρη φούστα, μπερέδες, είδη προσωπικής περιποίησης, εσώρουχα και οι κλασικές μπαλαρίνες της Repetto, και ο ίδιος φοβάται ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη La Madrague, την οποία αγόρασε το 1958, αφού είχε γίνει γνωστή από την κλασική ταινία «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα», καθώς και με την άλλη κατοικία της Μπαρντό στη νότια Γαλλία, τη La Garrigue.
Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Nice Matin, ο ντ'Ορμάλ τόνισε πως ούτε η Μπαρντό θα ήταν σύμφωνη με τη δημοπρασία: «Αν τους περάσει ποτέ από το μυαλό να πουλήσουν τα πάντα όπως σε αυτή τη δημοπρασία, πώς θα μπορώ να αποδείξω ότι τα αντικείμενα ανήκαν στην Μπριζίτ ή ότι αποτελούσαν μέρος της ιδιωτικής μου ζωής; Η Μπριζίτ σίγουρα δεν θα συμφωνούσε με αυτή τη δημοπρασία. Θα τους είχε διώξει κακήν κακώς».
Η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Μπερνάρ ντ'Ορμάλ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στη Νορβηγία το 1992, όμως ο γάμος τους δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως έγκυρος στη Γαλλία.
Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν κληρονόμησε τίποτα από τη διαθήκη της Μπαρντό, μετά τον θάνατό της, υποστήριξε: «Εγώ ήμουν αυτός που της είπα ότι δεν ήθελα απολύτως τίποτα».
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