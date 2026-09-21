Δημοπρατούνται προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό, αντιδρά ο τελευταίος της σύζυγος: Είναι σκανδαλώδες να την ξεγυμνώνουν με αυτόν τον τρόπο

στο σπίτι τους στο Σεν Τροπέ, αλλά από τη στιγμή που

ζει σε διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης -

οίκος δημοπρασιών Millon που έχει αναλάβει τη διοργάνωση με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για το ίδρυμα προστασίας των ζώων που είχε ιδρύσει η Μπαρντό, καθώς και για τον γιο της, Νικολά Σαριέ, δήλωσε, σύμφωνα με την Daily Mail:

«Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Γιατί γίνεται αυτή η δημοπρασία; Για τα ζώα; Είναι ένα αστείο και μια ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί για την ημέρα που ο κόσμος θα μπορεί να επισκεφθεί τη La Madrague (σ.σ. τη βίλα της στο Σαν Τροπέ). Είναι σκανδαλώδες να την ξεγυμνώνουν με αυτόν τον τρόπο».





Brigitte Bardot's disinherited final husband - who was living with her in luxury until her death - speaks of his fury from his council flat as her belongings go under the hammer after she left him NOTHING https://t.co/ZuQHvq7IVf — Daily Mail (@DailyMail) September 21, 2026





ψάθινα καπέλα που φορούσε, μια μαύρη φούστα, μπερέδες, είδη προσωπικής περιποίησης, εσώρουχα και οι κλασικές μπαλαρίνες της Repetto,

την οποία αγόρασε το 1958, αφού είχε γίνει γνωστή από την κλασική ταινία «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα»,

ντ'Ορμάλ τόνισε πως ούτε η Μπαρντό θα ήταν σύμφωνη με τη δημοπρασία

Μπερνάρ ντ'Ορμάλ παντρεύτηκαν με