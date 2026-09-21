Αποθέωση Νίστρουπ στη Δανία: Το «ονειρικό ξεκίνημα» στον Παναθηναϊκό

Τα ΜΜΕ της Δανίας αποθεώνουν τον Τζέικομπ Νίστρουπ με αφορμή το εξαιρετικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη φετινή Stoiximan Super League



Με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια αντιμετωπίζουν στη







Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Νόρτζελαντ στην 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ιστορία. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Φάρουμ της Δανίας, σε ένα γήπεδο που ο Νίστρουπ γνωρίζει πολύ καλά.



Ο δανικός Τύπος κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή εκκίνηση του Νίστρουπ στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του τις δυσκολίες του παρελθόντος και έχει δημιουργήσει μια νέα αγωνιστική δυναμική.







Παράλληλα, τα δανικά δημοσιεύματα συνδέουν την αγωνιστική εικόνα της ομάδας με τη μεταγραφική ενίσχυση που προηγήθηκε. Όπως επισημαίνεται, η διοίκηση του Παναθηναϊκού προχώρησε σε σημαντική οικονομική επένδυση, προσφέροντας στον Δανό τεχνικό ένα ρόστερ με περισσότερες επιλογές προκειμένου να εφαρμόσει τη φιλοσοφία του.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το τελευταίο διάστημα της παρουσίας του Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη, το οποίο είχε ολοκληρωθεί με αρκετές δυσκολίες. Στην Ελλάδα, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική και ο νεαρός προπονητής απολαμβάνει πλέον την εμπιστοσύνη που συνοδεύει τα αποτελέσματα.



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Bold.dk: «Πέντε στα πέντε: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ξανά»



PL Bold: «Μετά από αγορές εκατομμυρίων: Ο Γιάκομπ Νίστρουπ συνεχίζει το ονειρικό ξεκίνημα στην Ελλάδα»



PL Bold: «Ο Νίστρουπ ιππεύει ένα κύμα επιτυχίας στην Ελλάδα»



Με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια αντιμετωπίζουν στη Δανία την πορεία του Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό . Ο 38χρονος τεχνικός έχει οδηγήσει τους «πράσινους» σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, με το απόλυτο των νικών στη Stoiximan Super League να έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης ευρωπαϊκής παρουσίας και των προκρίσεων στο UEFA Conference League.Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των δανικών Μέσων, τα οποία στέκονται ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα υπό τις οδηγίες του συμπατριώτη τους προπονητή.Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Νόρτζελαντ στην 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ιστορία. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Φάρουμ της Δανίας, σε ένα γήπεδο που ο Νίστρουπ γνωρίζει πολύ καλά.Ο δανικός Τύπος κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή εκκίνηση του Νίστρουπ στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του τις δυσκολίες του παρελθόντος και έχει δημιουργήσει μια νέα αγωνιστική δυναμική.Το απόλυτο «5 στα 5» στο πρωτάθλημα αποτελεί μέχρι στιγμής το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της πορείας των «πράσινων», με τον Νίστρουπ να βρίσκεται στο επίκεντρο των αναφορών.Παράλληλα, τα δανικά δημοσιεύματα συνδέουν την αγωνιστική εικόνα της ομάδας με τη μεταγραφική ενίσχυση που προηγήθηκε. Όπως επισημαίνεται, η διοίκηση του Παναθηναϊκού προχώρησε σε σημαντική οικονομική επένδυση, προσφέροντας στον Δανό τεχνικό ένα ρόστερ με περισσότερες επιλογές προκειμένου να εφαρμόσει τη φιλοσοφία του.Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το τελευταίο διάστημα της παρουσίας του Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη, το οποίο είχε ολοκληρωθεί με αρκετές δυσκολίες. Στην Ελλάδα, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική και ο νεαρός προπονητής απολαμβάνει πλέον την εμπιστοσύνη που συνοδεύει τα αποτελέσματα.Τα μεγάλα αθλητικά Μέσα της χώρας έχουν αναδείξει την πορεία του Νίστρουπ με χαρακτηριστικούς τίτλους:Bold.dk: «Πέντε στα πέντε: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ξανά»PL Bold: «Μετά από αγορές εκατομμυρίων: Ο Γιάκομπ Νίστρουπ συνεχίζει το ονειρικό ξεκίνημα στην Ελλάδα»PL Bold: «Ο Νίστρουπ ιππεύει ένα κύμα επιτυχίας στην Ελλάδα»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στην προσωπικότητα του Νίστρουπ και στον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.



Η σοβαρότητα που δείχνει στην καθημερινή του δουλειά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα, έχουν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα γύρω από τον ίδιο. Τα δανικά δημοσιεύματα υπογραμμίζουν ότι έχει κερδίσει τον σεβασμό τόσο των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων όσο και των ελληνικών Μέσων.



Η επικείμενη αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ έχει, φυσικά, ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά τον συγκεκριμένο σύλλογο και το περιβάλλον του, γεγονός που μπορεί να του προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες ενόψει της αναμέτρησης.



Ο ίδιος, μιλώντας στα Μέσα της πατρίδας του, αναφέρθηκε στη γνώση που διαθέτει για τη Νόρτζελαντ, αναγνωρίζοντας ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό πλεονέκτημα για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.



«Γνωρίζω τη Νόρτζελαντ απέξω κι ανακατωτά, οπότε αυτό αποτελεί προφανώς ένα μικρό πλεονέκτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ. Παράλληλα, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι θα επιστρέψει στη Δανία, αυτή τη φορά εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό.



«Επίσης είμαι ικανοποιημένος που θα αντιμετωπίσω έναν δανέζικο σύλλογο εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό», πρόσθεσε ο τεχνικός των «πράσινων».