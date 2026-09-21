Εθνική Σερβίας: Δωρέαν εισιτήρια σε μαθητές, αθλητές για τα ματς με Ελλάδα και Γερμανία
SPORTS
Nations League Εθνική ποδοσφαίρου Εθνική Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς

Εθνική Σερβίας: Δωρέαν εισιτήρια σε μαθητές, αθλητές για τα ματς με Ελλάδα και Γερμανία

Οι άνθρωποι της σερβικής ομοσπονδίας προσπαθούν να τονώσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τους αγώνες του Nations League

Εθνική Σερβίας: Δωρέαν εισιτήρια σε μαθητές, αθλητές για τα ματς με Ελλάδα και Γερμανία
Οι αποτυχημένες παρουσίες της Εθνικής Σερβίας είτε σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων ή και στις προκριματικές διαδικασίες έχουν δημιουργήσει κλίμα έντονης δυσαρέσκειας στις τάξεις των οπαδών που δεν δείχνουν να πιστεύουν πάρα πολύ και στη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε από την περασμένη άνοιξη με την ανάθεση της τεχνικής ηγεσίας στον Βέλικο Παούνοβιτς.

Μάλιστα ο τελευταίος πολύ νωρίς αντιμετώπισε την πρώτη του κρίση καθώς στις κλήσεις του περασμένου Ιουνίου ήρθε αντιμέτωπος με πολλές αρνήσεις, ωστόσο τώρα εν όψει της εκκίνησης του Nations League (πρώτος αντίπαλος την Πέμπτη 24/9 η Εθνική Ελλάδας στο Βελιγράδι) έδωσε συγχωροχάρτι στους περισσότερους ελπίζοντας σε μια νέα αρχή.

Την ίδια ώρα η σερβική ομοσπονδία βλέποντας να μην υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για το εναρκτήριο ματς αποφάσισε να δώσει δωρεάν εισιτήρια σε μαθητές και αθλητές ποδοσφαιρικών ακαδημιών σε μια προσπάθεια να έχει κόσμο το «Ράικο Μίτιτς» το βράδυ της Πέμπτης.

Μάλιστα έχει ονομάσει τη συγκεκριμένη καμπάνια «I SUPPORT SERBIA», αναφερόντας «οι φανέλες αλλάζουν, τα είδωλα επίσης, όχι όμως και το σήμα για το οποίο είμαστε περήφανοι».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης