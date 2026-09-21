Εθνική Σερβίας: Δωρέαν εισιτήρια σε μαθητές, αθλητές για τα ματς με Ελλάδα και Γερμανία
Εθνική Σερβίας: Δωρέαν εισιτήρια σε μαθητές, αθλητές για τα ματς με Ελλάδα και Γερμανία
Οι άνθρωποι της σερβικής ομοσπονδίας προσπαθούν να τονώσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τους αγώνες του Nations League
Οι αποτυχημένες παρουσίες της Εθνικής Σερβίας είτε σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων ή και στις προκριματικές διαδικασίες έχουν δημιουργήσει κλίμα έντονης δυσαρέσκειας στις τάξεις των οπαδών που δεν δείχνουν να πιστεύουν πάρα πολύ και στη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε από την περασμένη άνοιξη με την ανάθεση της τεχνικής ηγεσίας στον Βέλικο Παούνοβιτς.
Μάλιστα ο τελευταίος πολύ νωρίς αντιμετώπισε την πρώτη του κρίση καθώς στις κλήσεις του περασμένου Ιουνίου ήρθε αντιμέτωπος με πολλές αρνήσεις, ωστόσο τώρα εν όψει της εκκίνησης του Nations League (πρώτος αντίπαλος την Πέμπτη 24/9 η Εθνική Ελλάδας στο Βελιγράδι) έδωσε συγχωροχάρτι στους περισσότερους ελπίζοντας σε μια νέα αρχή.
Την ίδια ώρα η σερβική ομοσπονδία βλέποντας να μην υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για το εναρκτήριο ματς αποφάσισε να δώσει δωρεάν εισιτήρια σε μαθητές και αθλητές ποδοσφαιρικών ακαδημιών σε μια προσπάθεια να έχει κόσμο το «Ράικο Μίτιτς» το βράδυ της Πέμπτης.
Μάλιστα έχει ονομάσει τη συγκεκριμένη καμπάνια «I SUPPORT SERBIA», αναφερόντας «οι φανέλες αλλάζουν, τα είδωλα επίσης, όχι όμως και το σήμα για το οποίο είμαστε περήφανοι».
Μάλιστα ο τελευταίος πολύ νωρίς αντιμετώπισε την πρώτη του κρίση καθώς στις κλήσεις του περασμένου Ιουνίου ήρθε αντιμέτωπος με πολλές αρνήσεις, ωστόσο τώρα εν όψει της εκκίνησης του Nations League (πρώτος αντίπαλος την Πέμπτη 24/9 η Εθνική Ελλάδας στο Βελιγράδι) έδωσε συγχωροχάρτι στους περισσότερους ελπίζοντας σε μια νέα αρχή.
Την ίδια ώρα η σερβική ομοσπονδία βλέποντας να μην υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για το εναρκτήριο ματς αποφάσισε να δώσει δωρεάν εισιτήρια σε μαθητές και αθλητές ποδοσφαιρικών ακαδημιών σε μια προσπάθεια να έχει κόσμο το «Ράικο Μίτιτς» το βράδυ της Πέμπτης.
Μάλιστα έχει ονομάσει τη συγκεκριμένη καμπάνια «I SUPPORT SERBIA», αναφερόντας «οι φανέλες αλλάζουν, τα είδωλα επίσης, όχι όμως και το σήμα για το οποίο είμαστε περήφανοι».
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