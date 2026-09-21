Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Νεσχάν Μουλαζίμ Βάφτιση Στέλιος Πολογεώργης

Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το μοντέλο και ο Στέλιος Πολογεώργης ονόμασαν την κόρη τους Νεσχάν Αέλια

Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Την κόρη της βάφτισε η Νεσχάν Μουλαζίμ, με το μυστήριο να λαμβάνει χώρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη θάλασσα.

Το μοντέλο και ο Στέλιος Πολογεώργης που υποδέχτηκαν το παιδί τους τον Οκτώβριο του 2025, ονόμασαν την κόρη τους Νεσχάν Αέλια, όπως είχε αποκαλύψει η Μουλαζίμ μήνες πριν, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους, οι οποίοι δημοσίευσαν στα social media βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή, αλλά και τον χώρο της δεξίωσης.

Η Νεσχάν Μουλαζίμ φορούσε ένα μίνι στράπλες φόρεμα, σε άσπρο χρώμα, το οποίο ταίριαζε με τον στολισμό που διάλεξε το ζευγάρι, που κινούνταν σε λευκές και χρυσές αποχρώσεις.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Έλενα Γαλύφα που ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους μοιράστηκε στο TikTok πλάνα, σημειώνοντας στη λεζάντα πως δεν είχε βρεθεί σε ωραιότερη βάφτιση: «Η πιο όμορφη βάφτιση που έχω ζήσει. Να σας ζήσει Νεσχάν και Στέλιο η όμορφη μας Αέλια», έγραψε.

@elenagalifa Η πιο όμορφη βάφτιση που έχω ζήσει, να σας ζήσει Νεσχαν και Στέλιο η όμορφη μας Αέλια #christeningday #baptism #babygirl #elenagalifa #fy ♬ original sound - Elena Galifa

Στο Instagram η Νεσχάν Μουλαζίμ μοιράστηκε ακόμη περισσότερες εικόνες από την τελετή, αναδημοσιεύοντας πολλά από τα stories των καλεσμένων της. 

Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Νεσχάν Μουλαζίμ έκανε τη βάφτιση της κόρη της στη θάλασσα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

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