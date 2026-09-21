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Resident Evil: Ιστορικό ρεκόρ στο box office των ΗΠΑ με 60 εκατ. δολάρια
Resident Evil: Ιστορικό ρεκόρ στο box office των ΗΠΑ με 60 εκατ. δολάρια
Η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ για το franchise που βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι και έχει μεταφερθεί μέχρι σήμερα επτά φορές στη μεγάλη οθόνη
Ιστορικό ήταν το άνοιγμα του «Resident Evil» στο αμερικανικό box office, καθώς η νέα ταινία του Ζακ Κρέγκερ συγκέντρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τριήμερο προβολής της, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του δημοφιλούς franchise.
Η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ για το franchise που βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι και έχει μεταφερθεί μέχρι σήμερα επτά φορές στη μεγάλη οθόνη, από το 2002. Παράλληλα, πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην καριέρα του Κρέγκερ, σκηνοθέτη των «Weapons» και «Barbarian».
Μάλιστα, το «Resident Evil» ξεπέρασε ήδη τις συνολικές εισπράξεις στις ΗΠΑ που είχαν σημειώσει οι περισσότερες από τις προηγούμενες ταινίες της σειράς σε ολόκληρη την κινηματογραφική τους πορεία. Εξαίρεση αποτελεί το «Resident Evil: Afterlife», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και είχε συγκεντρώσει συνολικά 60,1 εκατομμύρια δολάρια.
Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο Όστιν Έιμπραμς, υποδυόμενος έναν μεταφορέα ιατρικού υλικού που φτάνει στο Raccoon City για να πραγματοποιήσει μια σημαντική παράδοση. Εκεί, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με επικίνδυνα πλάσματα. Το «Resident Evil» έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής ποσοστό 95% στο Rotten Tomatoes.
Δείτε το τρέιλερ του «Resident Evil»
Ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, επικεφαλής αναλυτής της Rentrak, αμερικανικής εταιρείας που παρείχε δεδομένα και αναλύσεις για την κινηματογραφική αγορά, αναφέρθηκε στην απήχηση του σκηνοθέτη, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι δημιουργοί αποκτούν πλέον οι ίδιοι πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση μιας ταινίας.
«Ο Ζακ Κρέγκερ είναι πλέον ένα ευρέως αναγνωρίσιμο όνομα στον κόσμο του τρόμου» δήλωσε ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν επικεφαλής αναλυτής της Rentrak, συμπληρώνοντας: «Υπάρχουν ορισμένοι σκηνοθέτες που γίνονται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της ταινίας».
Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία, που κόστισε 75 εκατομμύρια δολάρια, απέφερε επιπλέον 48,3 εκατομμύρια δολάρια, διαμορφώνοντας τις παγκόσμιες εισπράξεις του πρώτου της τριημέρου στα 108,3 εκατομμύρια δολάρια.
Στη δεύτερη θέση του box office βρέθηκε το «Practical Magic 2», το οποίο συγκέντρωσε 12,2 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και ακόμη 7 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, φτάνοντας συνολικά τα 76,8 εκατομμύρια δολάρια.
Το «Spider-Man: Brand New Day» υποχώρησε στην τρίτη θέση, προσθέτοντας 6,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και ανεβάζοντας τις συνολικές εγχώριες εισπράξεις του στα 944,5 εκατομμύρια δολάρια. Η «Οδύσσεια» κατέλαβε την τέταρτη θέση με 4,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το «Coyote vs. Acme» συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 4,5 εκατομμύρια δολάρια.
Το top 10 του βορειοαμερικανικού box office
Η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ για το franchise που βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι και έχει μεταφερθεί μέχρι σήμερα επτά φορές στη μεγάλη οθόνη, από το 2002. Παράλληλα, πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην καριέρα του Κρέγκερ, σκηνοθέτη των «Weapons» και «Barbarian».
Zach Cregger's 'Resident Evil' Smashes Franchise Record With Massive $60 Million Opening - Bloody Disgusting https://t.co/nl1JP3FKH7— Gianluca Odinson (@GianlucaOdinson) September 21, 2026
Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο Όστιν Έιμπραμς, υποδυόμενος έναν μεταφορέα ιατρικού υλικού που φτάνει στο Raccoon City για να πραγματοποιήσει μια σημαντική παράδοση. Εκεί, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με επικίνδυνα πλάσματα. Το «Resident Evil» έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής ποσοστό 95% στο Rotten Tomatoes.
Δείτε το τρέιλερ του «Resident Evil»
Ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, επικεφαλής αναλυτής της Rentrak, αμερικανικής εταιρείας που παρείχε δεδομένα και αναλύσεις για την κινηματογραφική αγορά, αναφέρθηκε στην απήχηση του σκηνοθέτη, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι δημιουργοί αποκτούν πλέον οι ίδιοι πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση μιας ταινίας.
«Ο Ζακ Κρέγκερ είναι πλέον ένα ευρέως αναγνωρίσιμο όνομα στον κόσμο του τρόμου» δήλωσε ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν επικεφαλής αναλυτής της Rentrak, συμπληρώνοντας: «Υπάρχουν ορισμένοι σκηνοθέτες που γίνονται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της ταινίας».
Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία, που κόστισε 75 εκατομμύρια δολάρια, απέφερε επιπλέον 48,3 εκατομμύρια δολάρια, διαμορφώνοντας τις παγκόσμιες εισπράξεις του πρώτου της τριημέρου στα 108,3 εκατομμύρια δολάρια.
Στη δεύτερη θέση του box office βρέθηκε το «Practical Magic 2», το οποίο συγκέντρωσε 12,2 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και ακόμη 7 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, φτάνοντας συνολικά τα 76,8 εκατομμύρια δολάρια.
Το «Spider-Man: Brand New Day» υποχώρησε στην τρίτη θέση, προσθέτοντας 6,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και ανεβάζοντας τις συνολικές εγχώριες εισπράξεις του στα 944,5 εκατομμύρια δολάρια. Η «Οδύσσεια» κατέλαβε την τέταρτη θέση με 4,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το «Coyote vs. Acme» συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 4,5 εκατομμύρια δολάρια.
Το top 10 του βορειοαμερικανικού box office
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Rentrak, οι δέκα ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις στο βορειοαμερικανικό box office κατά το τριήμερο Παρασκευής-Κυριακής ήταν:
«Resident Evil» – 60 εκατ. δολάρια
«Practical Magic 2» – 12,2 εκατ. δολάρια
«Spider-Man: Brand New Day» – 6,5 εκατ. δολάρια
«Η Οδύσσεια» – 4,9 εκατ. δολάρια
«Coyote vs. Acme» – 4,5 εκατ. δολάρια
«Runner» – 3,2 εκατ. δολάρια
«Daniel and the Fiery Furnace» – 3,1 εκατ. δολάρια
«Transformers: The Movie» – 3,1 εκατ. δολάρια
«The Weight» – 2,3 εκατ. δολάρια
«Buddy» – 1,9 εκατ. δολάρια
«Resident Evil» – 60 εκατ. δολάρια
«Practical Magic 2» – 12,2 εκατ. δολάρια
«Spider-Man: Brand New Day» – 6,5 εκατ. δολάρια
«Η Οδύσσεια» – 4,9 εκατ. δολάρια
«Coyote vs. Acme» – 4,5 εκατ. δολάρια
«Runner» – 3,2 εκατ. δολάρια
«Daniel and the Fiery Furnace» – 3,1 εκατ. δολάρια
«Transformers: The Movie» – 3,1 εκατ. δολάρια
«The Weight» – 2,3 εκατ. δολάρια
«Buddy» – 1,9 εκατ. δολάρια
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