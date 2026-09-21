Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας, έγκυος η σύζυγός του Νάταλι Κάτερ
Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας, έγκυος η σύζυγός του Νάταλι Κάτερ
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram
Πατέρας θα γίνει ο Στέφανος Μιχαήλ, καθώς η σύζυγός του Νάταλι Κάτερ είναι έγκυος.
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες αγκαλιά με την αγαπημένη του, η οποία φορούσε μαγιό και έδειχνε τη φουσκωμένη της κοιλιά.
«Απλά εμείς... κάτω από λίγη μαγεία ηλιοβασιλέματος», έγραψε το ζευγάρι στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ μετρούν πάνω από έξι χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου 2025, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τητιότισσας στην Κύπρο.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τον Ιανουάριο είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά: «Πάντα ήθελα να αφήσω πίσω μου απογόνους, να τους μεγαλώσω σωστά, να έχω δίπλα μου κάποιον που με στηρίζει και με καταλαβαίνει», είχε πει, συμπληρώνοντας πόσο τυχερός είναι που έχει βρει έναν άνθρωπο που τον συμπληρώνει: «Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργείς σαν ομάδα, να ξέρεις πως ό,τι κι αν συμβεί έχεις τον άνθρωπό σου για να σε ωθήσει. Με τη Ναταλί καταλήξαμε να παντρευτούμε γιατί συμπλήρωνε τα ''θέλω'' μου», ανέφερε.
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες αγκαλιά με την αγαπημένη του, η οποία φορούσε μαγιό και έδειχνε τη φουσκωμένη της κοιλιά.
«Απλά εμείς... κάτω από λίγη μαγεία ηλιοβασιλέματος», έγραψε το ζευγάρι στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ μετρούν πάνω από έξι χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου 2025, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τητιότισσας στην Κύπρο.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τον Ιανουάριο είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά: «Πάντα ήθελα να αφήσω πίσω μου απογόνους, να τους μεγαλώσω σωστά, να έχω δίπλα μου κάποιον που με στηρίζει και με καταλαβαίνει», είχε πει, συμπληρώνοντας πόσο τυχερός είναι που έχει βρει έναν άνθρωπο που τον συμπληρώνει: «Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργείς σαν ομάδα, να ξέρεις πως ό,τι κι αν συμβεί έχεις τον άνθρωπό σου για να σε ωθήσει. Με τη Ναταλί καταλήξαμε να παντρευτούμε γιατί συμπλήρωνε τα ''θέλω'' μου», ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα