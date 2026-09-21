Ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε για την ατάκα «Εμείς είμαστε καλά, εκείνος πέθανε» για τον Μαζωνάκη: Ο Γιώργος θα γέλαγε

«Τον αποχαιρέτησα με χιούμορ, οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες», πρόσθεσε ο τραγουδιστής μετά από βίντεο που έγινε viral με το «αστείο» που έκανε λίγο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη