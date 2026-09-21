Ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε για την ατάκα «Εμείς είμαστε καλά, εκείνος πέθανε» για τον Μαζωνάκη: Ο Γιώργος θα γέλαγε
Ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε για την ατάκα «Εμείς είμαστε καλά, εκείνος πέθανε» για τον Μαζωνάκη: Ο Γιώργος θα γέλαγε
«Τον αποχαιρέτησα με χιούμορ, οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες», πρόσθεσε ο τραγουδιστής μετά από βίντεο που έγινε viral με το «αστείο» που έκανε λίγο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Για την ατάκα «Εμείς είμαστε καλά, εκείνος πέθανε» που έγινε viral λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε ο Σταμάτης Γονίδης, επισημαίνοντας πως ο καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή στα 54 του θα γελούσε.
Ο Σταμάτης Γονίδης, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Πρωινό», επιβεβαίωσε πως το «αστείο» που έκανε αφορούσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και εξήγησε πως ήθελε να τον αποχαιρετήσει με χιούμορ.
Όπως δήλωσε: «Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία, με ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Λοιπόν, ο πρώτος που με ρώτησε "Τι κάνεις;", του λέω "Περιμένω τη σειρά μου". Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στο φίλο μου. Εννοούσα τη σειρά μου να "φύγω". Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να "φύγουμε". Ο δεύτερος που με ρώτησε "Τι κάνεις;", του λέω "Καλά είμαι, ο άλλος πέθανε". Του έλεγα "Με ρωτάς εμένα αν είμαι καλά που ήρθα εδώ να χαιρετήσω το φίλο μου που έφυγε;". Έχει μια δόση χιούμορ γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες».
Δείτε το βίντεο
Ο Σταμάτης Γονίδης πρόσθεσε πως περίμενε ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις: «Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα, κάποια στιγμή φεύγουμε από τη ζωή, γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί; Αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του αλλουνού πρέπει να περάσει λίγος καιρός, να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος».
Ο τραγουδιστής, έπειτα, συμπλήρωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είχε καταλάβει τον τρόπο που το είπε και θα γελούσε εάν έλεγε την ίδια ατάκα και για άλλο πρόσωπο: «Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλάγαμε για τον Θεό, μιλάγαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια και να κάναμε παρέα, το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε. Το γέλιο του ήταν φανταστικό. Δηλαδή μες στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γέλαγε μέχρι σήμερα».
Ο Σταμάτης Γονίδης ανέφερε ακόμη πως ο άδικος χαμός του τραγουδιστή, θα σώσει πολλές άλλες ζωές: «Για εμένα δεν έχει φύγει. Απορώ πώς ενώ ήταν πανέξυπνος, παραμυθιάστηκε και πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έφυγε από αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος, θα σώσει πολύ κόσμο που είχε εμπιστευτεί τέτοιες θεραπείες από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί επίσημα», είπε.
Κλείνοντας, αποκάλυψε το τελευταίο μήνυμα που είχε γράψει στον Γιώργο Μαζωνάκη: «"Φίλε, να ξέρεις ότι ό,τι με χρειαστείς εγώ θα είμαι εδώ", αυτό του είχα γράψει».
Θαμώνας κατέγραψε τη στιγμή, με την Άντζελα Δημητρίου να τον κοιτά σοκαρισμένη, χωρίς να μιλά.
Στα σχόλια κάτω από το βίντεο έγραφαν πως το αστείο του Σταμάτη Γονίδη ήταν «τραγικό», με άλλα σχόλια να αναφέρουν: «Ντροπή» και «Αίσχος».
Αρκετοί, βέβαια, υπερασπίστηκαν τον τραγουδιστή, σημειώνοντας πως ήταν φίλοι με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναγνωρίζοντας πως τα λόγια του δεν ήταν κακοπροαίρετα.
Ο Σταμάτης Γονίδης, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Πρωινό», επιβεβαίωσε πως το «αστείο» που έκανε αφορούσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και εξήγησε πως ήθελε να τον αποχαιρετήσει με χιούμορ.
Όπως δήλωσε: «Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία, με ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Λοιπόν, ο πρώτος που με ρώτησε "Τι κάνεις;", του λέω "Περιμένω τη σειρά μου". Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στο φίλο μου. Εννοούσα τη σειρά μου να "φύγω". Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να "φύγουμε". Ο δεύτερος που με ρώτησε "Τι κάνεις;", του λέω "Καλά είμαι, ο άλλος πέθανε". Του έλεγα "Με ρωτάς εμένα αν είμαι καλά που ήρθα εδώ να χαιρετήσω το φίλο μου που έφυγε;". Έχει μια δόση χιούμορ γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες».
Δείτε το βίντεο
Ο Σταμάτης Γονίδης πρόσθεσε πως περίμενε ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις: «Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα, κάποια στιγμή φεύγουμε από τη ζωή, γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί; Αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του αλλουνού πρέπει να περάσει λίγος καιρός, να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος».
Ο τραγουδιστής, έπειτα, συμπλήρωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είχε καταλάβει τον τρόπο που το είπε και θα γελούσε εάν έλεγε την ίδια ατάκα και για άλλο πρόσωπο: «Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλάγαμε για τον Θεό, μιλάγαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια και να κάναμε παρέα, το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε. Το γέλιο του ήταν φανταστικό. Δηλαδή μες στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γέλαγε μέχρι σήμερα».
Ο Σταμάτης Γονίδης ανέφερε ακόμη πως ο άδικος χαμός του τραγουδιστή, θα σώσει πολλές άλλες ζωές: «Για εμένα δεν έχει φύγει. Απορώ πώς ενώ ήταν πανέξυπνος, παραμυθιάστηκε και πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έφυγε από αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος, θα σώσει πολύ κόσμο που είχε εμπιστευτεί τέτοιες θεραπείες από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί επίσημα», είπε.
Κλείνοντας, αποκάλυψε το τελευταίο μήνυμα που είχε γράψει στον Γιώργο Μαζωνάκη: «"Φίλε, να ξέρεις ότι ό,τι με χρειαστείς εγώ θα είμαι εδώ", αυτό του είχα γράψει».
«Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε»Ο Σταμάτης Γονίδης παρουσιάστηκε να λέει την ατάκα «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε» το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας στην Άντζελα Δημητρίου η οποία έδωσε το παρών στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, τη συζήτηση που είχε με άνθρωπο της ασφάλειας στο νεκροταφείο, ο οποίος τον ρώτησε εάν ήταν καλά.
Θαμώνας κατέγραψε τη στιγμή, με την Άντζελα Δημητρίου να τον κοιτά σοκαρισμένη, χωρίς να μιλά.
@stigma_radioshow Μια ιδιαίτερα σκληρή αναφορά έκανε ο Σταμάτης Γονίδης από την πίστα νυχτερινού κέντρου, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο Γονίδης αναφέρθηκε σε περιστατικό στο νεκροταφείο, όπου φέρεται να επισκέφθηκε το μνήμα του Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, όταν ένας security τον ρώτησε «πώς είναι;», εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε». #fyp #stigmanews #mazonakis #giorgosmazonakis #gonidis ♬ πρωτότυπος ήχος - stigma_radioshow
Στα σχόλια κάτω από το βίντεο έγραφαν πως το αστείο του Σταμάτη Γονίδη ήταν «τραγικό», με άλλα σχόλια να αναφέρουν: «Ντροπή» και «Αίσχος».
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