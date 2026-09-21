Κόντρα Γεωργιάδη με Λιάγκα για την υπόθεση Μαζωνάκη: Θα στέλνουμε τον «Ηρακλή Πουαρό - Λιάγκα» για ελέγχους - Μην είστε ειρωνικός

Ανέβηκαν οι τόνοι στον ΑΝΤ1 για τους ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου - «Εγώ μπορώ να σας πω κύριε υπουργέ ότι μπορεί να κάνανε και τα στραβά μάτια» είπε ο παρουσιαστής για τους ελέγχους του ΙΣΑ - Δείτε βίντεο