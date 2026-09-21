Η μαθηματική εξήγηση του Τζολάκη για την παραμονή της Χαλ και την απόκρουση του με την Κόβεντρι

Ο Κωνσταντής Τζολάκης θεωρεί ότι τα μαθηματικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο και εξηγεί πως μπορεί η ομάδα του μπορεί να μείνει στην Premier League