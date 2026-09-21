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Η μαθηματική εξήγηση του Τζολάκη για την παραμονή της Χαλ και την απόκρουση του με την Κόβεντρι
Η μαθηματική εξήγηση του Τζολάκη για την παραμονή της Χαλ και την απόκρουση του με την Κόβεντρι
Ο Κωνσταντής Τζολάκης θεωρεί ότι τα μαθηματικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο και εξηγεί πως μπορεί η ομάδα του μπορεί να μείνει στην Premier League
Ο Κωνσταντής Τζολάκης μετά από πέντε αγωνιστικές στην Premier League έχει καταφέρει να κλέψει την παράσταση και να είναι το πρόσωπο με το οποίο ασχολούνται και τα Μέσα στην Αγγλία. Ο 23χρονος γκολκίπερ έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε τρία παιχνίδια, ενώ στο πρόσφατο ματς της Χαλ με τη Νιούκαστλ απέκρουσε και πέναλτι.
Στους Άγγλους έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το ποδόσφαιρο ο Τζολάκης. Στέκονται στο γεγονός ότι κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και πως δίνει μεγάλη έμφαση στον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα μαθηματικά στο ποδόσφαιρο.
Πρόσφατα ο διεθνής τερματοφύλακας δήλωσε πως αν η ομάδα του καταφέρει να μη δεχτεί γκολ σε επτά ή οχτώ αγώνες θα μπορέσει να μείνει και στην Premier League. «Αν το πετύχουμε αυτό πιθανότατα θα μείνουμε και στην κατηγορία», είχε πει ο Τζολάκης.
Το πάθος που έχει για τα μαθηματικά τον βοηθάει και στις επιδόσεις του εντός γηπέδου. Συγκεκριμένα ο Τζολάκης έχει δηλώσει ότι «πρέπει να είσαι έξυπνος και ευφυής όταν παίζεις ποδόσφαιρο και ειδικά όταν είσαι τερματοφύλακας. Δεν είναι απαραίτητο να βουτάς πολύ ψηλά ή γι’ αρκετή ώρα, αλλά να έχεις καλή θέση», έχει πει ο 23χρονος πορτιέρε και εξηγεί πως έκανε την απόκρουση στο ματς με την Κόβεντρι.
«Στο παιχνίδι με την Κόβεντρι απέκρουσα μία μπάλα κοντά στο οριζόντιο δοκάρι. Αν η θέση μου ήταν πιο αριστερά θα ήταν πολύ δύσκολο να την αποκρούσω. Όταν είδα τη μπάλα, είπα στον εαυτό μου “σε δύο δευτερόλεπτα πρέπει να πας πιο δεξιά”. Όλα είναι μαθηματικά», ανέφερε ο διεθνής γκολκίπερ.
Ο Τζολάκης έχει κάνει αναφορά και στο πως θα κινηθεί όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο. «Όταν αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο θα έχω κάποια χρήματα και πρέπει να ξέρω τι θα τα κάνω για να επενδύσω. Μετά τα 36, 37 βγαίνει από αυτή τη ζώνη άνεσης. Δεν έχεις τίποτα. Πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις με τη ζωή σου, επειδή έχεις περίπου 45 χρόνια μπροστά σου».
Οι Άγγλοι αναφέρονται και στο αθλητικό υπόβαθρο που υπάρχει στην οικογένεια του, αφού ο πατέρας του ήταν φυσιοθεραπευτής και η μητέρα του εργαζόταν ως προπονήτρια γυμναστικής και προπονήτρια στίβου.
Στους Άγγλους έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το ποδόσφαιρο ο Τζολάκης. Στέκονται στο γεγονός ότι κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και πως δίνει μεγάλη έμφαση στον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα μαθηματικά στο ποδόσφαιρο.
Πρόσφατα ο διεθνής τερματοφύλακας δήλωσε πως αν η ομάδα του καταφέρει να μη δεχτεί γκολ σε επτά ή οχτώ αγώνες θα μπορέσει να μείνει και στην Premier League. «Αν το πετύχουμε αυτό πιθανότατα θα μείνουμε και στην κατηγορία», είχε πει ο Τζολάκης.
Το πάθος που έχει για τα μαθηματικά τον βοηθάει και στις επιδόσεις του εντός γηπέδου. Συγκεκριμένα ο Τζολάκης έχει δηλώσει ότι «πρέπει να είσαι έξυπνος και ευφυής όταν παίζεις ποδόσφαιρο και ειδικά όταν είσαι τερματοφύλακας. Δεν είναι απαραίτητο να βουτάς πολύ ψηλά ή γι’ αρκετή ώρα, αλλά να έχεις καλή θέση», έχει πει ο 23χρονος πορτιέρε και εξηγεί πως έκανε την απόκρουση στο ματς με την Κόβεντρι.
«Στο παιχνίδι με την Κόβεντρι απέκρουσα μία μπάλα κοντά στο οριζόντιο δοκάρι. Αν η θέση μου ήταν πιο αριστερά θα ήταν πολύ δύσκολο να την αποκρούσω. Όταν είδα τη μπάλα, είπα στον εαυτό μου “σε δύο δευτερόλεπτα πρέπει να πας πιο δεξιά”. Όλα είναι μαθηματικά», ανέφερε ο διεθνής γκολκίπερ.
Ο Τζολάκης έχει κάνει αναφορά και στο πως θα κινηθεί όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο. «Όταν αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο θα έχω κάποια χρήματα και πρέπει να ξέρω τι θα τα κάνω για να επενδύσω. Μετά τα 36, 37 βγαίνει από αυτή τη ζώνη άνεσης. Δεν έχεις τίποτα. Πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις με τη ζωή σου, επειδή έχεις περίπου 45 χρόνια μπροστά σου».
Οι Άγγλοι αναφέρονται και στο αθλητικό υπόβαθρο που υπάρχει στην οικογένεια του, αφού ο πατέρας του ήταν φυσιοθεραπευτής και η μητέρα του εργαζόταν ως προπονήτρια γυμναστικής και προπονήτρια στίβου.
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