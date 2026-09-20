Άδωνις Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού πρέπει να ελεγχθεί για τα περί κβαντικής ιατρικής που γράφει στο site της
ΕΛΛΑΔΑ
Άδωνις Γεωργιάδης Γιώργος Μαζωνάκης Μαρία Καρυστιανού

Άδωνις Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού πρέπει να ελεγχθεί για τα περί κβαντικής ιατρικής που γράφει στο site της

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν έχει καμία ελεγκτική  αρμοδιότητα -  «Σε μία Ελλάδα που για τη Καρυστιανού κατέβηκαν 2,5 εκατ. Έλληνες στους δρόμους, το 80% είχαν φάει το παραμύθι ότι υπήρχε ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχία και της συγκάλυψης» τόνισε

Άδωνις Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού πρέπει να ελεγχθεί για τα περί κβαντικής ιατρικής που γράφει στο site της
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«Προφανώς πρέπει να ελεγχθεί για τα περί κβαντικής ιατρικής», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία είχε σχολιάσει νωρίτερα σήμερα πως η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον.

Μιλώντας στο Mega σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας, ανέφερε ότι «απατεώνες ιατροί πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Τα ψηφιακά εργαλεία που φτιάξαμε μας επιτρέπουν να κάνουμε για πρώτη φορά στοχευμένους ελέγχους, να δώσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας απατεώνας». 

Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε στην εμφάνισης της κ. Καρυστιανού στην τηλεόραση νωρίτερα το πρωί της Κυριακής σιμειώνοντας: «ρωτήθηκε για το θέμα που γράφει το site της ότι είναι κβαντική γιατρός. Αντί να πει το προφανές ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, είπε ότι υπάρχει».

Σχετικά με το γιατί δεν είχε ελέγξει το site της πρόεδρου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως ο ίδιος δεν είχε ποτέ καμία αρμοδιότητα ελέγχου. «Το ψηφιακό εργαλείο που έφτιαξα είναι για να διευκολύνω αυτούς που έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα, δηλαδή τους ιατρικούς συλλόγους, την εισαγγελία, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), την Αστυνομία αλλά όχι του υπουργείο Υγείας, το οποίο δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Άρα, δεν μπορώ να έχω ευθύνη για κάτι που δεν έχω έλεγχο.


Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως «σε μία Ελλάδα που για τη Καρυστιανού κατέβηκαν 2,5 εκατ. Έλληνες στους δρόμους, το 80% είχαν φάει το παραμύθι ότι υπήρχε ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχία και της συγκάλυψης. Όλα αυτά αποδείχτηκαν παραμύθια. Ζήτησε κανείς συγνώμη, όλοι εσείς που τα διακινήσατε στα κανάλια δεν ζητήσατε συγνώμη που κοροϊδέψατε τον κόσμο.

Φαντάζεστε να φτιάχναμε μία πλατφόρμα που να έπιανε όσους δημοσιογράφους στην τηλεόραση λένε παραμύθια. Βγάζατε στα κανάλια διάφορους εμπειρογνώμονες που λέγανε για τα ξυλόλια ενώ κανένας δεν ήταν εμπειρογνώμονας, ακριβώς σαν τους κομπογιανήτες γιατρούς.

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Σχετικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης παρόμοιας πλατφόρμας για υπουργούς είπε πως θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, καθώς θα ήταν «για πάντα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, που είναι το μόνο κόμμα που λέει την αλήθεια».
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