Άδωνις Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού πρέπει να ελεγχθεί για τα περί κβαντικής ιατρικής που γράφει στο site της

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν έχει καμία ελεγκτική αρμοδιότητα - «Σ ε μία Ελλάδα που για τη Καρυστιανού κατέβηκαν 2,5 εκατ. Έλληνες στους δρόμους, το 80% είχαν φάει το παραμύθι ότι υπήρχε ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχία και της συγκάλυψης» τόνισε