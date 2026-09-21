Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι αύριο στη Νέα Υόρκη
Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι αύριο στη Νέα Υόρκη
Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για «το απόγευμα της Τρίτης», τοπική ώρα, διευκρίνισε η πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί αύριο Τρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για «το απόγευμα της Τρίτης», τοπική ώρα, διευκρίνισε η πηγή που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της.
Ο Ζελένσκι είπε την Κυριακή ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ νωρίτερα την ίδια ημέρα συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, χωρίς να διευκρινίσει το πότε. Σε αυτήν την επικοινωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
«Δεν ήταν απαίτηση. Απλώς το ανέφερε. Το θέμα τέθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα μέτρα αποκλιμάκωσης» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας», είπε η πηγή την οποία επικαλείται το AFP.
Σε ανάρτησή του σήμερα στην πλατφόρμα Χ ο Τραμπ εκτίμησε ότι η Ρωσία «έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία» και ότι «πολλά διυλιστήρια ντίζελ καταστράφηκαν και είναι, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας».
«Αυτός ο γελοίος πόλεμος δίχως τέλος με την Ουκρανία πρέπει να σταματήσει», τόνισε.
Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για «το απόγευμα της Τρίτης», τοπική ώρα, διευκρίνισε η πηγή που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της.
Ο Ζελένσκι είπε την Κυριακή ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ νωρίτερα την ίδια ημέρα συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, χωρίς να διευκρινίσει το πότε. Σε αυτήν την επικοινωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
«Δεν ήταν απαίτηση. Απλώς το ανέφερε. Το θέμα τέθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα μέτρα αποκλιμάκωσης» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας», είπε η πηγή την οποία επικαλείται το AFP.
Σε ανάρτησή του σήμερα στην πλατφόρμα Χ ο Τραμπ εκτίμησε ότι η Ρωσία «έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία» και ότι «πολλά διυλιστήρια ντίζελ καταστράφηκαν και είναι, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας».
«Αυτός ο γελοίος πόλεμος δίχως τέλος με την Ουκρανία πρέπει να σταματήσει», τόνισε.
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