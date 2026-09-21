Γιώργος Μαζωνάκης: Θαυμαστές του κάνουν τοιχογραφίες στη μνήμη του, δείτε βίντεο
Γιώργος Μαζωνάκης: Θαυμαστές του κάνουν τοιχογραφίες στη μνήμη του, δείτε βίντεο
Η μορφή του τραγουδιστή αποτυπώνεται πλέον και μέσα από έργα street art
Τοιχογραφίες στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη κάνουν θαυμαστές του, κρατώντας ζωντανή την εικόνα του τραγουδιστή μέσα από έργα σε δημόσιους χώρους.
Ο καλλιτέχνης Gio Barber δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία δημιουργίας ενός μεγάλου πορτρέτου του καλλιτέχνη, το οποίο καταλαμβάνει έναν ολόκληρο τοίχο. Παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο έργο, ο Gio Barber ευχαρίστησε όσους ανταποκρίθηκαν στην προσπάθειά του και εξήγησε πως η δημιουργία της τοιχογραφίας αποτέλεσε έναν προσωπικό τρόπο για να εκφράσει τον σεβασμό και την εκτίμησή του στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην καλλιτεχνική του πορεία.
Δείτε το βίντεο
Όπως έγραψε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλο τον κόσμο που μου έστειλε μήνυμα, με πήρε τηλέφωνο και αγκάλιασε με τόσο όμορφο τρόπο αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους και τα μέσα που με προσέγγισαν, αλλά και όλους όσοι πήγαν να δουν από κοντά το έργο, το φωτογράφισαν και το μοιράστηκαν. Πάνω απ’ όλα όμως, θέλω να μείνει ο λόγος που δημιουργήθηκε. Ήταν ένας δικός μου τρόπος να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου στον Γιώργο Μαζωνάκη και σε όσα έχει προσφέρει μέσα από την πορεία του. Η αγάπη και ο σεβασμός που δείξατε κι εσείς σε αυτό το έργο είναι για μένα το πιο σημαντικό απ’ όλα. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους».
Ο ίδιος καλλιτέχνης, ο οποίος ασχολείται και με την κομμωτική, δημιούργησε ένα ακόμη διαφορετικό πορτρέτο του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας τρίχες για να σχηματίσει τη μορφή του τραγουδιστή. «Σ' ευχαριστούμε για όλα» έγραψε.
Ο καλλιτέχνης Gio Barber δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία δημιουργίας ενός μεγάλου πορτρέτου του καλλιτέχνη, το οποίο καταλαμβάνει έναν ολόκληρο τοίχο. Παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο έργο, ο Gio Barber ευχαρίστησε όσους ανταποκρίθηκαν στην προσπάθειά του και εξήγησε πως η δημιουργία της τοιχογραφίας αποτέλεσε έναν προσωπικό τρόπο για να εκφράσει τον σεβασμό και την εκτίμησή του στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην καλλιτεχνική του πορεία.
Δείτε το βίντεο
Όπως έγραψε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλο τον κόσμο που μου έστειλε μήνυμα, με πήρε τηλέφωνο και αγκάλιασε με τόσο όμορφο τρόπο αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους και τα μέσα που με προσέγγισαν, αλλά και όλους όσοι πήγαν να δουν από κοντά το έργο, το φωτογράφισαν και το μοιράστηκαν. Πάνω απ’ όλα όμως, θέλω να μείνει ο λόγος που δημιουργήθηκε. Ήταν ένας δικός μου τρόπος να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου στον Γιώργο Μαζωνάκη και σε όσα έχει προσφέρει μέσα από την πορεία του. Η αγάπη και ο σεβασμός που δείξατε κι εσείς σε αυτό το έργο είναι για μένα το πιο σημαντικό απ’ όλα. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους».
Ο ίδιος καλλιτέχνης, ο οποίος ασχολείται και με την κομμωτική, δημιούργησε ένα ακόμη διαφορετικό πορτρέτο του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας τρίχες για να σχηματίσει τη μορφή του τραγουδιστή. «Σ' ευχαριστούμε για όλα» έγραψε.
Παράλληλα, ένας ακόμη δημιουργός, με το όνομα Hlias St. Hayate, μοιράστηκε στα social media βίντεο από τη δική του τοιχογραφία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο βίντεο, το πρόσωπο του τραγουδιστή σχηματίζεται σταδιακά πάνω σε μαύρο φόντο. «Αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη» σημείωσε στη σχετική ανάρτηση.
Σε επόμενο βίντεο, ο ίδιος έδειξε την εξέλιξη του έργου, καθώς η τοιχογραφία βρίσκεται ακόμη υπό δημιουργία, γράφοντας: «Σιγά σιγά δημιουργείται η τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη».
Ο τραγουδιστής πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Σε επόμενο βίντεο, ο ίδιος έδειξε την εξέλιξη του έργου, καθώς η τοιχογραφία βρίσκεται ακόμη υπό δημιουργία, γράφοντας: «Σιγά σιγά δημιουργείται η τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη».
Ο τραγουδιστής πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
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