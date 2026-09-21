Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη στην Ηγουμενίτσα ο 27χρονος, είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα

Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραμείνει για νοσηλεία και σήμερα, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμήτο ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.