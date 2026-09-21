Ανησυχία για την Κέιτ Μπέκινσεϊλ μετά τις αναρτήσεις της στο Instagram: «Αντίο, τα παρατάω» έγραψε
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Κέιτ Μπέκινσεϊλ Ανάρτηση Ανησυχία

Ανησυχία για την Κέιτ Μπέκινσεϊλ μετά τις αναρτήσεις της στο Instagram: «Αντίο, τα παρατάω» έγραψε

Η ηθοποιός έχει πλέον σβήσει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που υπήρχαν στο προφίλ της

Ανησυχία για την Κέιτ Μπέκινσεϊλ μετά τις αναρτήσεις της στο Instagram: «Αντίο, τα παρατάω» έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
Ανησυχία έχει προκαλέσει η Κέιτ Μπέκινσεϊλ με τις αναρτήσεις που έκανε στο Instagram, δηλώνοντας πως τα παρατάει, αποχαιρετώντας παράλληλα τους followers της.

Η ηθοποιός, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μία μαύρη εικόνα στην οποία αναγραφόταν η λέξη «Αντίο», χωρίς να αναφέρει οτιδήποτε άλλο.

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Ανησυχία για την Κέιτ Μπέκινσεϊλ μετά τις αναρτήσεις της στο Instagram: «Αντίο, τα παρατάω» έγραψε

Λίγη ώρα αργότερα, έκανε ένα story, στο οποίο φαινόταν ένα ουράνιο τόξο και έγραφε: «Συγχαρητήρια, κερδίσατε, τα παρατάω».

Ανησυχία για την Κέιτ Μπέκινσεϊλ μετά τις αναρτήσεις της στο Instagram: «Αντίο, τα παρατάω» έγραψε

Πλέον στο προφίλ της Μπέκινσεϊλ δεν υπάρχει καμία από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είχε αναρτήσει στο παρελθόν, καθώς έχουν διαγραφεί, ενώ ακόμα και στην εικόνα προφίλ δεν απεικονίζεται η ίδια.

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Στην περιγραφή η ηθοποιός έχει βάλει, μάλιστα, έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε δημοσίευμα του BBC σχετικά με την αυτοκτονία της Βρετανίδας παρουσιάστριας Κάρολαϊν Φλακ το 2020, γεγονός που ενίσχυσε την αγωνία των θαυμαστών της για την κατάστασή της.

Ανησυχία για την Κέιτ Μπέκινσεϊλ μετά τις αναρτήσεις της στο Instagram: «Αντίο, τα παρατάω» έγραψε
Δημοσιογράφοι του TMZ έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της ίδιας, ωστόσο κανείς δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής.

Δεν είναι η πρώτη φορά  που η Κέιτ Μπέκινσεϊλ ανησυχεί τους διαδικτυακούς της φίλους. Πρόσφατα είχε δημοσιεύσει βίντεο όπου εξηγούσε πως βιώνει μετατραυματικό στρες λόγω των απωλειών που έχει αντιμετωπίσει, ενώ τον Φεβρουάριο η ηθοποιός είχε διαγράψει ξανά το περιεχόμενο του λογαριασμού της στο Instagram, ενώ λίγο πριν είχε αναρτήσει μια εικόνα που έγραφε: «Κέρδισες».

Όπως έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν, μετά τον χαμό της μητέρας της, η ηθοποιός κατέρρευσε ψυχολογικά. Σε ανάρτησή της τον Δεκέμβριο του 2025 είχε περιγράψει πως δυσκολευόταν ακόμη και να φάει, καθώς ακόμα δεν είχε προλάβει να ξεπεράσει τον θάνατο του πατέρα της.

«Το 2025 ήταν μια πραγματικά, πραγματικά δύσκολη χρονιά. Ήταν επίσης η τελευταία χρονιά που η απίστευτη μαμά μου ήταν σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε νιώθω πολύ διχασμένη και με το να την αποχαιρετώ», έλεγε.

Με δάκρυα στα μάτια περιέγραφε πως οι απώλειες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη την σόκαραν: «Είδα τον 31χρονο πατέρα μου να πεθαίνει από ένα τεράστιο έμφραγμα και μετά είδα να πεθαίνει ο πατριός μου και είδα τη μητέρα μου να φθίνει και να πεθαίνει. Τόση απίστευτη οδύνη και αυτό που θα πω είναι ότι δεν σου ανοίγει ιδιαίτερα την όρεξη», ανέφερε, προσθέτοντας πως ένιωθε τύψεις που έχει ζούσε: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο είδος ενοχής επειδή εγώ ζω, γιατί ξεκίνησε μετά τον θάνατο του πατριού μου. Και δεν είναι σαν την ανορεξία, όπου λιμοκτονείς και είναι κάπως θέμα δύναμης θέλησης. Είναι σαν το σώμα σου να έχει κλείσει. Νομίζω ότι είναι σοκ και τραύμα», εξηγούσε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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