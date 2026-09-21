Πάρις Χίλτον για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Ήσουν μια υπέροχη ψυχή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια
GALA
Πάρις Χίλτον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ Ανάρτηση

Πάρις Χίλτον για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Ήσουν μια υπέροχη ψυχή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια

Η καρδιά μου είναι την οικογένειά σου σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη στιγμή, έγραψε για τον 27χρονο γιο της Σίντι Κρόφορντ που έφυγε από τη ζωή

Πάρις Χίλτον για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Ήσουν μια υπέροχη ψυχή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια
Ιωάννα Μαρίνου
Τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποχαιρέτισε η Πάρις Χίλτον, εκφράζοντας τη δυσκολία της να συνειδητοποιήσει ότι έφυγε από τη ζωή «μία υπέροχη ψυχή» όπως τον χαρακτήρισε.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ, η Χίλτον μοιράστηκε μέσω Instagram Stories μια κοινή τους φωτογραφία τους, γράφοντας πάνω σε αυτή: «Είμαι εντελώς συντετριμμένη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι αλήθεια».

Η Πάρις Χίλτον χαρακτήρισε τον Πρίσλεϊ, ο οποίος σύμφωνα με αρχεία του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες πέθανε σε κλινική αποτοξίνωσης «μια υπέροχη ψυχή» και συνέχισε: «Τόσο γλυκός, ευαίσθητος, καλοσυνάτος και αυθεντικός. Νοιαζόμουν τόσο πολύ για σένα και θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις».

Δείτε την ανάρτησή της

Πάρις Χίλτον για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Ήσουν μια υπέροχη ψυχή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια

Έπειτα, αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που έχει μαζί του: «Είχες τόσο τρυφερή καρδιά και υπήρχε κάτι τόσο ξεχωριστό σε σένα, που μπορούσε να το νιώσει όποιος ήταν αρκετά τυχερός ώστε να σε γνωρίσει». Το μήνυμά της συνοδευόταν από μια ακουστική εκδοχή του τραγουδιού «Tears in Heaven» του Έρικ Κλάπτον και ολοκληρωνόταν με ένα μήνυμα προς την οικογένεια του Πρίσλεϊ: «Η όλη μου η καρδιά είναι την οικογένειά σου σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Σε αγαπώ για πάντα. Θα μας λείψεις βαθιά».

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε στο People για τον θάνατο του 27χρονου, ο οποίος είχε μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή».

Ο Πρίσλεϊ ακολούθησε τα βήματα της μητέρας και της αδερφής του και εργάστηκε ως μοντέλο. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών, σε συνέντευξή του στο podcast «Studio 22».

Κλείσιμο
Πιο αναλυτικά, είχε περιγράψει την πορεία του με την ψυχική υγεία ως «ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου» και ως «μια δουλειά που πρέπει να κάνει 24 ώρες το 24ωρο». Παράλληλα, είχε εκφράσει την επιθυμία να αξιοποιήσει τις δικές του εμπειρίες, προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετώπιζαν αντίστοιχες δυσκολίες. «Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω είναι ότι έχω κάνει τα λάθη για κάποιους άλλους ανθρώπους, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ» είχε δηλώσει.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Η JYSK επεκτείνεται στην Κύπρο: τα πρώτα καταστήματα ανοίγουν την άνοιξη του 2027

Η JYSK ανακοινώνει την είσοδό της στην κυπριακή αγορά, με τα πρώτα καταστήματα να προγραμματίζεται να ανοίξουν τον Απρίλιο του 2027, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης