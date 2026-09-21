Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, δείτε εικόνες
Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, δείτε εικόνες
Η ηθοποιός, όπως συνηθίζει, δημοσίευσε φωτογραφίες από το υπερατλαντικό της ταξίδι
Στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η Μαρία Σολωμού. Όπως συνηθίζει μάλιστα, η ηθοποιός έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το υπερατλαντικό ταξίδι της.
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε σε σημεία που επισκέφθηκε, άλλοτε μόνη της και άλλοτε με την παρέα της. Η Μαρία Σολωμού αποτύπωσε μέσα από τον φωτογραφικό φακό επίσης μέρη της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησε στα social media μια σειρά από λήψεις.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε σε σημεία που επισκέφθηκε, άλλοτε μόνη της και άλλοτε με την παρέα της. Η Μαρία Σολωμού αποτύπωσε μέσα από τον φωτογραφικό φακό επίσης μέρη της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησε στα social media μια σειρά από λήψεις.
Δείτε τις φωτογραφίες
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