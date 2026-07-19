Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
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Κόνι Μεταξά Σαντορίνη

Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη

Η τραγουδίστρια ανέβασε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στο νησί

Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σαντορίνη ανέβασε η Κόνι Μεταξά, φορώντας πολύχρωμο μαγιό, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε πόζαρε φορώντας μπουρνούζι μπροστά σε καθρέφτη.

Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε στο ξενοδοχείο όπου μένει, μπροστά από την εντυπωσιακή θέα προς τη θάλασσα και σε κάποιες από τις εικόνες βρίσκεται μέσα στην πισίνα του δωματίου της. Σε άλλο στιγμιότυπο φορά το επίσης πολύχρωμο παρεό της και φαίνεται να παρακολουθεί το ηλιοβασίλεμα, ενώ σε μία φωτογραφία απολάμβανε μία φέτα καρπούζι. 

Σε μία από τις αναρτήσεις η Κόνι Μεταξά φορά ένα λεοπάρ μαγιό, ενώ άλλα στιγμιότυπα δείχνει τη θέα από το δωμάτιό της, αλλά και τον σκύλο της, Τάκο, τον οποίο έχει πάρει μαζί της στις διακοπές της.

Δείτε τις φωτογραφίες


Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Οι φωτογραφίες της Κόνι Μεταξά με πολύχρωμο μαγιό από τη Σαντορίνη και το στιγμιότυπο με το μπουρνούζι μπροστά στον καθρέφτη
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

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