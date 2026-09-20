Μερτς: Καταστροφή το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, αλλά λέει ότι δεν παραιτείται - Προηγείται το AfD στο κρατίδιο, ενώ η Αριστερά επικρατεί στο Βερολίνο
Μερτς: Καταστροφή το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, αλλά λέει ότι δεν παραιτείται - Προηγείται το AfD στο κρατίδιο, ενώ η Αριστερά επικρατεί στο Βερολίνο
Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD εκτοξεύθηκε στο 37,9%, δεύτερο το σοσιαλιστικό SPD που κινείται στο 35,7% και τρίτο το CDU που βρίσκεται στο όριο εισόδου στην τοπική Βουλή με 5% - To Die Linke έπιασε το 25,3% στο Βερολίνο, έπεσαν στο 19,1% οι Χριστιανοδημοκράτες
Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην εκλογική πίεση που δέχθηκε το κόμμα του μετά τα αποτελέσματα σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε αποφασιστικός, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η επίδοση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Μεκλεμβούργο αποτελεί σοβαρό πλήγμα.
«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή» δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του κόμματός του. «Το CDU έδωσε τη μάχη, αλλά τελικά συνετρίβη από την πόλωση μεταξύ του SPD και του AfD» εκτίμησε.
Ο Μερτς υποστήριξε ότι οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα αποτελούν και απάντηση στην ενίσχυση της AfD, κάνοντας αναφορά στο ακροδεξιό κόμμα, χωρίς να το κατονομάσει άμεσα.
«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος» κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.
Σύμφωνα με την Deutsche Welle, ο Γερμανός καγκελάριος συνέδεσε το αποτέλεσμα της κάλπης με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και με τις αυξανόμενες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι «μια επιστροφή στις παλιές καλές εποχές».
«Η απάντηση πρέπει να είναι να καταστήσουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον», ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν». «Η Γερμανία είναι ικανή για μεταρρυθμίσεις» τόνισε.
«Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεών μας δεν θα βελτιώσει μόνο τη συνύπαρξή μας, αλλά και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, όπως και την εικόνα μας στον κόσμο. Η Γερμανία έχει την ικανότητα να μεταρρυθμιστεί. Όσα πρέπει να γίνουν τώρα απαιτούν σθένος, αποφασιστικότητα και υπομονή» συμπλήρωσε.
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κράτος που έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο. Η οικονομία μας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός βαθύτατου μετασχηματισμού. Την ίδια στιγμή, ο τόνος στις μεταξύ μας σχέσεις και συνολικά στην κοινωνία μας έχει γίνει πιο σκληρός και λιγότερο συμφιλιωτικός. Τέλος, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας μας υποχωρεί και υπονομεύεται ενεργά από ριζοσπαστικά κόμματα, τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς» σχολίασε ο Μερτς.
«Στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσουμε εκ βάθρων την ελευθερία, την ασφάλεια στην καθημερινή ζωή, την ειρήνη, καθώς και τις δικές μας δυνάμεις και αδυναμίες. Και πρέπει να το κάνουμε απέναντι σε πολύ συγκεκριμένες απειλές» τόνισε ακόμη.
«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή» δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του κόμματός του. «Το CDU έδωσε τη μάχη, αλλά τελικά συνετρίβη από την πόλωση μεταξύ του SPD και του AfD» εκτίμησε.
Ο Μερτς υποστήριξε ότι οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα αποτελούν και απάντηση στην ενίσχυση της AfD, κάνοντας αναφορά στο ακροδεξιό κόμμα, χωρίς να το κατονομάσει άμεσα.
«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος» κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.
Germany's Chancellor Merz:— Clash Report (@clashreport) September 20, 2026
We cannot talk up the result in Mecklenburg-Vorpommern; it is a disaster.
The CDU has fought, but it is at the end been crushed by the polarization between the SPD and the AfD. pic.twitter.com/R4Q9AyCK9z
Σύμφωνα με την Deutsche Welle, ο Γερμανός καγκελάριος συνέδεσε το αποτέλεσμα της κάλπης με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και με τις αυξανόμενες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι «μια επιστροφή στις παλιές καλές εποχές».
«Η απάντηση πρέπει να είναι να καταστήσουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον», ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν». «Η Γερμανία είναι ικανή για μεταρρυθμίσεις» τόνισε.
«Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεών μας δεν θα βελτιώσει μόνο τη συνύπαρξή μας, αλλά και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, όπως και την εικόνα μας στον κόσμο. Η Γερμανία έχει την ικανότητα να μεταρρυθμιστεί. Όσα πρέπει να γίνουν τώρα απαιτούν σθένος, αποφασιστικότητα και υπομονή» συμπλήρωσε.
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κράτος που έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο. Η οικονομία μας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός βαθύτατου μετασχηματισμού. Την ίδια στιγμή, ο τόνος στις μεταξύ μας σχέσεις και συνολικά στην κοινωνία μας έχει γίνει πιο σκληρός και λιγότερο συμφιλιωτικός. Τέλος, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας μας υποχωρεί και υπονομεύεται ενεργά από ριζοσπαστικά κόμματα, τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς» σχολίασε ο Μερτς.
«Στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσουμε εκ βάθρων την ελευθερία, την ασφάλεια στην καθημερινή ζωή, την ειρήνη, καθώς και τις δικές μας δυνάμεις και αδυναμίες. Και πρέπει να το κάνουμε απέναντι σε πολύ συγκεκριμένες απειλές» τόνισε ακόμη.
Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματαΗ Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανίζεται να κατακτά την 1η θέση σε ψήφους στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke (Η Αριστερά) καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων, μετά το κλείσιμο της κάλπης.
Πιο συγκεκριμένα, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις αρχικές προβολές, 37,9%, αφήνοντας οριακά πίσω το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που κινείται στο 35,7%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς καταγράφει σημαντική υποχώρηση, με την πρόβλεψη να την τοποθετεί στο εκλογικό όριο του 5%, για την είσοδο στο τοπικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση του CDU. Η Αριστερά είναι στο 6,7%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 5,4% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 4,9%.
Η επίδοση του AfD στο συγκεκριμένο κρατίδιο επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το κόμμα της γερμανικής δεξιάς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατίδια, όπου η πολιτική του επιρροή έχει ενισχυθεί σημαντικά.
Η CDU περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 19,1%, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 9 μονάδων, ενώ η AfD κατατάσσεται τρίτη με 16,2%. Aκολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 12,1%, οι Πράσινοι 14,5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .
Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν τις νέες ισορροπίες στα δύο κρατίδια, αλλά ήδη οι πρώτες προβολές δείχνουν ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο στη Γερμανία, με ενίσχυση τόσο της AfD σε περιοχές της ανατολικής χώρας όσο και της Αριστεράς στο Βερολίνο.
Ο Κρουπάλα ανέφερε ότι η AfD θα προτείνει συνομιλίες σε όλα τα κόμματα. Ωστόσο, τα άλλα μεγάλα κόμματα της Γερμανίας διατηρούν το λεγόμενο «τείχος προστασίας» κατά της συνεργασίας με την AfD, με αποτέλεσμα το κόμμα να μην έχει προφανή εταίρο για συνασπισμό, παρά την προβλεπόμενη πρώτη θέση που κατέλαβε.
Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι η AfD θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Για τη συγκρότηση μιας περιφερειακής κυβέρνησης απαιτείται επαρκής υποστήριξη στο περιφερειακό κοινοβούλιο.
Η Βάιντελ δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF ότι το CDU είναι αδύναμο, εν μέρει επειδή αρνείται να συνεργαστεί με την AfD.
«Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σταθερά την κεντροδεξιά», είπε, υποστηρίζοντας ότι το CDU θα μπορούσε να είχε σχηματίσει κυβερνήσεις με την AfD τόσο σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Η Βάιντελ ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι επιθυμούν μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης και ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να αντλήσει τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των εκλογών.
«Στόχος μας είναι, φυσικά, να διεξαγάγουμε μακροπρόθεσμα συνομιλίες για συνασπισμό με το CDU, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συμβιβαστούμε ως προς τις θέσεις μας», δήλωσε.
Η επικεφαλής υποψήφια του κόμματος, Ελίφ Εράλπ, δήλωσε: «Από σήμερα και στο εξής, θα αλλάξουμε το Βερολίνο μαζί».
Ευχαρίστησε το κόμμα της για την υποστήριξη και τους ψηφοφόρους για τις ψήφους τους, λέγοντας ότι έδειξαν ότι «ελπίζουν σε ένα καλύτερο, πιο προσιτό Βερολίνο».
«Στην πόλη μας, η αγάπη και η δικαιοσύνη θριάμβευσαν πάνω στο μίσος», συνέχισε η Εράλπ. «Όλοι μαζί το αποδείξαμε σήμερα, και αυτό το μήνυμα διαδίδεται σε όλο τον κόσμο».
Η Ελίφ Εράλπ πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητά της θα είναι η προσιτή στέγαση για τους κατοίκους της πόλης.
«Τι επιστροφή!» είπε η Σβέσιγκ στους υποστηρικτές της στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Σβέριν, επισημαίνοντας ότι πριν από ένα χρόνο το SPD συγκέντρωνε μόλις 19% στις δημοσκοπήσεις στο κρατίδιο. Οι πρώτες προβλέψεις της Κυριακής τοποθετούν το κόμμα σε ποσοστό άνω του 35%.
Η Σβέσιγκ δήλωσε ότι πάντα πίστευε ότι το SPD θα μπορούσε να επιτύχει μια τέτοια ανάκαμψη και να προσφέρει στους ψηφοφόρους μια εναλλακτική λύση έναντι της AfD.
Ανέφερε ότι το κόμμα πέτυχε χάρη στο περιεχόμενο των θέσεών του, στους ισχυρούς υποψηφίους και στη σαφήνεια, παρά τις σημαντικές αντιξοότητες που προέρχονταν από την εθνική πολιτική σκηνή, καθώς το κόμμα της αποτελεί μέρος του κεντρώου κυβερνητικού συνασπισμού του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. «Αυτή ήταν μια ομαδική προσπάθεια», πρόσθεσε η Σβέσιγκ.
Αν και το SPD προβλέπεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση, θα μπορούσε ακόμα να έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με την ακροδεξιά AfD. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στη Schwesig να παραμείνει πρωθυπουργός του κρατιδίου.
Η επίδοση του AfD στο συγκεκριμένο κρατίδιο επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το κόμμα της γερμανικής δεξιάς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατίδια, όπου η πολιτική του επιρροή έχει ενισχυθεί σημαντικά.
Ανατροπή στο Βερολίνο με πρωτιά της ΑριστεράςΣτην πρωτεύουσα της Γερμανίας, η εικόνα είναι διαφορετική, με το Die Linke να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη με 25,3%. Το κόμμα καταγράφει άνοδο 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη του Βερολίνου.
Η CDU περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 19,1%, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 9 μονάδων, ενώ η AfD κατατάσσεται τρίτη με 16,2%. Aκολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 12,1%, οι Πράσινοι 14,5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .
Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν τις νέες ισορροπίες στα δύο κρατίδια, αλλά ήδη οι πρώτες προβολές δείχνουν ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο στη Γερμανία, με ενίσχυση τόσο της AfD σε περιοχές της ανατολικής χώρας όσο και της Αριστεράς στο Βερολίνο.
Τίνο Κρουπάλα: «Έχουμε σαφώς την εξουσία να κυβερνήσουμε σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία»Το ηγετικό στέλεχος του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Τίνο Κρουπάλα, που διεκδίκησε την εξουσία στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ARD: «Έχουμε σαφώς την εξουσία να κυβερνήσουμε εδώ». «Οι ψηφοφόροι μας έδωσαν σαφώς την εξουσία».
Ο Κρουπάλα ανέφερε ότι η AfD θα προτείνει συνομιλίες σε όλα τα κόμματα. Ωστόσο, τα άλλα μεγάλα κόμματα της Γερμανίας διατηρούν το λεγόμενο «τείχος προστασίας» κατά της συνεργασίας με την AfD, με αποτέλεσμα το κόμμα να μην έχει προφανή εταίρο για συνασπισμό, παρά την προβλεπόμενη πρώτη θέση που κατέλαβε.
Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι η AfD θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Για τη συγκρότηση μιας περιφερειακής κυβέρνησης απαιτείται επαρκής υποστήριξη στο περιφερειακό κοινοβούλιο.
Το AfD καλεί σε συνεργασία το CDU του ΜερτςΗ συν-πρόεδρος του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Άλις Βάιντελ, κάλεσε την κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) να άρει το «τείχος προστασίας» που έχει υψώσει ενάντια στη συνεργασία με το κόμμα της.
Η Βάιντελ δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF ότι το CDU είναι αδύναμο, εν μέρει επειδή αρνείται να συνεργαστεί με την AfD.
«Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σταθερά την κεντροδεξιά», είπε, υποστηρίζοντας ότι το CDU θα μπορούσε να είχε σχηματίσει κυβερνήσεις με την AfD τόσο σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Η Βάιντελ ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι επιθυμούν μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης και ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να αντλήσει τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των εκλογών.
«Στόχος μας είναι, φυσικά, να διεξαγάγουμε μακροπρόθεσμα συνομιλίες για συνασπισμό με το CDU, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συμβιβαστούμε ως προς τις θέσεις μας», δήλωσε.
Πανηγυρίζει το Die Linke στο ΒερολίνοΤα μέλη του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος ξέσπασαν σε επευφημίες και πυροδότησαν κανόνια με κομφετί μετά την ανακοίνωση των εκτιμήσεων για τα εκλογικά αποτελέσματα που έδειξαν το κόμμα να βρίσκεται στην πρώτη θέση στις περιφερειακές εκλογές του Βερολίνου.
Η επικεφαλής υποψήφια του κόμματος, Ελίφ Εράλπ, δήλωσε: «Από σήμερα και στο εξής, θα αλλάξουμε το Βερολίνο μαζί».
Ευχαρίστησε το κόμμα της για την υποστήριξη και τους ψηφοφόρους για τις ψήφους τους, λέγοντας ότι έδειξαν ότι «ελπίζουν σε ένα καλύτερο, πιο προσιτό Βερολίνο».
«Στην πόλη μας, η αγάπη και η δικαιοσύνη θριάμβευσαν πάνω στο μίσος», συνέχισε η Εράλπ. «Όλοι μαζί το αποδείξαμε σήμερα, και αυτό το μήνυμα διαδίδεται σε όλο τον κόσμο».
Η Ελίφ Εράλπ πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητά της θα είναι η προσιτή στέγαση για τους κατοίκους της πόλης.
Η Σβέσιγκ χαιρετίζει την ανάκαμψη του SPD παρά το προβάδισμα της AfDΗ πρωθυπουργός του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανούελα Σβέσιγκ, χαιρέτισε την επίδοση του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ως ανάκαμψη, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις το τοποθετούν ελαφρώς πίσω από την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).
«Τι επιστροφή!» είπε η Σβέσιγκ στους υποστηρικτές της στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Σβέριν, επισημαίνοντας ότι πριν από ένα χρόνο το SPD συγκέντρωνε μόλις 19% στις δημοσκοπήσεις στο κρατίδιο. Οι πρώτες προβλέψεις της Κυριακής τοποθετούν το κόμμα σε ποσοστό άνω του 35%.
Η Σβέσιγκ δήλωσε ότι πάντα πίστευε ότι το SPD θα μπορούσε να επιτύχει μια τέτοια ανάκαμψη και να προσφέρει στους ψηφοφόρους μια εναλλακτική λύση έναντι της AfD.
Ανέφερε ότι το κόμμα πέτυχε χάρη στο περιεχόμενο των θέσεών του, στους ισχυρούς υποψηφίους και στη σαφήνεια, παρά τις σημαντικές αντιξοότητες που προέρχονταν από την εθνική πολιτική σκηνή, καθώς το κόμμα της αποτελεί μέρος του κεντρώου κυβερνητικού συνασπισμού του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. «Αυτή ήταν μια ομαδική προσπάθεια», πρόσθεσε η Σβέσιγκ.
Αν και το SPD προβλέπεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση, θα μπορούσε ακόμα να έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με την ακροδεξιά AfD. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στη Schwesig να παραμείνει πρωθυπουργός του κρατιδίου.
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