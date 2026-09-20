Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται το κόμμα Μερτς στο 5,5% - Η Αριστερά επικρατεί στο Βερολίνο

Οι δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς

Germany's Chancellor Merz:



We are experiencing a state that has become too complicated. Our economy is right in the middle of a deep upheaval.



And the tone in interacting with each other, in our society, has become harsher and less reconcilable.



Finally, trust in the… pic.twitter.com/vjmAfgpAAQ — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Τίνο Κρουπάλα: «Έχουμε σαφώς την εξουσία να κυβερνήσουμε σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία»

κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ARD:

Το AfD καλεί σε συνεργασία το CDU του Μερτς

Η συν-πρόεδρος του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Άλις Βάιντελ

Πανηγυρίζει το Die Linke στο Βερολίνο

Η Σβέσιγκ χαιρετίζει την ανάκαμψη του SPD παρά το προβάδισμα της AfD

Η πρωθυπουργός του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανούελα Σβέσιγκ

Το ηγετικό στέλεχος του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Τίνο Κρουπάλα, που διεκδίκησε την εξουσία στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε στον«Έχουμε σαφώς την εξουσία να κυβερνήσουμε εδώ». «Οι ψηφοφόροι μας έδωσαν σαφώς την εξουσία».Ο Κρουπάλα ανέφερε ότι η AfD θα προτείνει συνομιλίες σε όλα τα κόμματα. Ωστόσο, τα άλλα μεγάλα κόμματα της Γερμανίας διατηρούν το λεγόμενο «τείχος προστασίας» κατά της συνεργασίας με την AfD, με αποτέλεσμα το κόμμα να μην έχει προφανή εταίρο για συνασπισμό, παρά την προβλεπόμενη πρώτη θέση που κατέλαβε.Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι η AfD θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Για τη συγκρότηση μιας περιφερειακής κυβέρνησης απαιτείται επαρκής υποστήριξη στο περιφερειακό κοινοβούλιο.Η συν-πρόεδρος του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Άλις Βάιντελ, κάλεσε την κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) να άρει το «τείχος προστασίας» που έχει υψώσει ενάντια στη συνεργασία με το κόμμα της.Η Βάιντελ δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF ότι το CDU είναι αδύναμο, εν μέρει επειδή αρνείται να συνεργαστεί με την AfD.«Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σταθερά την κεντροδεξιά», είπε, υποστηρίζοντας ότι το CDU θα μπορούσε να είχε σχηματίσει κυβερνήσεις με την AfD τόσο σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.Η Βάιντελ ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι επιθυμούν μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης και ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να αντλήσει τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των εκλογών.«Στόχος μας είναι, φυσικά, να διεξαγάγουμε μακροπρόθεσμα συνομιλίες για συνασπισμό με το CDU, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συμβιβαστούμε ως προς τις θέσεις μας», δήλωσε.Τα μέλη του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος ξέσπασαν σε επευφημίες και πυροδότησαν κανόνια με κομφετί μετά την ανακοίνωση των εκτιμήσεων για τα εκλογικά αποτελέσματα που έδειξαν το κόμμα να βρίσκεται στην πρώτη θέση στις περιφερειακές εκλογές του Βερολίνου.Η επικεφαλής υποψήφια του κόμματος, Ελίφ Εράλπ, δήλωσε: «Από σήμερα και στο εξής, θα αλλάξουμε το Βερολίνο μαζί».Ευχαρίστησε το κόμμα της για την υποστήριξη και τους ψηφοφόρους για τις ψήφους τους, λέγοντας ότι έδειξαν ότι «ελπίζουν σε ένα καλύτερο, πιο προσιτό Βερολίνο».«Στην πόλη μας, η αγάπη και η δικαιοσύνη θριάμβευσαν πάνω στο μίσος», συνέχισε η Εράλπ. «Όλοι μαζί το αποδείξαμε σήμερα, και αυτό το μήνυμα διαδίδεται σε όλο τον κόσμο».Η Ελίφ Εράλπ πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητά της θα είναι η προσιτή στέγαση για τους κατοίκους της πόλης.Η πρωθυπουργός του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανούελα Σβέσιγκ, χαιρέτισε την επίδοση του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ως ανάκαμψη, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις το τοποθετούν ελαφρώς πίσω από την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).«Τι επιστροφή!» είπε η Σβέσιγκ στους υποστηρικτές της στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Σβέριν, επισημαίνοντας ότι πριν από ένα χρόνο το SPD συγκέντρωνε μόλις 19% στις δημοσκοπήσεις στο κρατίδιο. Οι πρώτες προβλέψεις της Κυριακής τοποθετούν το κόμμα σε ποσοστό άνω του 35%.Η Σβέσιγκ δήλωσε ότι πάντα πίστευε ότι το SPD θα μπορούσε να επιτύχει μια τέτοια ανάκαμψη και να προσφέρει στους ψηφοφόρους μια εναλλακτική λύση έναντι της AfD.Ανέφερε ότι το κόμμα πέτυχε χάρη στο περιεχόμενο των θέσεών του, στους ισχυρούς υποψηφίους και στη σαφήνεια, παρά τις σημαντικές αντιξοότητες που προέρχονταν από την εθνική πολιτική σκηνή, καθώς το κόμμα της αποτελεί μέρος του κεντρώου κυβερνητικού συνασπισμού του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. «Αυτή ήταν μια ομαδική προσπάθεια», πρόσθεσε η Σβέσιγκ.Αν και το SPD προβλέπεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση, θα μπορούσε ακόμα να έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με την ακροδεξιά AfD. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στη Schwesig να παραμείνει πρωθυπουργός του κρατιδίου.