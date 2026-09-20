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Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται το κόμμα Μερτς στο 5,5% - Η Αριστερά επικρατεί στο Βερολίνο
Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται το κόμμα Μερτς στο 5,5% - Η Αριστερά επικρατεί στο Βερολίνο
Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD συγκεντρώνει 37%, αφήνοντας οριακά πίσω το SPD, που κινείται στο 35,5% - Στο Βερολίνο, το Die Linke προηγείται με 24,5%, το CDU είναι στο 20%, αλλά με πτώση 8,5 μονάδων - «Καταστροφή» χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ο Μερτς
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανίζεται να κατακτά την 1η θέση σε ψήφους στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke (Η Αριστερά) καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων, μετά το κλείσιμο της κάλπης.
Πιο συγκεκριμένα, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις αρχικές προβολές, 37%, αφήνοντας οριακά πίσω το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που κινείται στο 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς καταγράφει σημαντική υποχώρηση, με την πρόβλεψη να την τοποθετεί στο 5,5%, δηλαδή μόλις πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση του CDU. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%.
Η επίδοση του AfD στο συγκεκριμένο κρατίδιο επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το κόμμα της γερμανικής δεξιάς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατίδια, όπου η πολιτική του επιρροή έχει ενισχυθεί σημαντικά.
Η CDU περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 20%, σημειώνοντας πτώση 8,2 μονάδων, ενώ η AfD κατατάσσεται τρίτη με 16%, ενισχυμένη κατά 6,9 μονάδες. Aκολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 12% (-6,4), οι Πράσινοι 15% (-3,4) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .
Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν τις νέες ισορροπίες στα δύο κρατίδια, αλλά ήδη οι πρώτες προβολές δείχνουν ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο στη Γερμανία, με ενίσχυση τόσο της AfD σε περιοχές της ανατολικής χώρας όσο και της Αριστεράς στο Βερολίνο.
«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να παραβλεφθεί, είναι καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς και επεσήμανε τα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας και τις βαθύτατες διαιρέσεις, λέγοντας ότι «η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στις παλιές καλές εποχές».
«Η απάντηση πρέπει να είναι να κάνουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον», πρόσθεσε και τόνισε ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν».
«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν το αντίδοτο στο δηλητήριο του αυταρχισμού», δήλωσε επίσης ο καγκελάριος και πρόσθεσε:
«Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να προωθήσω τη χώρα μας», πρόσθεσε ο Μερτς.
Οι εκτιμήσεις για τα εκλογικά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας
Πιο συγκεκριμένα, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις αρχικές προβολές, 37%, αφήνοντας οριακά πίσω το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που κινείται στο 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς καταγράφει σημαντική υποχώρηση, με την πρόβλεψη να την τοποθετεί στο 5,5%, δηλαδή μόλις πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση του CDU. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%.
Η επίδοση του AfD στο συγκεκριμένο κρατίδιο επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το κόμμα της γερμανικής δεξιάς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατίδια, όπου η πολιτική του επιρροή έχει ενισχυθεί σημαντικά.
Ανατροπή στο Βερολίνο με πρωτιά της ΑριστεράςΣτην πρωτεύουσα της Γερμανίας, η εικόνα είναι διαφορετική, με το Die Linke να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη με 24,5%. Το κόμμα καταγράφει άνοδο 12,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη του Βερολίνου.
Η CDU περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 20%, σημειώνοντας πτώση 8,2 μονάδων, ενώ η AfD κατατάσσεται τρίτη με 16%, ενισχυμένη κατά 6,9 μονάδες. Aκολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 12% (-6,4), οι Πράσινοι 15% (-3,4) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .
Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν τις νέες ισορροπίες στα δύο κρατίδια, αλλά ήδη οι πρώτες προβολές δείχνουν ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο στη Γερμανία, με ενίσχυση τόσο της AfD σε περιοχές της ανατολικής χώρας όσο και της Αριστεράς στο Βερολίνο.
«Καταστροφή» λέει ο ΜερτςΟ καγκελάριος Μερτς σύμφωνα με την DW χαρακτηρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία «καταστροφή».
«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να παραβλεφθεί, είναι καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς και επεσήμανε τα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας και τις βαθύτατες διαιρέσεις, λέγοντας ότι «η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στις παλιές καλές εποχές».
«Η απάντηση πρέπει να είναι να κάνουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον», πρόσθεσε και τόνισε ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν».
«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν το αντίδοτο στο δηλητήριο του αυταρχισμού», δήλωσε επίσης ο καγκελάριος και πρόσθεσε:
«Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να προωθήσω τη χώρα μας», πρόσθεσε ο Μερτς.
Οι εκτιμήσεις για τα εκλογικά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας
Οι δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς
Germany's Chancellor Merz:— Clash Report (@clashreport) September 20, 2026
We are experiencing a state that has become too complicated. Our economy is right in the middle of a deep upheaval.
And the tone in interacting with each other, in our society, has become harsher and less reconcilable.
Finally, trust in the… pic.twitter.com/vjmAfgpAAQ
Τίνο Κρουπάλα: «Έχουμε σαφώς την εξουσία να κυβερνήσουμε σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία»Το ηγετικό στέλεχος του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Τίνο Κρουπάλα, που διεκδίκησε την εξουσία στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ARD: «Έχουμε σαφώς την εξουσία να κυβερνήσουμε εδώ». «Οι ψηφοφόροι μας έδωσαν σαφώς την εξουσία».
Ο Κρουπάλα ανέφερε ότι η AfD θα προτείνει συνομιλίες σε όλα τα κόμματα. Ωστόσο, τα άλλα μεγάλα κόμματα της Γερμανίας διατηρούν το λεγόμενο «τείχος προστασίας» κατά της συνεργασίας με την AfD, με αποτέλεσμα το κόμμα να μην έχει προφανή εταίρο για συνασπισμό, παρά την προβλεπόμενη πρώτη θέση που κατέλαβε.
Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι η AfD θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Για τη συγκρότηση μιας περιφερειακής κυβέρνησης απαιτείται επαρκής υποστήριξη στο περιφερειακό κοινοβούλιο.
Το AfD καλεί σε συνεργασία το CDU του ΜερτςΗ συν-πρόεδρος του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Άλις Βάιντελ, κάλεσε την κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) να άρει το «τείχος προστασίας» που έχει υψώσει ενάντια στη συνεργασία με το κόμμα της.
Η Βάιντελ δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF ότι το CDU είναι αδύναμο, εν μέρει επειδή αρνείται να συνεργαστεί με την AfD.
«Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σταθερά την κεντροδεξιά», είπε, υποστηρίζοντας ότι το CDU θα μπορούσε να είχε σχηματίσει κυβερνήσεις με την AfD τόσο σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Η Βάιντελ ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι επιθυμούν μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης και ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να αντλήσει τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των εκλογών.
«Στόχος μας είναι, φυσικά, να διεξαγάγουμε μακροπρόθεσμα συνομιλίες για συνασπισμό με το CDU, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συμβιβαστούμε ως προς τις θέσεις μας», δήλωσε.
Πανηγυρίζει το Die Linke στο ΒερολίνοΤα μέλη του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος ξέσπασαν σε επευφημίες και πυροδότησαν κανόνια με κομφετί μετά την ανακοίνωση των εκτιμήσεων για τα εκλογικά αποτελέσματα που έδειξαν το κόμμα να βρίσκεται στην πρώτη θέση στις περιφερειακές εκλογές του Βερολίνου.
Η επικεφαλής υποψήφια του κόμματος, Ελίφ Εράλπ, δήλωσε: «Από σήμερα και στο εξής, θα αλλάξουμε το Βερολίνο μαζί».
Ευχαρίστησε το κόμμα της για την υποστήριξη και τους ψηφοφόρους για τις ψήφους τους, λέγοντας ότι έδειξαν ότι «ελπίζουν σε ένα καλύτερο, πιο προσιτό Βερολίνο».
«Στην πόλη μας, η αγάπη και η δικαιοσύνη θριάμβευσαν πάνω στο μίσος», συνέχισε η Εράλπ. «Όλοι μαζί το αποδείξαμε σήμερα, και αυτό το μήνυμα διαδίδεται σε όλο τον κόσμο».
Η Ελίφ Εράλπ πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητά της θα είναι η προσιτή στέγαση για τους κατοίκους της πόλης.
Η Σβέσιγκ χαιρετίζει την ανάκαμψη του SPD παρά το προβάδισμα της AfDΗ πρωθυπουργός του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανούελα Σβέσιγκ, χαιρέτισε την επίδοση του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ως ανάκαμψη, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις το τοποθετούν ελαφρώς πίσω από την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).
«Τι επιστροφή!» είπε η Σβέσιγκ στους υποστηρικτές της στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Σβέριν, επισημαίνοντας ότι πριν από ένα χρόνο το SPD συγκέντρωνε μόλις 19% στις δημοσκοπήσεις στο κρατίδιο. Οι πρώτες προβλέψεις της Κυριακής τοποθετούν το κόμμα σε ποσοστό άνω του 35%.
Η Σβέσιγκ δήλωσε ότι πάντα πίστευε ότι το SPD θα μπορούσε να επιτύχει μια τέτοια ανάκαμψη και να προσφέρει στους ψηφοφόρους μια εναλλακτική λύση έναντι της AfD.
Ανέφερε ότι το κόμμα πέτυχε χάρη στο περιεχόμενο των θέσεών του, στους ισχυρούς υποψηφίους και στη σαφήνεια, παρά τις σημαντικές αντιξοότητες που προέρχονταν από την εθνική πολιτική σκηνή, καθώς το κόμμα της αποτελεί μέρος του κεντρώου κυβερνητικού συνασπισμού του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. «Αυτή ήταν μια ομαδική προσπάθεια», πρόσθεσε η Σβέσιγκ.
Αν και το SPD προβλέπεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση, θα μπορούσε ακόμα να έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με την ακροδεξιά AfD. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στη Schwesig να παραμείνει πρωθυπουργός του κρατιδίου.
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