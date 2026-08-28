Μαρία Κορινθίου: Η απόδραση με τον σύντροφό της στη Μάνη, δείτε εικόνες
Μαρία Κορινθίου: Η απόδραση με τον σύντροφό της στη Μάνη, δείτε εικόνες
Το ζευγάρι επισκέφθηκε τον Γερολιμένα και έκανε βόλτα με φουσκωτό
Στη Μάνη βρέθηκε με τον σύντροφό της η Μαρία Κορινθίου, απολαμβάνοντας τις διακοπές της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός έδειξε μερικές εικόνες με τους δυο τους «εν πλω».
Όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε, το ζευγάρι έκανε μία βόλτα με φουσκωτό. Η Μαρία Κορινθίου πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση, δαγκώνοντας μία φέτα καρπούζι, ενώ ο Γιώργος Καραθανάσης φωτογραφήθηκε, όσο είχε το τιμόνι στα χέρια του.
Ακολοθούν οι φωτογραφίες
Όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε, το ζευγάρι έκανε μία βόλτα με φουσκωτό. Η Μαρία Κορινθίου πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση, δαγκώνοντας μία φέτα καρπούζι, ενώ ο Γιώργος Καραθανάσης φωτογραφήθηκε, όσο είχε το τιμόνι στα χέρια του.
Ακολοθούν οι φωτογραφίες
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