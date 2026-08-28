Μαρία Κορινθίου: Η απόδραση με τον σύντροφό της στη Μάνη, δείτε εικόνες
GALA
Μαρία Κορινθίου Γιώργος Καραθανάσης Μάνη

Μαρία Κορινθίου: Η απόδραση με τον σύντροφό της στη Μάνη, δείτε εικόνες

Το ζευγάρι επισκέφθηκε τον Γερολιμένα και έκανε βόλτα με φουσκωτό

Μαρία Κορινθίου: Η απόδραση με τον σύντροφό της στη Μάνη, δείτε εικόνες
15 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Μάνη βρέθηκε με τον σύντροφό της η Μαρία Κορινθίου, απολαμβάνοντας τις διακοπές της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός έδειξε μερικές εικόνες με τους δυο τους «εν πλω».

Όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε, το ζευγάρι έκανε μία βόλτα με φουσκωτό. Η Μαρία Κορινθίου πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση, δαγκώνοντας μία φέτα καρπούζι, ενώ ο Γιώργος Καραθανάσης φωτογραφήθηκε, όσο είχε το τιμόνι στα χέρια του.

Ακολοθούν οι φωτογραφίες


Μαρία Κορινθίου: Η απόδραση με τον σύντροφό της στη Μάνη, δείτε εικόνες
Μαρία Κορινθίου: Η απόδραση με τον σύντροφό της στη Μάνη, δείτε εικόνες
Μαρία Κορινθίου: Η απόδραση με τον σύντροφό της στη Μάνη, δείτε εικόνες
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης