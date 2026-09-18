«Επανεκκίνηση της υγείας» της στην Αυστρία έκανε η Μέλανι Γκρίφιθ: Οι πόζες δίπλα στη λίμνη και οι ασκήσεις γιόγκα, δείτε φωτογραφίες
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Μέλανι Γκρίφιθ Ηθοποιός Αυστρία Instagram

«Επανεκκίνηση της υγείας» της στην Αυστρία έκανε η Μέλανι Γκρίφιθ: Οι πόζες δίπλα στη λίμνη και οι ασκήσεις γιόγκα, δείτε φωτογραφίες

Μου δόθηκε η ευκαιρία να επαναφορτίσω πραγματικά τις δυνάμεις μου, να αναπληρώσει την ενέργειά μου και να χαλαρώσω, έγραψε η Μέλανι Γκρίφιθ στο Instagram

«Επανεκκίνηση της υγείας» της στην Αυστρία έκανε η Μέλανι Γκρίφιθ: Οι πόζες δίπλα στη λίμνη και οι ασκήσεις γιόγκα, δείτε φωτογραφίες
15 ΣΧΟΛΙΑ
Σε «επανεκκίνηση της υγείας της» σε πολυτελές κέντρο υγείας στην Αυστρία προχώρησε η Μέλανι Γκρίθιθ, όπως γνωστοποίησε η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram.

Η 69χρονη ηθοποιός δημοσίευσε, μάλιστα, φωτογραφίες της με μαύρο ολόσωμο μαγιό σε ξαπλώστρα απολαμβάνοντας τον ήλιο αλλά και να κάνει γιόγκα.

«Επανεκκίνηση της υγείας» της στην Αυστρία έκανε η Μέλανι Γκρίφιθ: Οι πόζες δίπλα στη λίμνη και οι ασκήσεις γιόγκα, δείτε φωτογραφίες
«Επανεκκίνηση της υγείας» της στην Αυστρία έκανε η Μέλανι Γκρίφιθ: Οι πόζες δίπλα στη λίμνη και οι ασκήσεις γιόγκα, δείτε φωτογραφίες
«Επανεκκίνηση της υγείας» της στην Αυστρία έκανε η Μέλανι Γκρίφιθ: Οι πόζες δίπλα στη λίμνη και οι ασκήσεις γιόγκα, δείτε φωτογραφίες


Η Γκρίφιθ αποκάλυψε ότι πέρασε μερικές εβδομάδες στο VIVAMAYR Maria Wörth, ένα κέντρο ευεξίας που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Βέρτερζεε στην Αυστρία. Το θέρετρο προσφέρει εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα, καθώς και «συνειδητή διατροφή, κίνηση και αναζωογόνηση».

Η διάσημη ηθοποιός δήλωσε ότι ακολούθησε το πρόγραμμα του κέντρου που περιλαμβάνει αποτοξίνωση και ευεξίας υπό ιατρική επίβλεψη.

Η Γκρίφιθ έγραψε ότι αυτή η «επανεκκίνηση της υγείας» της έδωσε «την ευκαιρία να επαναφορτίσει πραγματικά τις δυνάμεις της, να αναπληρώσει την ενέργειά της και να χαλαρώσει».

«Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους τους υπέροχους γιατρούς, θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας που κάνουν αυτή την εμπειρία τόσο ξεχωριστή. Ένας μικρός παράδεισος στη γη. ♥️», έγραψε.

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Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, με τους θαυμαστές της να επαινούν την εμφάνισή της: «Δείχνεις χαλαρή και ακόμα πιο όμορφη! ❤️», «λάμπεις και αποπνέεις γαλήνη, αδελφή μου. ❤️», «μοιάζεις με άγγελο! ❤️».


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