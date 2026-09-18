Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι
GALA
Μίλι Μπόμπι Μπράουν Τζέικ Μπον Τζόβι Παιδί Φωτογραφία

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι

Το ζευγάρι αποκάλυψε ότι το δεύτερο παιδί του είναι αγόρι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι
Ιωάννα Μαρίνου
Την πρώτη φωτογραφία του δεύτερου παιδιού που υιοθέτησε με τον Τζέικ Μπον Τζόβι, δημοσίευσε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Σε κοινή ανάρτηση που έκαναν στο Instagram την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η Μπράουν μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο του μωρού τους, στο οποίο φαίνεται το χέρι του, γράφοντας στη λεζάντα: «Γεια σου, μικρούλη». Έτσι, το ζευγάρι αποκάλυψε ότι το δεύτερο παιδί του είναι αγόρι.

Δείτε την ανάρτηση


Την Πέμπτη, πηγή επιβεβαίωσε στο People ότι το ζευγάρι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του μέσω υιοθεσίας. Η 22χρονη ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η οικογένειά της μεγαλώνει μέσα από ανάρτησή της στο Instagram στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, ενώ ο Μπον Τζόβι περπατά δίπλα της, έχοντας ένα μάρσιπο με μωρό.


Κλείσιμο
Σχεδόν πριν από έναν χρόνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε ανακοινώσει ότι εκείνη και ο σύζυγός της είχαν αποκτήσει την πρώτη τους κόρη. «Αυτό το καλοκαίρι υποδεχτήκαμε τη γλυκιά κόρη μας μέσω υιοθεσίας. Είμαστε κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας, με ηρεμία και ιδιωτικότητα» είχε γράψει σε ανάρτησή της στο Instagram τον Αύγουστο του 2025 και είχε καταλήξει: «Και μετά γίναμε 3».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024 σε μια ιδιωτική τελετή. Η Μπράουν είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να υιοθετήσει παιδιά, παράλληλα με το ενδεχόμενο να αποκτήσει στο μέλλον και δικά της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Not Gonna Lie with Kylie Kelce» είχε δηλώσει ότι η υιοθεσία ήταν «πάντα μέρος των ονείρων της από την παιδική της ηλικία».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης