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Η αστυνομία του Λονδίνου τριπλασιάζει τις δυνάμεις της για το ντέρμπι της Μίλγουολ με τη Γουέστ Χαμ
Η αστυνομία του Λονδίνου τριπλασιάζει τις δυνάμεις της για το ντέρμπι της Μίλγουολ με τη Γουέστ Χαμ
Το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο (19/9) και θα είναι το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι μετά από 14 χρόνια
Το παιχνίδι που περιμένει όλη η Αγγλία αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι κάποιο της Premier League.
Είναι το ντέρμπι του Λονδίνου το Σάββατο (19/9), ανάμεσα στη γηπεδούχο Μίλγουολ και τη Γουέστ Χαμ για την 8η αγωνιστική της Championship. Η αντιπαλότητα των δύο είναι τόσο μεγάλη που έχει οδηγήσει την αστυνομία του Λονδίνου σε μια σημαντική απόφαση.
Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, θα τριπλασιάσει τις δυνάμεις της με το φόβο σοβαρών επεισοδίων πριν αλλά και μετά τον αγώνα, που θα έχει ώρα έναρξης 14:30 Ελλάδας.
Οι δύο ομάδες έχουν να τεθούν αντιμέτωπες 14 χρόνια. Η παρουσία της Γουέστ Χαμ στην Premier League και η μη άνοδος της Μίλγουολ δεν είχε φέρει στο γήπεδο αυτό το σπουδαίο ματς.
Ο υποβιβασμός όμως των «σφυριών» κάνει το ντέρμπι πραγματικότητα μετά από περίπου μιάμιση δεκαετία.
Συνήθως για παιχνίδια της Championship διατίθενται 60 με 150 αστυνομικοί. Η αρχική δύναμη που θα βρεθεί επί ποδός για το ντέρμπι θα είναι 400 αστυνομικοί.
Το παιχνίδι φυσικά και δεν είναι αδιάφορο, καθώς το πρωτάθλημα βρίσκεται στην αρχή του ουσιαστικά. Η Γουέστ Χαμ με τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα έχει 14 βαθμούς και είναι στην 1η θέση. Η Μίλγουολ με 3-1-3 έχει 10 βαθμούς και είναι 11η. Η διαφορά τους, ωστόσο, είναι μόλις τέσσερις βαθμοί.
Είναι το ντέρμπι του Λονδίνου το Σάββατο (19/9), ανάμεσα στη γηπεδούχο Μίλγουολ και τη Γουέστ Χαμ για την 8η αγωνιστική της Championship. Η αντιπαλότητα των δύο είναι τόσο μεγάλη που έχει οδηγήσει την αστυνομία του Λονδίνου σε μια σημαντική απόφαση.
Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, θα τριπλασιάσει τις δυνάμεις της με το φόβο σοβαρών επεισοδίων πριν αλλά και μετά τον αγώνα, που θα έχει ώρα έναρξης 14:30 Ελλάδας.
Οι δύο ομάδες έχουν να τεθούν αντιμέτωπες 14 χρόνια. Η παρουσία της Γουέστ Χαμ στην Premier League και η μη άνοδος της Μίλγουολ δεν είχε φέρει στο γήπεδο αυτό το σπουδαίο ματς.
Ο υποβιβασμός όμως των «σφυριών» κάνει το ντέρμπι πραγματικότητα μετά από περίπου μιάμιση δεκαετία.
Συνήθως για παιχνίδια της Championship διατίθενται 60 με 150 αστυνομικοί. Η αρχική δύναμη που θα βρεθεί επί ποδός για το ντέρμπι θα είναι 400 αστυνομικοί.
Το παιχνίδι φυσικά και δεν είναι αδιάφορο, καθώς το πρωτάθλημα βρίσκεται στην αρχή του ουσιαστικά. Η Γουέστ Χαμ με τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα έχει 14 βαθμούς και είναι στην 1η θέση. Η Μίλγουολ με 3-1-3 έχει 10 βαθμούς και είναι 11η. Η διαφορά τους, ωστόσο, είναι μόλις τέσσερις βαθμοί.
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