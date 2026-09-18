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Απίστευτο βίντεο: Καβούρι με λεπίδα στη δαγκάνα «επιτέθηκε» σε άνδρα και τον σκύλο του στη Φλόριντα
Απίστευτο βίντεο: Καβούρι με λεπίδα στη δαγκάνα «επιτέθηκε» σε άνδρα και τον σκύλο του στη Φλόριντα
Το παράξενο στιγμιότυπο έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας έκπληξη στους χρήστες των social media
Ένα απίστευτο περιστατικό που δύσκολα θα πίστευε κανείς αν δεν είχε καταγραφεί σε βίντεο σημειώθηκε στη Φλόριντα, όταν ένα καβούρι εμφανίστηκε να κρατά μια λεπίδα στην δαγκάνα του και να... επιτίθεται σε έναν άνδρα και τον σκύλο του.
Σύμφωνα με τη New York Post, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε αυλή σπιτιού στη Φλόριντα, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media και να προκαλεί χιλιάδες σχόλια.
Στα πλάνα φαίνεται ο σκύλος να πλησιάζει το καβούρι και να το εξερευνά μυρίζοντάς το, όταν ξαφνικά το καρκινοειδές αντιδρά επιθετικά και κινείται προς το μέρος του, επιχειρώντας να το χτυπήσει με τη δαγκάνα του στην οποία κρατά μια... λεπίδα.
Ο ιδιοκτήτης του σκύλου παρεμβαίνει αμέσως για να προστατεύσει το κατοικίδιό του, όμως το καβούρι αποδεικνύεται ιδιαίτερα «μαχητικό». Μετά από αρκετές προσπάθειες, καταφέρνει τελικά να το πιάσει και να το απομακρύνει από το σημείο.
«Πού βρήκες ένα καβούρι με μαχαίρι;» ακούγεται να λέει έκπληκτος, ενώ στη συνέχεια προειδοποιεί τον σκύλο του να μην το πλησιάσει ξανά.
Το βίντεο έγινε viral, ξεπερνώντας τις 20 εκατομμύρια προβολές στο Instagram.
Πολλοί χρήστες σχολίασαν πως πρόκειται για κάτι που «θα μπορούσε να συμβεί μόνο στη Φλόριντα», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν το βίντεο είναι πραγματικό ή δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.
Το καβούρι εκτιμάται ότι είναι μπλε χερσαίο καβούρι, ένα είδος που συναντάται στη Φλόριντα, κυρίως σε περιοχές κοντά στις ακτές. Τα συγκεκριμένα καρκινοειδή μπορούν να φτάσουν σε άνοιγμα ποδιών έως και 30 εκατοστά, ενώ το βάρος τους μπορεί να αγγίξει το μισό κιλό.
Όσο για τη λεπίδα που κρατούσε, μοιάζει να πρόκειται για τμήμα μικρού σουγιά, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό πώς κατέληξε στην δαγκάνα του.
Σύμφωνα με τη New York Post, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε αυλή σπιτιού στη Φλόριντα, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media και να προκαλεί χιλιάδες σχόλια.
Στα πλάνα φαίνεται ο σκύλος να πλησιάζει το καβούρι και να το εξερευνά μυρίζοντάς το, όταν ξαφνικά το καρκινοειδές αντιδρά επιθετικά και κινείται προς το μέρος του, επιχειρώντας να το χτυπήσει με τη δαγκάνα του στην οποία κρατά μια... λεπίδα.
Ο ιδιοκτήτης του σκύλου παρεμβαίνει αμέσως για να προστατεύσει το κατοικίδιό του, όμως το καβούρι αποδεικνύεται ιδιαίτερα «μαχητικό». Μετά από αρκετές προσπάθειες, καταφέρνει τελικά να το πιάσει και να το απομακρύνει από το σημείο.
«Πού βρήκες ένα καβούρι με μαχαίρι;» ακούγεται να λέει έκπληκτος, ενώ στη συνέχεια προειδοποιεί τον σκύλο του να μην το πλησιάσει ξανά.
Το βίντεο έγινε viral, ξεπερνώντας τις 20 εκατομμύρια προβολές στο Instagram.
Πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές
Πολλοί χρήστες σχολίασαν πως πρόκειται για κάτι που «θα μπορούσε να συμβεί μόνο στη Φλόριντα», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν το βίντεο είναι πραγματικό ή δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.
Το καβούρι εκτιμάται ότι είναι μπλε χερσαίο καβούρι, ένα είδος που συναντάται στη Φλόριντα, κυρίως σε περιοχές κοντά στις ακτές. Τα συγκεκριμένα καρκινοειδή μπορούν να φτάσουν σε άνοιγμα ποδιών έως και 30 εκατοστά, ενώ το βάρος τους μπορεί να αγγίξει το μισό κιλό.
Όσο για τη λεπίδα που κρατούσε, μοιάζει να πρόκειται για τμήμα μικρού σουγιά, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό πώς κατέληξε στην δαγκάνα του.
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