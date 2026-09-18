Συνελήφθη 70χρονος στο Ρέθυμνο με υποπολυβόλα, Καλάσνικοφ και μαχαίρια

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.