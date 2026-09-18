Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στου Ρέντη, 112 για τους μαύρους καπνούς - Δείτε βίντεο

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Ρέντη κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.