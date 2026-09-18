Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στου Ρέντη, 112 για τους μαύρους καπνούς - Δείτε βίντεο
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στου Ρέντη, 112 για τους μαύρους καπνούς - Δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα - «Κλείστε παράθυρα και πόρτες» αναφέρει το μήνυμα του 112
Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στου Ρέντη, ενώ μαύροι καπνοί έχουν «πνίξει» την περιοχή.
Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής που συνεχίζει την κατάσβεση, καθώς λόγω της φύσης των υλικών απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού. Την ίδια στιγμή, η ΕΛ.ΑΣ έχει αποκλείσει τους γύρω δρόμους, ενώ η ατμόσφαιρα, όσο πέφτει η φλόγα και «χαμηλώνει» ο καπνός, γίνεται ακόμα πιο αποπνικτική.
Όπως φαίνεται στα βίντεο οι καπνοί είναι ιδιαίτερα πυκνοί και σκεπάζουν μεγάλο μέρος της περιοχής.
Για τους μαύρους καπνούς στάλθηκε 112 στους κατοίκους της Αττικής με την Πολιτική Προστασία να καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην ανοίγουν παράθυρα και πόρτες.
Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής που συνεχίζει την κατάσβεση, καθώς λόγω της φύσης των υλικών απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού. Την ίδια στιγμή, η ΕΛ.ΑΣ έχει αποκλείσει τους γύρω δρόμους, ενώ η ατμόσφαιρα, όσο πέφτει η φλόγα και «χαμηλώνει» ο καπνός, γίνεται ακόμα πιο αποπνικτική.
Όπως φαίνεται στα βίντεο οι καπνοί είναι ιδιαίτερα πυκνοί και σκεπάζουν μεγάλο μέρος της περιοχής.
Για τους μαύρους καπνούς στάλθηκε 112 στους κατοίκους της Αττικής με την Πολιτική Προστασία να καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην ανοίγουν παράθυρα και πόρτες.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 18, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη_Ρέντη της Π.Ε. #Πειραιώς
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα.
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️…
@protothema.gr
‼️ Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε οικόπεδο στου Ρέντη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει σκουπίδια ενώ μαύροι καπνοί έχουν «πνίξει» την περιοχή. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Ρέντη κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα