Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Εθνική Πορτογαλίας: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τους αγώνες του Nations League
Εθνική Πορτογαλίας: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τους αγώνες του Nations League
Ο Ζόρζε Ζεσούς έκανε γνωστές τις πρώτες του επιλογές ως Ομοσπονδιακός τεχνικός με τον 41χρονο Ρονάλντο να είναι μέσα στους εκλεκτούς
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να πλησιάζει τα 42 χρόνια ζωής (και τα 1000 γκολ καριέρας), όμως ο αντίκτυπός του παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Ο Ζόρζε Ζεσούς, νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας το γνωρίζει καλά αυτό, και δεν μπορούσε παρά να συμπεριλάβει τον σπουδαίο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ στις κλήσεις του, ενόψει των αγώνων για το Nations League το ερχόμενο διάστημα.
Στα 72 του χρόνια ο έμπειρος προπονητής πήρε επίσης στην αποστολή τον συμπαίκτη του Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα, τερματοφύλακα Σάμουελ Σοάρες, ενώ συγκριτικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο έμειναν εκτός οι Γκέδες, Σεμέδο, Ζοσέ Σα, Νούνιες και Σάμου Κόστα.
Οι Ίβηρες αντιμετωπίζουν κατά σειρά Ουαλία (24/9, εντός), Νορβηγία (27/9, εκτός), Δανία (1/10, εκτός) και ξανά Νορβηγία (4/10, εντός).
Ο Ζόρζε Ζεσούς, νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας το γνωρίζει καλά αυτό, και δεν μπορούσε παρά να συμπεριλάβει τον σπουδαίο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ στις κλήσεις του, ενόψει των αγώνων για το Nations League το ερχόμενο διάστημα.
Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀— Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026
🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉 https://t.co/WKrkQfn6iI#NationsLeague | @UEFAEURO pic.twitter.com/KF0a1BVtea
Στα 72 του χρόνια ο έμπειρος προπονητής πήρε επίσης στην αποστολή τον συμπαίκτη του Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα, τερματοφύλακα Σάμουελ Σοάρες, ενώ συγκριτικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο έμειναν εκτός οι Γκέδες, Σεμέδο, Ζοσέ Σα, Νούνιες και Σάμου Κόστα.
Οι Ίβηρες αντιμετωπίζουν κατά σειρά Ουαλία (24/9, εντός), Νορβηγία (27/9, εκτός), Δανία (1/10, εκτός) και ξανά Νορβηγία (4/10, εντός).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα