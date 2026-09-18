ΑΕΚ: Ο Βάργκα θα χάσει το ματς με το Βόλο και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος
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ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα Κύπελλο Ελλάδας Super League 1

ΑΕΚ: Ο Βάργκα θα χάσει το ματς με το Βόλο και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος

Ο Ούγγρος φορ τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή στο ματς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας της Ένωσης με τον Πανσερραϊκό

ΑΕΚ: Ο Βάργκα θα χάσει το ματς με το Βόλο και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος
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Ο Μπαρνάμπας Βάργκα θα χάσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με το Βόλο την Κυριακή (20/9, 18:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. 

Ο Ούγγρος φορ τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή στο παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στην Ένωση και τον Πανσερραϊκό. Η ΑΕΚ νίκησε 8-1 αλλά έχασε τον Βάργκα. 

Ο 32χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι σε μια προσπάθεια με το σκορ να είναι στο 6-0. 

Ο Βάργκα δε θα είναι στη διάθεση του Νίκολιτς για τον αγώνα με το Βόλο. Στη συνέχεια και ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του, θα φανεί αν θα μπορέσει να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Οκτωβρίου. 

Ακολουθεί το ματς με την Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
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