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Χαλκιδική: 17χρονος υπέστη ανακοπή στο σχολείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο
Χαλκιδική: 17χρονος υπέστη ανακοπή στο σχολείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο
Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε και να χτύπησε και το κεφάλι του με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικό οίδημα, ενώ εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια
Διασωληνωμένος στην στεφανιαία μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος σήμερα το πρωί υπέστη ανακοπή και έχασε τις αισθήσεις του στο σχολείο σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο του στο Πευκοχώρι. Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε και να χτύπησε και το κεφάλι του με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικό οίδημα. Παράλληλα, εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο του στο Πευκοχώρι. Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε και να χτύπησε και το κεφάλι του με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικό οίδημα. Παράλληλα, εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο
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