Χαλκιδική: 17χρονος υπέστη ανακοπή στο σχολείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο
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Χαλκιδική Μαθητής Σχολείο Ανακοπή Διασωληνωμένος

Χαλκιδική: 17χρονος υπέστη ανακοπή στο σχολείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο

Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε και να χτύπησε και το κεφάλι του με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικό οίδημα, ενώ εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια

Χαλκιδική: 17χρονος υπέστη ανακοπή στο σχολείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο
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Διασωληνωμένος στην στεφανιαία μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος σήμερα το πρωί υπέστη ανακοπή και έχασε τις αισθήσεις του στο σχολείο σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο του στο Πευκοχώρι. Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε και να χτύπησε και το κεφάλι του με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικό οίδημα. Παράλληλα, εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο
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