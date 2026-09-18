Η αναβάθμιση επιδρά στο Χρηματιστήριο – Αναμένεται ιστορικό ρεκόρ τζίρου
Η αναβάθμιση επιδρά στο Χρηματιστήριο – Αναμένεται ιστορικό ρεκόρ τζίρου
Η Αθήνα στο επίκεντρο μίας γιγαντιαίας αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων καθώς αποχαιρετά τις αναδυόμενες αγορές έπειτα από 13 χρόνια - Σήμερα επίσης η τριπλή λήξη στα παράγωγα και οι ετυμηγορίες της Moody's και της Scope - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ λόγω του deal με την Amazon
UPD:
Η σημαντικότερη συνεδρίαση εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία λαμβάνει σήμερα χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αποχαιρετά το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών και ετοιμάζεται για την επίσημη επιστροφή του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών έπειτα από 13 χρόνια. Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο τεστ για τη Euronext Athens, καθώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης διασταυρώνονται τρεις ισχυροί χρηματιστηριακοί καταλύτες που αναμένεται να εκτινάξουν τη συναλλακτική δραστηριότητα σε επίπεδα ρεκόρ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (18/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,75% και διαπραγματεύεται στις 2.667,73 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.650,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.694,81 μονάδες. Με τη μεταβλητότητα στα ύψη, το ΧΑ βάζει τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 8 ανοδικών εβδομάδων, ενώ κινείται πλέον σε πτωτικό έδαφος εντός του Σεπτεμβρίου.
Η αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο μίας γιγαντιαίας αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων, καθώς ολοκληρώνεται η τριπλή ανακατάταξη των ελληνικών μετοχών από τους διεθνείς οίκους FTSE Russell, Stoxx και S&P Dow Jones Indices. Χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι κεφαλαιακές ροές θα φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, με τις προβλέψεις για τον ημερήσιο τζίρο να κυμαίνονται από 2,5 έως και 7,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό ρεκόρ τζίρου εντοπίζεται στον Μάιο του 2008, όταν είχε ανέλθει στα 3,03 δισ. ευρώ λόγω του deal ΟΤΕ-Deutsche Telekom.
Παράλληλα με το rebalancing των δεικτών, η συνεδρίαση συνοδεύεται και από την τριπλή λήξη των τριμηνιαίων συμβολαίων στην αγορά παραγώγων (triple witching), εξέλιξη που παραδοσιακά εντείνει τη μεταβλητότητα και τον όγκο των συναλλαγών.
Για την ομαλή διαχείριση του πρωτοφανούς όγκου εντολών και των προσυμφωνημένων συναλλαγών, η διοίκηση της Euronext Athens έχει αποφασίσει την παράταση της διαδικασίας των δημοπρασιών κατά 10 λεπτά, μεταθέτοντας την ολοκλήρωσή τους στις 17:30 αντί για τις 17:20. Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης, όπου και αναμένεται να συμπυκνωθεί ο κύριος όγκος των διεθνών αναπροσαρμογών.
Το ιστορικό χρηματιστηριακό σκηνικό συμπληρώνεται απόψε αργά το βράδυ με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς αναμένονται οι νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους Moody’s και Scope Ratings. Η διπλή ετυμηγορία αναμένεται να «σφραγίσει» τη συνολική εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο Αθηνών γυρίζει σελίδα, καθώς εισέρχεται σε μία νέα εποχή αυξημένης επενδυτικής ορατότητας.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (18/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,75% και διαπραγματεύεται στις 2.667,73 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.650,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.694,81 μονάδες. Με τη μεταβλητότητα στα ύψη, το ΧΑ βάζει τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 8 ανοδικών εβδομάδων, ενώ κινείται πλέον σε πτωτικό έδαφος εντός του Σεπτεμβρίου.
Η αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο μίας γιγαντιαίας αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων, καθώς ολοκληρώνεται η τριπλή ανακατάταξη των ελληνικών μετοχών από τους διεθνείς οίκους FTSE Russell, Stoxx και S&P Dow Jones Indices. Χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι κεφαλαιακές ροές θα φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, με τις προβλέψεις για τον ημερήσιο τζίρο να κυμαίνονται από 2,5 έως και 7,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό ρεκόρ τζίρου εντοπίζεται στον Μάιο του 2008, όταν είχε ανέλθει στα 3,03 δισ. ευρώ λόγω του deal ΟΤΕ-Deutsche Telekom.
Παράλληλα με το rebalancing των δεικτών, η συνεδρίαση συνοδεύεται και από την τριπλή λήξη των τριμηνιαίων συμβολαίων στην αγορά παραγώγων (triple witching), εξέλιξη που παραδοσιακά εντείνει τη μεταβλητότητα και τον όγκο των συναλλαγών.
Για την ομαλή διαχείριση του πρωτοφανούς όγκου εντολών και των προσυμφωνημένων συναλλαγών, η διοίκηση της Euronext Athens έχει αποφασίσει την παράταση της διαδικασίας των δημοπρασιών κατά 10 λεπτά, μεταθέτοντας την ολοκλήρωσή τους στις 17:30 αντί για τις 17:20. Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης, όπου και αναμένεται να συμπυκνωθεί ο κύριος όγκος των διεθνών αναπροσαρμογών.
Το ιστορικό χρηματιστηριακό σκηνικό συμπληρώνεται απόψε αργά το βράδυ με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς αναμένονται οι νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους Moody’s και Scope Ratings. Η διπλή ετυμηγορία αναμένεται να «σφραγίσει» τη συνολική εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο Αθηνών γυρίζει σελίδα, καθώς εισέρχεται σε μία νέα εποχή αυξημένης επενδυτικής ορατότητας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
UPD:
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