Η αναβάθμιση επιδρά στο Χρηματιστήριο – Αναμένεται ιστορικό ρεκόρ τζίρου

Η Αθήνα στο επίκεντρο μίας γιγαντιαίας αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων καθώς αποχαιρετά τις αναδυόμενες αγορές έπειτα από 13 χρόνια - Σήμερα επίσης η τριπλή λήξη στα παράγωγα και οι ετυμηγορίες της Moody's και της Scope - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ λόγω του deal με την Amazon