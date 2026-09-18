Το πρόγραμμα ChildSay για μία πιο φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη είναι μια από τις πιο ωραίες δράσεις του υπουργείου, λέει ο Φλωρίδης

Ευτυχία Κατσιγαράκη

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από την γενική διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και σύμβουλο Επικρατείας Ταξιαρχία Κόμβου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, το μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής παιδιών του προγράμματος Αστρινός Μιχελάκης, η διευθύντρια διεθνών έργων του Κέντρου Ευρωπαϊκου Δικαίου Δήμητρα Μαλανδράκη, η επίκουρη καθηγήτρια ψυχοπαδοψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, η ομότιμη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Ελένη Λαζαράτου και η πρόεδρος Πρωτοδικών (δικαστής ανηλίκων) Στυλιανή Δραγατσίκη.Το πρόγραμμα υποστηρίζεται, επίσης, από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τη Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τους Δικηγορικούς Συλλόγους Χανίων, Λασιθίου, Πάτρας, Θεσσαλονίκης και Καστοριάς και τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.