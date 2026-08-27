Ράιαν Ρέινολντς για τα 39α γενέθλια της Μπλέικ Λάιβλι: Είμαι τυχερός που γεννήθηκες
Ράιαν Ρέινολντς για τα 39α γενέθλια της Μπλέικ Λάιβλι: Είμαι τυχερός που γεννήθηκες
Χρόνια πολλά στον καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζω, έγραψε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του
Με μία μικρή καθυστέρηση ευχήθηκε στην Μπλέικ Λάιβλι ο Ράιαν Ρέινολντς για τα 39α γενέθλιά της, καθώς αντί για τις 25 Αυγούστου, έκανε ανάρτηση στο Instagram μία ημέρα αργότερα, δηλώνοντας πόσο τυχερός είναι που γεννήθηκε.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες όπως και στιγμιότυπα με τα παιδιά τους και στη λεζάντα του post του μίλησε για τον χαρακτήρα της αγαπημένης του αλλά και για την ομορφιά της.
Ο Ράιαν Ρέινολντς έγραψε αναλυτικά: «Η 25η Αυγούστου είναι το Super Bowl αυτής της οικογένειας. Χρόνια πολλά στον καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζω. Δεν είσαι απλώς μια θαρραλέα και βαθιά καλοσυνάτη ιδιοφυΐα. Είσαι επίσης παράλογα χαριτωμένη. Ξέρω πόσο τυχερός είμαι που γεννήθηκες. Όποτε έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, είναι η δική σου ζωή που περνά μπροστά από τα μάτια μου».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Καναδός ηθοποιός είναι παντρεμένος με τη Λάιβλι εδώ και σχεδόν 14 χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010 στα γυρίσματα της ταινίας «Green Lantern» και ξεκίνησαν να βγαίνουν την επόμενη χρονιά, τον Οκτώβριο του 2011.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2012 στη Νότια Καρολίνα και απέκτησε το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του, την Τζέιμς, τον Δεκέμβριο του 2014.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες όπως και στιγμιότυπα με τα παιδιά τους και στη λεζάντα του post του μίλησε για τον χαρακτήρα της αγαπημένης του αλλά και για την ομορφιά της.
Ο Ράιαν Ρέινολντς έγραψε αναλυτικά: «Η 25η Αυγούστου είναι το Super Bowl αυτής της οικογένειας. Χρόνια πολλά στον καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζω. Δεν είσαι απλώς μια θαρραλέα και βαθιά καλοσυνάτη ιδιοφυΐα. Είσαι επίσης παράλογα χαριτωμένη. Ξέρω πόσο τυχερός είμαι που γεννήθηκες. Όποτε έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, είναι η δική σου ζωή που περνά μπροστά από τα μάτια μου».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Καναδός ηθοποιός είναι παντρεμένος με τη Λάιβλι εδώ και σχεδόν 14 χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010 στα γυρίσματα της ταινίας «Green Lantern» και ξεκίνησαν να βγαίνουν την επόμενη χρονιά, τον Οκτώβριο του 2011.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2012 στη Νότια Καρολίνα και απέκτησε το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του, την Τζέιμς, τον Δεκέμβριο του 2014.
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