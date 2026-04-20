Ρέινολντς για τη δικαστική διαμάχη της Λάιβλι με τον Μπαλντόνι: Είμαι πιο περήφανος από ποτέ για τη σύζυγό μου
Ρέινολντς για τη δικαστική διαμάχη της Λάιβλι με τον Μπαλντόνι: Είμαι πιο περήφανος από ποτέ για τη σύζυγό μου
Ο κόσμος δεν έχει ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Πιο περήφανος από ποτέ δήλωσε πως αισθάνεται ο Ράιαν Ρέινολντς για την Μπλέικ Λάιβλι, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.
Σε συνέντευξή του στο Today’s Sunday Sitdown Live, που προβλήθηκε την Κυριακή 19 Απριλίου, ο 49χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην κατάσταση που βιώνει η οικογένειά του τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της διαμάχης αυτής και απαντώντας σε ερώτηση για το πώς διαχειρίζονται όσα αντιμετωπίζουν, ο Ρέινολντς δήλωσε: «Βλέπεις πραγματικά την ψευδαίσθηση πίσω από πολλά από αυτά, την ψηφιακή ζωή σε σχέση με την πραγματική ζωή».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου πιο περήφανος για τη σύζυγό μου. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο περήφανος για κάποιον στη ζωή μου, με αυτό το επίπεδο ακεραιότητας που φέρει σε ό,τι κάνει».
Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Λάιβλι και του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της στην ταινία It Ends with Us, Τζάστιν Μπαλντόνι, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η ηθοποιός κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και για οργάνωση εκστρατείας δυσφήμησης εις βάρος της.
Η Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση άνω των 160 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Μπαλντόνι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατέθεσε ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της ηθοποιού και του Ρέινολντς, επικαλούμενος συκοφαντική δυσφήμηση και παραβίαση συμβολαίου. Η υπόθεση αυτή απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2025.
Στις 2 Απριλίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Λιούις Λίμαν απέρριψε 10 από τις 13 κατηγορίες της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί περί εκστρατείας δυσφήμησης θα εξεταστούν στη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, εφόσον οι δυο τους δεν κατάφεραν να τα βρουν εξωδικαστικά.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το PEOPLE, η δικαστική διαδικασία έχει υπάρξει «συναισθηματικά απαιτητική» για τη Λάιβλι. «Δεν κατέθεσε αυτή την αγωγή πιστεύοντας ότι θα ήταν εύκολη. Ήξερε ότι θα ήταν μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, αλλά ένιωθε ότι έπρεπε να το κάνει», ανέφερε η ίδια πηγή.
Σε συνέντευξή του στο Today’s Sunday Sitdown Live, που προβλήθηκε την Κυριακή 19 Απριλίου, ο 49χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην κατάσταση που βιώνει η οικογένειά του τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της διαμάχης αυτής και απαντώντας σε ερώτηση για το πώς διαχειρίζονται όσα αντιμετωπίζουν, ο Ρέινολντς δήλωσε: «Βλέπεις πραγματικά την ψευδαίσθηση πίσω από πολλά από αυτά, την ψηφιακή ζωή σε σχέση με την πραγματική ζωή».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου πιο περήφανος για τη σύζυγό μου. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο περήφανος για κάποιον στη ζωή μου, με αυτό το επίπεδο ακεραιότητας που φέρει σε ό,τι κάνει».
Ryan Reynolds Says He’s ‘Never Been More Proud’ of Wife Blake Lively for ‘Level of Integrity’ amid Justin Baldoni Legal Battle https://t.co/i5dRSX8Bmz— People (@people) April 19, 2026
Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Λάιβλι και του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της στην ταινία It Ends with Us, Τζάστιν Μπαλντόνι, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η ηθοποιός κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και για οργάνωση εκστρατείας δυσφήμησης εις βάρος της.
Η Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση άνω των 160 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Μπαλντόνι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατέθεσε ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της ηθοποιού και του Ρέινολντς, επικαλούμενος συκοφαντική δυσφήμηση και παραβίαση συμβολαίου. Η υπόθεση αυτή απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2025.
Στις 2 Απριλίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Λιούις Λίμαν απέρριψε 10 από τις 13 κατηγορίες της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί περί εκστρατείας δυσφήμησης θα εξεταστούν στη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, εφόσον οι δυο τους δεν κατάφεραν να τα βρουν εξωδικαστικά.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το PEOPLE, η δικαστική διαδικασία έχει υπάρξει «συναισθηματικά απαιτητική» για τη Λάιβλι. «Δεν κατέθεσε αυτή την αγωγή πιστεύοντας ότι θα ήταν εύκολη. Ήξερε ότι θα ήταν μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, αλλά ένιωθε ότι έπρεπε να το κάνει», ανέφερε η ίδια πηγή.
