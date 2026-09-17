Η Αλέκα Κανελλίδου στο Βεάκειο Θέατρο μαζί με τον γιό της Γιάννη Γιαννουσάκη για μία συναυλία
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Αλέκα Κανελλίδου Συναυλία Γιος Γιάννης Γιαννουσάκης

Η Αλέκα Κανελλίδου στο Βεάκειο Θέατρο μαζί με τον γιό της Γιάννη Γιαννουσάκη για μία συναυλία

Η εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου - Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της ερμηνεύτριας στον Πειραιά

Η Αλέκα Κανελλίδου στο Βεάκειο Θέατρο μαζί με τον γιό της Γιάννη Γιαννουσάκη για μία συναυλία
Μία παράσταση με αγαπημένα τραγούδια της και τις επιτυχίες των ερμηνευτών που αγαπά θα παρουσιάσει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Βεάκειο Θέατρο η Αλέκα Κανελλίδου.

Για πρώτη φορά η διαχρονική ερμηνεύτρια με την αισθαντική φωνή έρχεται στον Πειραιά. Ο Γιάννης Γιαννουσάκης, συνεργάτης της τα δύο τελευταία χρόνια επί σκηνής, δίνει το στίγμα του στο πλευρό της, έχοντας κυκλοφορήσει μετά το ντουέτο τους το «Ροζ», το πρώτο του προσωπικό single με τίτλο «Αν είχα χρόνο», σε στίχους και μουσική του δημιουργού των επιτυχιών Λευτέρη Κιντάτου. Μητέρα και γιος ταξιδεύουν το κοινό.

Μια παράσταση φτιαγμένη με σολίστες που ο καθένας τους είναι μία ξεχωριστή μουσική προσωπικότητα.

Η Αλέκα Κανελλίδου στο Βεάκειο Θέατρο μαζί με τον γιό της Γιάννη Γιαννουσάκη για μία συναυλία


Στην επιμέλεια του προγράμματος και στις ενορχηστρώσεις ο Βαγγέλης Τούντας, στο μπάσο ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, στο ακορντεόν ο Ντίνος Χατζηϊορδάνου, στα τύμπανα ο Τάκης Βασιλείου και στα πλήκτρα ο Κώστας Γιαξόγλου.

Παίζουν, τραγουδούν, φτιάχνουν μουσικά τοπία, και ταξιδεύουν τους θεατές σε μια μουσική θάλασσα με τις φωνές των Κανελλίδου - Γιαννουσάκη.

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