Εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ: Με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου για συνεργασία
Εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ: Με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου για συνεργασία
«Την τιμά, την τιμά γιατί είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση» είπε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος
Ανοιχτός για προοδευτική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην μετά Τσίπρα εποχή, όπως δήλωσε χθες στο ΕΡΤnews o Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
Κληθείς να σχολιάσει την αποστροφή του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσιας Αναστασίου για μια δυνητική συνεργασία των δύο πολιτικών χώρων, «την τιμά, την τιμά γιατί είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση. Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν. Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, γιατί κανένας μόνος του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος, αφήνοντας την ίδια ώρα αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε πως βρίσκεται «στη σφαίρα του αστείου το ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτοντας ότι η η ΕΛ.Α.Σ θα πρέπει να περιμένει να κριθεί στην κάλπη, πριν αποφανθεί για τον ιστορικό κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί από την κοινωνία. Το βράδυ των εκλογών δεν θα καθίσει ο κ. Τσίπρας με όλους μας, για να γίνει κυβέρνηση; Βλέπετε στις δημοσκοπήσεις να έχει κανένα 29%;»
Ο ίδιος εκτίμησε ακόμη πως «ο κ. Τσίπρας έχει μια πιο δειλή, μια πιο mainstream προσέγγιση, δηλαδή να μην ενοχλεί, έχει στρογγυλέψει πάρα πολύ», συμπληρώνοντας ότι «εγώ ελπίζω να συνέλθει μέχρι τις εκλογές, να αποκτήσει γωνίες ξανά, γιατί νομίζω ότι αυτός ο Τσίπρας που βλέπουμε σήμερα δεν είναι αυτός που η κοινωνία εμπιστεύτηκε το 2015. Είναι σχεδόν σοσιαλδημοκρατικές οι θέσεις που εκπέμπει σήμερα».
Κληθείς να σχολιάσει την αποστροφή του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσιας Αναστασίου για μια δυνητική συνεργασία των δύο πολιτικών χώρων, «την τιμά, την τιμά γιατί είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση. Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν. Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, γιατί κανένας μόνος του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος, αφήνοντας την ίδια ώρα αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε πως βρίσκεται «στη σφαίρα του αστείου το ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτοντας ότι η η ΕΛ.Α.Σ θα πρέπει να περιμένει να κριθεί στην κάλπη, πριν αποφανθεί για τον ιστορικό κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί από την κοινωνία. Το βράδυ των εκλογών δεν θα καθίσει ο κ. Τσίπρας με όλους μας, για να γίνει κυβέρνηση; Βλέπετε στις δημοσκοπήσεις να έχει κανένα 29%;»
Ο ίδιος εκτίμησε ακόμη πως «ο κ. Τσίπρας έχει μια πιο δειλή, μια πιο mainstream προσέγγιση, δηλαδή να μην ενοχλεί, έχει στρογγυλέψει πάρα πολύ», συμπληρώνοντας ότι «εγώ ελπίζω να συνέλθει μέχρι τις εκλογές, να αποκτήσει γωνίες ξανά, γιατί νομίζω ότι αυτός ο Τσίπρας που βλέπουμε σήμερα δεν είναι αυτός που η κοινωνία εμπιστεύτηκε το 2015. Είναι σχεδόν σοσιαλδημοκρατικές οι θέσεις που εκπέμπει σήμερα».
Οι αγωνιστές στην ΚουμουνδούρουΣτην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε πως το 2015 «η Αριστερά κυβέρνησε συλλογικά», καταλήγοντας ότι «οι αγωνιστές αυτοί που αν γινόταν πόλεμος θα πιάνανε το βουνό, είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στην Αμαλίας».
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