Εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ: Με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου για συνεργασία

«Την τιμά, την τιμά γιατί είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση» είπε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος