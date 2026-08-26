Ο Τζάστιν Μπαλντόνι θα καταβάλλει στην Μπλέικ Λάιβλι 400.000 για δικαστικά έξοδα, ζητούσε 8 εκατ. δολάρια
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι θα καταβάλλει στην Μπλέικ Λάιβλι 400.000 για δικαστικά έξοδα, ζητούσε 8 εκατ. δολάρια
Η δικαστική αυτή απόφαση φαίνεται να κλείνει και την τελευταία εκκρεμότητα ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς
Τελικά η Μπλέικ Λάιβλι δεν θα λάβει από τον Τζάστιν Μπαλντόνι το τεράστιο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων που ζητούσε για δικαστικά έξοδα. Αντιθέτως, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ο ηθοποιός θα πρέπει να καταβάλλει στη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «It Ends With Us» 400.000 δολάρια.
Τον Ιούνιο του 2025 δικαστής απέρριψε την αγωγή για δυσφήμιση που είχε καταθέσει ο Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι και των New York Times, κρίνοντας ωστόσο ότι η ηθοποιός δικαιούται να αποζημιωθεί για έξοδα που έκανε προκειμένου να αντικρούσει την αγωγή.
Η Λάιβλι είχε ζητήσει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι ο Μπαλντόνι της όφειλε 7.495.526,87 δολάρια σε αμοιβές δικηγόρων και ακόμη 539.514,01 δολάρια σε έξοδα που προέκυψαν κατά την υπεράσπισή της.
Ο Μπαλντόνι απέρριψε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι το ποσό ήταν υπερβολικά διογκωμένο και ότι θα έπρεπε να καταβάλει εξαψήφιο και όχι επταψήφιο ποσό. Ο δικαστής και επιδίκασε στη Λάιβλι 363.245,40 δολάρια για αμοιβές δικηγόρων και επιπλέον 44.206,35 δολάρια για δικαστικά έξοδα.
Η απόφαση αυτή φαίνεται να κλείνει και την τελευταία εκκρεμότητα ανάμεσα στη Λάιβλι και τον Μπαλντόνι, μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό τους πριν από τη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει τον Μάιο και αναμενόταν ιδιαίτερα επεισοδιακή. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού δεν καταβλήθηκε χρηματικό ποσό από καμία πλευρά, ενώ η Λάιβλι απέσυρε τις καταγγελίες της για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του Μπαλντόνι.
Μετά την επίτευξη της συμφωνίας εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση, στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διασφάλιση εργασιακών χώρων απαλλαγμένων από ανάρμοστες συμπεριφορές και μη παραγωγικά περιβάλλοντα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Τον Ιούνιο του 2025 δικαστής απέρριψε την αγωγή για δυσφήμιση που είχε καταθέσει ο Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι και των New York Times, κρίνοντας ωστόσο ότι η ηθοποιός δικαιούται να αποζημιωθεί για έξοδα που έκανε προκειμένου να αντικρούσει την αγωγή.
Η Λάιβλι είχε ζητήσει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι ο Μπαλντόνι της όφειλε 7.495.526,87 δολάρια σε αμοιβές δικηγόρων και ακόμη 539.514,01 δολάρια σε έξοδα που προέκυψαν κατά την υπεράσπισή της.
💰 Blake Lively awarded $400K in attorneys' fees for Justin Baldoni case.— TMZ (@TMZ) August 26, 2026
Exclusive: https://t.co/nVees6R48H pic.twitter.com/sy6WQl59uD
Η απόφαση αυτή φαίνεται να κλείνει και την τελευταία εκκρεμότητα ανάμεσα στη Λάιβλι και τον Μπαλντόνι, μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό τους πριν από τη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει τον Μάιο και αναμενόταν ιδιαίτερα επεισοδιακή. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού δεν καταβλήθηκε χρηματικό ποσό από καμία πλευρά, ενώ η Λάιβλι απέσυρε τις καταγγελίες της για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του Μπαλντόνι.
Μετά την επίτευξη της συμφωνίας εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση, στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διασφάλιση εργασιακών χώρων απαλλαγμένων από ανάρμοστες συμπεριφορές και μη παραγωγικά περιβάλλοντα».
Φωτογραφία: Shutterstock
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