Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο
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Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Η στατιστική αρχή μείωσε στο 3,2% τον πληθωρισμό στην Eυρωζώνη έναντι της αρχικής μέτρησης που ήταν 3,3%

Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο
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«Κλείδωσε» στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, τα οποία επιβεβαίωσαν την αρχική μέτρηση.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Eυρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, έναντι της αρχικής μέτρησης που ήταν 3,3%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,2% τον Αύγουστο του 2026, από 3% τον Ιούλιο. 

Οι υπηρεσίες (+1,43 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), η ενέργεια (+1,29 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,30 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) και τα τρόφιμα, αλκοόλ & καπνός (+0,22 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) είχαν ανοδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ευρωζώνης.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,3%), την Εσθονία (1,3%) και την Τσεχία (1,5%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (6,3%), τη Λιθουανία (5,6%) και την Κύπρο (5,2%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 6 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε 20.
Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο
Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο
1 ΣΧΟΛΙΟ
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