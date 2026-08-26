Ο Κέβιν Κόστνερ ευχαριστεί την Ντόλι Πάρτον για το «I Will Always Love You»: Ήσουν πάντα τόσο γενναιόδωρη

Το εμβληματικό κομμάτι της θρυλικής τραγουδίστριας είχε αποτελέσει το soundtrack της ταινίας «Ο Σωματοφύλακας» σε επανεκτέλεση της Γουίτνεϊ Χιούστον

I Will Always Love You» για την ταινία «Ο σωματοφύλακας».



Ο Κόστνερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε και ήταν παραγωγός της ταινίας του 1992, όπου η Γουίτνεϊ Χιούστον ερμήνευσε την εμβληματική πλέον εκδοχή του τραγουδιού της Πάρτον, έγραψε σε story στο Instagram: «Θεέ μου. Πού πήγες, Ντόλι; Μας έχεις αφήσει όλους χωρίς ανάσα. Η αίσθηση του ποια είσαι και ποια ήσουν είναι ακόμη τόσο κοντά μας».







Η ανάρτησή του









Ο Κόστνερ είχε συνδεθεί με το πρότζεκτ ήδη από το 1985, όταν συμφώνησε να είναι παραγωγός και πρωταγωνιστής. Όταν η Χιούστον εντάχθηκε στην ταινία, αρχικά δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για να τραγουδήσει. Ο Κλάιβ Ντέιβις, επικεφαλής της Arista Records, της δισκογραφικής της εταιρείας, ήθελε να προστεθεί περισσότερη μουσική.



Η επιλογή, όμως, του τραγουδιού που θα έκλεινε την ταινία —και μαζί το ειδύλλιο της Ρέιτσελ με τον Φρανκ— αποδείχθηκε δύσκολη, μέχρι που κάποιος πρότεινε το «I Will Always Love You» της Ντόλι Πάρτον. Η ίδια είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι το 1974, γράφοντάς το ως έναν τρόπο να αποχαιρετήσει τον συνεργάτη και μέντορά της, Πόρτερ Γουάγκονερ, όταν αποχωρούσε από την τηλεοπτική του εκπομπή.



Tο «I Will Always Love You» όπως το ερμήνευσε η Ντόλι Πάρτον



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«Ο Κέβιν Κόστνερ και η γραμματέας του ήταν εκείνοι που αγάπησαν το τραγούδι», είχε δηλώσει η Πάρτον στο CMT το 2011. «Είχαν άλλο τραγούδι για εκείνο το σημείο της ταινίας, αλλά κάποιος είχε ήδη ηχογραφήσει το κομμάτι που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν. Είχαν πανικοβληθεί την τελευταία στιγμή. Έτσι, με ρώτησαν για το τραγούδι. Τους το έστειλα και μετά δεν άκουσα τίποτα άλλο».



Το 2003, η Πάρτον θυμήθηκε σε εκπομπή του «Larry King Live» τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά την εκδοχή της Χιούστον. «Είχαν περάσει μήνες και δεν είχα ακούσει τίποτα περισσότερο. Δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα. Μια μέρα οδηγούσα, άνοιξα το ραδιόφωνο και την άκουσα να ξεκινά α καπέλα με το “If I should stay”. Χρειάστηκα λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτηκα: “Τι είναι αυτό; Μου φαίνεται τόσο οικείο”. Και όταν έφτασε στο “I will always love you”, παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή και να σκοτωθώ, σχεδόν τράκαρα. «Ήταν όμως ένα υπέροχο συναίσθημα. Τι σπουδαία ηχογράφηση έκανε», είχε πει.



Η εκδοχή του τραγουδιού με τη Γουίτνεϊ Χιούστον





Το soundtrack του «Σωματοφύλακα» έγινε το πιο εμπορικό όλων των εποχών, το πιο εμπορικό άλμπουμ γυναίκας καλλιτέχνιδας στην ιστορία της μουσικής και το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της δεκαετίας.



Το δικό του «αντίο» και ταυτόχρονα ένα «ευχαριστώ» είπε στην Ντόλι Πάρτον Κέβιν Κόστνερ . Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης θέλησε με την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στη θρυλική τραγουδίστρια που του εμπιστεύτηκε τη μεγάλη επιτυχία της «» για την ταινία «».Ο Κόστνερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε και ήταν παραγωγός της ταινίας του 1992, όπου η Γουίτνεϊ Χιούστον ερμήνευσε την εμβληματική πλέον εκδοχή του τραγουδιού της Πάρτον, έγραψε σε story στο Instagram: «Θεέ μου. Πού πήγες, Ντόλι; Μας έχεις αφήσει όλους χωρίς ανάσα. Η αίσθηση του ποια είσαι και ποια ήσουν είναι ακόμη τόσο κοντά μας».Ο 71χρονος ηθοποιός στάθηκε στη γενναιοδωρία της, τονίζοντας: «Όλοι έχουμε σταματήσει για μια στιγμή για να σκεφτούμε το θαύμα που ήσουν εσύ. Σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες το “I Will Always Love You”. Πάντα τόσο γενναιόδωρη σε όλα. Όλοι νιώθουμε χαμένοι αυτή τη στιγμή. Συγχώρεσέ μας, αλλά θα μας λείψεις τόσο πολύ. Πάρα πολύ».Στον «Σωματοφύλακα», η Χιούστον, η οποία πέθανε το 2012 σε ηλικία 48 ετών, υποδυόταν τη Ρέιτσελ Μάρον, μια διάσημη τραγουδίστρια, την οποία καταδίωκε ένας επίμονος θαυμαστής. Ο Κόστνερ έπαιζε τον Φρανκ Φάρμερ, τον σωματοφύλακά της. Η σχέση τους ξεκινά δύσκολα, πριν τελικά εξελιχθεί σε ερωτική.Ο Κόστνερ είχε συνδεθεί με το πρότζεκτ ήδη από το 1985, όταν συμφώνησε να είναι παραγωγός και πρωταγωνιστής. Όταν η Χιούστον εντάχθηκε στην ταινία, αρχικά δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για να τραγουδήσει. Ο Κλάιβ Ντέιβις, επικεφαλής της Arista Records, της δισκογραφικής της εταιρείας, ήθελε να προστεθεί περισσότερη μουσική.Η επιλογή, όμως, του τραγουδιού που θα έκλεινε την ταινία —και μαζί το ειδύλλιο της Ρέιτσελ με τον Φρανκ— αποδείχθηκε δύσκολη, μέχρι που κάποιος πρότεινε το «I Will Always Love You» της Ντόλι Πάρτον. Η ίδια είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι το 1974, γράφοντάς το ως έναν τρόπο να αποχαιρετήσει τον συνεργάτη και μέντορά της, Πόρτερ Γουάγκονερ, όταν αποχωρούσε από την τηλεοπτική του εκπομπή.«Ο Κέβιν Κόστνερ και η γραμματέας του ήταν εκείνοι που αγάπησαν το τραγούδι», είχε δηλώσει η Πάρτον στο CMT το 2011. «Είχαν άλλο τραγούδι για εκείνο το σημείο της ταινίας, αλλά κάποιος είχε ήδη ηχογραφήσει το κομμάτι που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν. Είχαν πανικοβληθεί την τελευταία στιγμή. Έτσι, με ρώτησαν για το τραγούδι. Τους το έστειλα και μετά δεν άκουσα τίποτα άλλο».Το 2003, η Πάρτον θυμήθηκε σε εκπομπή του «Larry King Live» τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά την εκδοχή της Χιούστον. «Είχαν περάσει μήνες και δεν είχα ακούσει τίποτα περισσότερο. Δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα. Μια μέρα οδηγούσα, άνοιξα το ραδιόφωνο και την άκουσα να ξεκινά α καπέλα με το “If I should stay”. Χρειάστηκα λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτηκα: “Τι είναι αυτό; Μου φαίνεται τόσο οικείο”. Και όταν έφτασε στο “I will always love you”, παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή και να σκοτωθώ, σχεδόν τράκαρα. «Ήταν όμως ένα υπέροχο συναίσθημα. Τι σπουδαία ηχογράφηση έκανε», είχε πει.Το soundtrack του «Σωματοφύλακα» έγινε το πιο εμπορικό όλων των εποχών, το πιο εμπορικό άλμπουμ γυναίκας καλλιτέχνιδας στην ιστορία της μουσικής και το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της δεκαετίας.

Το «I Will Always Love You» έγινε επίσης το πιο εμπορικό single γυναίκας καλλιτέχνιδας και το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 1992. Η Χιούστον κέρδισε για το τραγούδι δύο Grammy, για Ηχογράφηση της Χρονιάς και Καλύτερη Γυναικεία Ποπ Ερμηνεία.



Η ταινία σημείωσε επίσης μεγάλη εμπορική επιτυχία στο box office, με εισπράξεις άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Δύο τραγούδια από την ταινία ήταν επίσης υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.