Το συγκινητικό «αντίο» της Μάιλι Σάιρους στη νονά της, την Ντόλι Πάρτον: Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου, πάντα είχα
Το συγκινητικό «αντίο» της Μάιλι Σάιρους στη νονά της, την Ντόλι Πάρτον: Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου, πάντα είχα
Θα την αγαπώ πάντα, θέλω να την κάνω περήφανη, έγραψε η τραγουδίστρια σε μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση
Μπορεί για τον κόσμο η Ντόλι Πάρτον να ήταν η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, αλλά για τη Μάιλι Σάιρους ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν η νονά της.
Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η τραγουδίστρια μοιράστηκε λόγια συγκίνησης για τη «θεία Ντόλι», όπως την αποκαλούσε. Αν και είχαν συνυπάρξει μαζί πάνω στη σκηνή, τις πιο «ιερές» στιγμές τις έζησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η Σάιρους τόνισε πως θα τη θυμάται ως έναν «άγγελο» και πως θα τη «συναντά» σε καθετί όμορφο. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την αγάπη της για τη νονά της και τη βαθιά θλίψη για τους οικείους της, ενώ της έδωσε μία υπόσχεση: ότι θα προσπαθεί να την κάνει περήφανη.
Λέγοντας το δικό της «αντίο», η Μαιλι Σάιρους έγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της: «Το συναίσθημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι κάτι που ξεπερνά όσα νιώθω ότι είναι σωστό να μοιραστώ δημόσια. Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και έτσι θα παραμείνουν — πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ντόλι θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό και ύστερα να συνεχίσω μπροστά και να είμαι δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις ήταν για τη μουσική και τη μεταμόρφωση. Θα την αγαπώ πάντα και θα θέλω να την κάνω περήφανη. Η καρδιά μου ραγίζει για όλο τον κόσμο, για την οικογένειά της και για τους φίλους της που θα τη νοσταλγήσουν βαθιά. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την απώλεια και θα τη βλέπουμε μέσα σε καθετί όμορφο».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η τραγουδίστρια μοιράστηκε λόγια συγκίνησης για τη «θεία Ντόλι», όπως την αποκαλούσε. Αν και είχαν συνυπάρξει μαζί πάνω στη σκηνή, τις πιο «ιερές» στιγμές τις έζησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η Σάιρους τόνισε πως θα τη θυμάται ως έναν «άγγελο» και πως θα τη «συναντά» σε καθετί όμορφο. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την αγάπη της για τη νονά της και τη βαθιά θλίψη για τους οικείους της, ενώ της έδωσε μία υπόσχεση: ότι θα προσπαθεί να την κάνει περήφανη.
Λέγοντας το δικό της «αντίο», η Μαιλι Σάιρους έγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της: «Το συναίσθημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι κάτι που ξεπερνά όσα νιώθω ότι είναι σωστό να μοιραστώ δημόσια. Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και έτσι θα παραμείνουν — πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ντόλι θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό και ύστερα να συνεχίσω μπροστά και να είμαι δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις ήταν για τη μουσική και τη μεταμόρφωση. Θα την αγαπώ πάντα και θα θέλω να την κάνω περήφανη. Η καρδιά μου ραγίζει για όλο τον κόσμο, για την οικογένειά της και για τους φίλους της που θα τη νοσταλγήσουν βαθιά. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την απώλεια και θα τη βλέπουμε μέσα σε καθετί όμορφο».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Η Μάιλι Σάιρους και η Ντόλι Πάρτον μαζί στη σκηνή
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