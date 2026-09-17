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Τρόμος για οδηγό στην Τουρκία: Γλίτωσε διπλή σύγκρουση με φορτηγά που μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσουν, δείτε βίντεο
Τρόμος για οδηγό στην Τουρκία: Γλίτωσε διπλή σύγκρουση με φορτηγά που μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσουν, δείτε βίντεο
Η άκρως επικίνδυνη διπλή προσπέραση σημειώθηκε στην περιοχή Ντούζτζε στη βορειοδυτική Τουρκία
Μόνο τα αντανακλαστικά του γλίτωσαν έναν οδηγό αυτοκινήτου στην Τουρκία που είδε όχι ένα, αλλά δύο φορτηγά να μπαίνουν παράνομα στο ρεύμα κυκλοφορία του για να κάνουν προσπέραση μετά από στροφή.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ντούζτζε στη βορειοδυτική Τουρκία.
Όπως φαίνεται από κάμερα μέσα από το αυτοκίνητο, ο οδηγός του είδε αρχικά ένα φορτηγό να περνάει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μετά από προσπέραση σε σημείο που δεν επιτρεπόταν.
Αυτό που δεν περίμενε, όμως, ήταν ότι ακριβώς πίσω από το πρώτο φορτηγό βρισκόταν ένα δεύτερο - και μεγαλύτερο - φορτηγό το οποίο είχε μπει επίσης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
«Ωωωω» ακούστηκε να φωνάζει ο οδηγός του αυτοκινήτου πηγαίνοντας όσο πιο δεξιά μπορούσε για να καταφέρει να χωρέσει το όχημα του δίπλα στο φορτηγό που έκανε την προσπέραση-κίνδυνος θάνατος.
Δείτε το βίντεο:
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ντούζτζε στη βορειοδυτική Τουρκία.
Όπως φαίνεται από κάμερα μέσα από το αυτοκίνητο, ο οδηγός του είδε αρχικά ένα φορτηγό να περνάει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μετά από προσπέραση σε σημείο που δεν επιτρεπόταν.
Αυτό που δεν περίμενε, όμως, ήταν ότι ακριβώς πίσω από το πρώτο φορτηγό βρισκόταν ένα δεύτερο - και μεγαλύτερο - φορτηγό το οποίο είχε μπει επίσης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
«Ωωωω» ακούστηκε να φωνάζει ο οδηγός του αυτοκινήτου πηγαίνοντας όσο πιο δεξιά μπορούσε για να καταφέρει να χωρέσει το όχημα του δίπλα στο φορτηγό που έκανε την προσπέραση-κίνδυνος θάνατος.
Δείτε το βίντεο:
🚨 Düzce’de hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen bir silobas, karşı yönden hızla gelen otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda manevra yaparak kurtuldu.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) September 16, 2026
📹 Yürekleri ağza getiren ve olası bir faciadan kıl payı dönülen o korku dolu anlar, otomobilin araç içi kamerasına… pic.twitter.com/5p7iRxZpbG
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