Τρόμος για οδηγό στην Τουρκία: Γλίτωσε διπλή σύγκρουση με φορτηγά που μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσουν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Τρόμος για οδηγό στην Τουρκία: Γλίτωσε διπλή σύγκρουση με φορτηγά που μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσουν, δείτε βίντεο

Η άκρως επικίνδυνη διπλή προσπέραση σημειώθηκε στην περιοχή Ντούζτζε στη βορειοδυτική Τουρκία

Τρόμος για οδηγό στην Τουρκία: Γλίτωσε διπλή σύγκρουση με φορτηγά που μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσουν, δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μόνο τα αντανακλαστικά του γλίτωσαν έναν οδηγό αυτοκινήτου στην Τουρκία που είδε όχι ένα, αλλά δύο φορτηγά να μπαίνουν παράνομα στο ρεύμα κυκλοφορία του για να κάνουν προσπέραση μετά από στροφή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ντούζτζε στη βορειοδυτική Τουρκία.

Όπως φαίνεται από κάμερα μέσα από το αυτοκίνητο, ο οδηγός του είδε αρχικά ένα φορτηγό να περνάει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μετά από προσπέραση σε σημείο που δεν επιτρεπόταν.

Αυτό που δεν περίμενε, όμως, ήταν ότι ακριβώς πίσω από το πρώτο φορτηγό βρισκόταν ένα δεύτερο - και μεγαλύτερο - φορτηγό το οποίο είχε μπει επίσης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

«Ωωωω» ακούστηκε να φωνάζει ο οδηγός του αυτοκινήτου πηγαίνοντας όσο πιο δεξιά μπορούσε για να καταφέρει να χωρέσει το όχημα του δίπλα στο φορτηγό που έκανε την προσπέραση-κίνδυνος θάνατος.

Δείτε το βίντεο:

5 ΣΧΟΛΙΑ

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