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Συνελήφθη Αμερικανίδα που άφησε τον άρρωστο σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα προκαλώντας τον θάνατό του
Συνελήφθη Αμερικανίδα που άφησε τον άρρωστο σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα προκαλώντας τον θάνατό του
Ο 76χρονος έπασχε από άνοια, Αλτσχάιμερ και σοβαρά προβλήματα όρασης – Οι αρχές εκτιμούν ότι η πολύωρη εγκατάλειψή του συνέβαλε σημαντικά στον θάνατό του
Μια 75χρονη από τη Δυτική Βιρτζίνια κατηγορείται ότι άφησε τον 76χρονο, βαριά ασθενή σύζυγό της καθισμένο στην τουαλέτα για περίπου 19 ώρες, χωρίς φαγητό, νερό ή τα φάρμακά του, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η κατάσταση στην οποία βρέθηκε συνέβαλε καθοριστικά στον θάνατό του δέκα ημέρες αργότερα.
Σύμφωνα με τη New York Post, η Μάργκαρετ Ρογκ συνελήφθη την Τρίτη με την κατηγορία της κακοποίησης ή παραμέλησης ανήμπορου ενήλικα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μονονγκάλια.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου. Ο 76χρονος πήγε στην τουαλέτα περίπου στις 3 το μεσημέρι, όμως η σύζυγός του φέρεται να μην κατάφερε να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Σύμφωνα με τις αρχές, αντί να καλέσει κάποιον για βοήθεια, τον άφησε εκεί για όλη τη νύχτα, χωρίς να του δώσει τροφή, νερό ή τη φαρμακευτική αγωγή που του είχε συνταγογραφηθεί, καθώς ο άνδρας έπασχε από άνοια, Αλτσχάιμερ και σοβαρή απώλεια όρασης.
Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η 75χρονη τον άκουγε να βογκά από τον πόνο, χωρίς ωστόσο να καλέσει βοήθεια, ενώ στη συνέχεια πήγε για ύπνο αφήνοντάς τον στην τουαλέτα. Το επόμενο πρωί, περίπου στις 10, λογοθεραπευτής που είχε προγραμματισμένη κατ’ οίκον επίσκεψη εντόπισε τον 76χρονο σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση και κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας. Μεταξύ άλλων, διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, υπερνατριαιμία, σήψη και ραβδομυόλυση. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έφερε επίσης τραύματα στην περιοχή των γλουτών, παρουσίαζε δύσπνοια και επιδείνωση της νοητικής του κατάστασης.
Ο άνδρας παρέμεινε στο νοσοκομείο και πέθανε δέκα ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η κατάσταση και οι τραυματισμοί που υπέστη επειδή έμεινε επί τόσες ώρες στην τουαλέτα αποτέλεσαν «σημαντικούς παράγοντες» που συνέβαλαν στον θάνατό του.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Ρογκ φέρεται κατά τη διάρκεια της έρευνας να έκανε αρκετές δηλώσεις που θεωρήθηκαν επιβαρυντικές, τόσο προς τις αστυνομικές αρχές όσο και προς υπηρεσίες προστασίας ενηλίκων και μέλη της οικογένειάς της. Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι γνώριζε πως ο σύζυγός της χρειαζόταν βοήθεια, αλλά επέλεξε να μην του την παράσχει. Η 75χρονη δήλωσε αθώα ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη και αφέθηκε ελεύθερη αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 75.000 δολαρίων.
Σύμφωνα με τη New York Post, η Μάργκαρετ Ρογκ συνελήφθη την Τρίτη με την κατηγορία της κακοποίησης ή παραμέλησης ανήμπορου ενήλικα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μονονγκάλια.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου. Ο 76χρονος πήγε στην τουαλέτα περίπου στις 3 το μεσημέρι, όμως η σύζυγός του φέρεται να μην κατάφερε να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Σύμφωνα με τις αρχές, αντί να καλέσει κάποιον για βοήθεια, τον άφησε εκεί για όλη τη νύχτα, χωρίς να του δώσει τροφή, νερό ή τη φαρμακευτική αγωγή που του είχε συνταγογραφηθεί, καθώς ο άνδρας έπασχε από άνοια, Αλτσχάιμερ και σοβαρή απώλεια όρασης.
Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η 75χρονη τον άκουγε να βογκά από τον πόνο, χωρίς ωστόσο να καλέσει βοήθεια, ενώ στη συνέχεια πήγε για ύπνο αφήνοντάς τον στην τουαλέτα. Το επόμενο πρωί, περίπου στις 10, λογοθεραπευτής που είχε προγραμματισμένη κατ’ οίκον επίσκεψη εντόπισε τον 76χρονο σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση και κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας. Μεταξύ άλλων, διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, υπερνατριαιμία, σήψη και ραβδομυόλυση. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έφερε επίσης τραύματα στην περιοχή των γλουτών, παρουσίαζε δύσπνοια και επιδείνωση της νοητικής του κατάστασης.
Ο άνδρας παρέμεινε στο νοσοκομείο και πέθανε δέκα ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η κατάσταση και οι τραυματισμοί που υπέστη επειδή έμεινε επί τόσες ώρες στην τουαλέτα αποτέλεσαν «σημαντικούς παράγοντες» που συνέβαλαν στον θάνατό του.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Ρογκ φέρεται κατά τη διάρκεια της έρευνας να έκανε αρκετές δηλώσεις που θεωρήθηκαν επιβαρυντικές, τόσο προς τις αστυνομικές αρχές όσο και προς υπηρεσίες προστασίας ενηλίκων και μέλη της οικογένειάς της. Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι γνώριζε πως ο σύζυγός της χρειαζόταν βοήθεια, αλλά επέλεξε να μην του την παράσχει. Η 75χρονη δήλωσε αθώα ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη και αφέθηκε ελεύθερη αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 75.000 δολαρίων.
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