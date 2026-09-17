Παραγωγικότητα: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρούν την αξία που δημιουργούν

Ο πρακτικός οδηγός που εκπόνησε το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ - Τα πέντε βήματα, ο υπολογιστής σε Excel και η σύγκριση των επιδόσεων με ομοειδείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ