Παραγωγικότητα: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρούν την αξία που δημιουργούν
Παραγωγικότητα: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρούν την αξία που δημιουργούν
Ο πρακτικός οδηγός που εκπόνησε το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ - Τα πέντε βήματα, ο υπολογιστής σε Excel και η σύγκριση των επιδόσεων με ομοειδείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ
Ένα πρακτικό εργαλείο, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρούν την παραγωγικότητά τους και να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με ομοειδείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίασαν χθες ο ΣΕΒ και το ΙΟΒΕ.
Ο νέος «Ενημερωτικός Οδηγός Μέτρησης της Παραγωγικότητας στις Επιχειρήσεις» παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και συνοδεύεται από υπολογιστικό εργαλείο σε μορφή Excel. Χρησιμοποιώντας κυρίως δεδομένα από τις οικονομικές καταστάσεις και τα πληροφοριακά συστήματα, μια επιχείρηση μπορεί να υπολογίσει πόση αξία δημιουργεί ανά εργαζόμενο, πώς αξιοποιεί τη μισθοδοσία και τα πάγιά της και πόσο απέχει από τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου της.
Ο Οδηγός έρχεται τέσσερις μήνες μετά την παρουσίαση της μελέτης ΣΕΒ-ΙΟΒΕ «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» και μεταφέρει πλέον την πρωτοβουλία στο επίπεδο της κάθε επιχείρησης. Επιδίωξη είναι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παρακολουθούν συστηματικά τον τζίρο, τα κέρδη και τις ταμειακές ροές τους, να αποκτήσουν ένα αντίστοιχο σύστημα μέτρησης και συγκριτικής αξιολόγησης της παραγωγικότητάς τους.
Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η βελτίωση της παραγωγικότητας συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
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Ο νέος «Ενημερωτικός Οδηγός Μέτρησης της Παραγωγικότητας στις Επιχειρήσεις» παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και συνοδεύεται από υπολογιστικό εργαλείο σε μορφή Excel. Χρησιμοποιώντας κυρίως δεδομένα από τις οικονομικές καταστάσεις και τα πληροφοριακά συστήματα, μια επιχείρηση μπορεί να υπολογίσει πόση αξία δημιουργεί ανά εργαζόμενο, πώς αξιοποιεί τη μισθοδοσία και τα πάγιά της και πόσο απέχει από τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου της.
Ο Οδηγός έρχεται τέσσερις μήνες μετά την παρουσίαση της μελέτης ΣΕΒ-ΙΟΒΕ «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» και μεταφέρει πλέον την πρωτοβουλία στο επίπεδο της κάθε επιχείρησης. Επιδίωξη είναι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παρακολουθούν συστηματικά τον τζίρο, τα κέρδη και τις ταμειακές ροές τους, να αποκτήσουν ένα αντίστοιχο σύστημα μέτρησης και συγκριτικής αξιολόγησης της παραγωγικότητάς τους.
Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η βελτίωση της παραγωγικότητας συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Διαβάστε περισσότερα στo newmoney.gr
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