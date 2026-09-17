«Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι, είμαστε εξοργισμένοι»: Ξεσπά η μητέρα της Μαρίσσας Λεμού γιατί δεν έχουν πάρει απαντήσεις έναν χρόνο μετά τον θάνατό της
«Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι, είμαστε εξοργισμένοι»: Ξεσπά η μητέρα της Μαρίσσας Λεμού γιατί δεν έχουν πάρει απαντήσεις έναν χρόνο μετά τον θάνατό της
Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε σε ηλικία 30 ετών τον Σεπτέμβριο του 2025 - «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε, ενώ είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν» δηλώνει η Μπέσυ Λεμού στη Daily Mail
Την απογοήτευση και οργή της οικογένειας της Μαρίσσας Λεμού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 30 ετών τον Σεπτέμβριο του 2025, για το γεγονός ότι έναν χρόνο μετά δεν έχουν πάρει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες και αιτία θανάτου της, μεταφέρει μέσω της Daily Mail η μητέρα της Μπέσυ Λεμού.
Η Μαρισσα Λεμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 με την πρώτη εκδοχή του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για «σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» καθώς η 30χρονη είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση.
Ωστόσο η οικογένειά της από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ολιγωρία από πλευράς των βρετανικών αρχών κάνοντας λόγο για «αμέλεια» των γιατρών δύο νοσοκομείων στο Λονδίνο που εξέτασαν τη Μαρίσσσα πριν να αφήσει την τελευταία της πνοή.
«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε η κόρη μας, ενώ είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της. Δεν θα βρούμε ποτέ γαλήνη αν δεν μάθουμε την αιτία του θανάτου της και ποιος ευθύνεται για αυτή την καταστροφική κατάληξη» αναφέρει σε δήλωσή της η Μπέσυ Λεμού.
«Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι και το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Ο σύζυγός μου ελπίζει ότι άλλοι άνθρωποι σαν τη Μαρίσσα μπορούν να σωθούν. Εγώ όμως έχασα το παιδί μου. Μπορώ να τη φέρω πίσω; Όχι — και εξακολουθούμε να περιμένουμε» συνέχισε τονίζοντας ότι δίνουν μάχη για απαντήσεις «από την πρώτη ημέρα» καθώς, όπως επισημαίνει, χρειάστηκαν σχεδόν δύο εβδομάδες για να πραγματοποιηθεί νεκροψία στην κόρη της με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η κηδεία και η ταφή της στην Αθήνα.
Κατά το δημοσίευμα της Daily Mail, μετά από έναν χρόνο αναμονής για τα αποτελέσματα της νεκροψίας, η οικογένεια της άτυχης 30χρονης ενημερώθηκε ότι δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου της.
Παράλληλα, η οικογένεια της Μαρίσσας Λεμού εξακολουθεί να περιμένει τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων που, σύμφωνα με τις αρχές, ολοκληρώθηκαν στις 25 Ιουνίου φέτος. Έκτοτε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει ενημερώσει την οικογένεια ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν μικροβιολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων απαιτούν αξιολόγηση από ειδικό. Στη συνέχεια, ο ιατροδικαστής θα αποφασίσει εάν απαιτείται επίσημη ανακριτική διαδικασία.
«Είμαστε πολύ θυμωμένοι και εξοργισμένοι από την πρώτη ημέρα, από τότε που η Μαρίσα έφυγε από τη ζωή. Είναι εντελώς απαράδεκτο και εξωφρενικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό. Έπρεπε να την είχαν κρατήσει εκείνο το βράδυ. Μετά από όλες αυτές τις εξετάσεις, βρισκόμαστε εδώ σήμερα, έναν χρόνο μετά, και ακόμη δεν γνωρίζουμε την αιτία του θανάτου της. Τι θα είχε συμβεί αν η Μαρίσα είχε παραμείνει εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο; Προφανώς θα είχε σωθεί» καταλήγει η Μπέσυ Λεμού στην οργισμένη δήλωσή της.
Η οικογένεια της Μαρίσσας τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο της στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή. «Κοιτάζαμε τον τάφο της και σκεφτόμασταν πόσο φρικτό και αδιανόητο είναι αυτό που μας συνέβη. Έκανε τα πάντα σωστά. Δεν έμεινε αβοήθητη στο σπίτι της χωρίς να ζητήσει βοήθεια. Πήγε εκεί ώστε οι άνθρωποι με την απαραίτητη γνώση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και δεν έκαναν τίποτα. Απλώς της έκαναν κάποιες εξετάσεις και την άφησαν να φύγει. Λίγες ώρες αργότερα πέθανε» είπε η κυρία Λεμού.
Η Μαρισσα Λεμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 με την πρώτη εκδοχή του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για «σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» καθώς η 30χρονη είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση.
Ωστόσο η οικογένειά της από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ολιγωρία από πλευράς των βρετανικών αρχών κάνοντας λόγο για «αμέλεια» των γιατρών δύο νοσοκομείων στο Λονδίνο που εξέτασαν τη Μαρίσσσα πριν να αφήσει την τελευταία της πνοή.
«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε η κόρη μας, ενώ είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της. Δεν θα βρούμε ποτέ γαλήνη αν δεν μάθουμε την αιτία του θανάτου της και ποιος ευθύνεται για αυτή την καταστροφική κατάληξη» αναφέρει σε δήλωσή της η Μπέσυ Λεμού.
«Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι και το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Ο σύζυγός μου ελπίζει ότι άλλοι άνθρωποι σαν τη Μαρίσσα μπορούν να σωθούν. Εγώ όμως έχασα το παιδί μου. Μπορώ να τη φέρω πίσω; Όχι — και εξακολουθούμε να περιμένουμε» συνέχισε τονίζοντας ότι δίνουν μάχη για απαντήσεις «από την πρώτη ημέρα» καθώς, όπως επισημαίνει, χρειάστηκαν σχεδόν δύο εβδομάδες για να πραγματοποιηθεί νεκροψία στην κόρη της με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η κηδεία και η ταφή της στην Αθήνα.
Κατά το δημοσίευμα της Daily Mail, μετά από έναν χρόνο αναμονής για τα αποτελέσματα της νεκροψίας, η οικογένεια της άτυχης 30χρονης ενημερώθηκε ότι δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου της.
Παράλληλα, η οικογένεια της Μαρίσσας Λεμού εξακολουθεί να περιμένει τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων που, σύμφωνα με τις αρχές, ολοκληρώθηκαν στις 25 Ιουνίου φέτος. Έκτοτε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει ενημερώσει την οικογένεια ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν μικροβιολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων απαιτούν αξιολόγηση από ειδικό. Στη συνέχεια, ο ιατροδικαστής θα αποφασίσει εάν απαιτείται επίσημη ανακριτική διαδικασία.
«Είμαστε πολύ θυμωμένοι και εξοργισμένοι από την πρώτη ημέρα, από τότε που η Μαρίσα έφυγε από τη ζωή. Είναι εντελώς απαράδεκτο και εξωφρενικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό. Έπρεπε να την είχαν κρατήσει εκείνο το βράδυ. Μετά από όλες αυτές τις εξετάσεις, βρισκόμαστε εδώ σήμερα, έναν χρόνο μετά, και ακόμη δεν γνωρίζουμε την αιτία του θανάτου της. Τι θα είχε συμβεί αν η Μαρίσα είχε παραμείνει εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο; Προφανώς θα είχε σωθεί» καταλήγει η Μπέσυ Λεμού στην οργισμένη δήλωσή της.
Η οικογένεια της Μαρίσσας τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο της στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή. «Κοιτάζαμε τον τάφο της και σκεφτόμασταν πόσο φρικτό και αδιανόητο είναι αυτό που μας συνέβη. Έκανε τα πάντα σωστά. Δεν έμεινε αβοήθητη στο σπίτι της χωρίς να ζητήσει βοήθεια. Πήγε εκεί ώστε οι άνθρωποι με την απαραίτητη γνώση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και δεν έκαναν τίποτα. Απλώς της έκαναν κάποιες εξετάσεις και την άφησαν να φύγει. Λίγες ώρες αργότερα πέθανε» είπε η κυρία Λεμού.
Η καταγγελία για την αμέλεια των γιατρώνΣύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Μαρίσσας Λεμού, η 30χρονη είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της μέσα από το νοσοκομείο του Λονδίνου στο οποίο μεταφέρθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου γράφοντας «κανείς δεν έρχεται να με δει, κανείς δεν ενδιαφέρεται».
Η Μαρίσσα Λαιμού, όπως περιγράφει η Daily Mail, άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου έχοντας επιστρέψει από διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι. Κατά το δημοσίευμα η 30χρονη παρουσίασε ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα λοίμωξης, με τα συμπτώματα να επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η οικογένεια λέει ότι η Μαρίσσα κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39 °C, με την ίδια, όμως, να αποφασίζει να παραμείνει στο σπίτι της λέγοντας ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν αισθανόταν καλά την επόμενη μέρα.
Καθώς η κατάστασή της δεν παρουσίαζε βελτίωση, την επόμενη ημέρα (10 Σεπτεμβρίου) το πρωί, η Μαρίσσα Λεμού πήγε στο Leaders in Oncology Care (LOC) όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία εκεί.
Κατά τη Daily Mail, εκεί οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν αντιβιοτικά ενδοφλεβίως και αντισταμινικά. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο University College London Hospital (UCLH). Εκεί, κατά το δημοσίευμα, την εξέτασαν νοσοκόμες και όχι γιατροί που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 30χρονη δεν χρειαζόταν να μείνει στο νοσοκομείο.
«Η Μαρίσσα πήγε εκεί και την εξέτασε μια νοσοκόμα. Της έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος και της χορήγησαν ορό. Απλά περίμενε εκεί. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. της έκαναν τις εξετάσεις αίματος. Περίμενε και έστειλε μηνύματα σε φίλη της γράφοντας "κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, εξακολουθώ να έχω φαγούρα, νιώθω ζαλάδα, δεν αισθάνομαι καλά"» έλεγε τότε στη βρετανική εφημερίδα φίλος της οικογένειας Λεμού.
Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρίσσα Λεμού πήρε εξιτήριο στις 18:30 το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου αφού της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για να πάρει μαζί της στο σπίτι, αν και η ίδια εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.
Μετά την επιστροφή στο διαμέρισμά της, η Μαρίσσα Λεμού έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.
Η οικογένεια λέει ότι η Μαρίσσα κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39 °C, με την ίδια, όμως, να αποφασίζει να παραμείνει στο σπίτι της λέγοντας ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν αισθανόταν καλά την επόμενη μέρα.
Καθώς η κατάστασή της δεν παρουσίαζε βελτίωση, την επόμενη ημέρα (10 Σεπτεμβρίου) το πρωί, η Μαρίσσα Λεμού πήγε στο Leaders in Oncology Care (LOC) όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία εκεί.
Κατά τη Daily Mail, εκεί οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν αντιβιοτικά ενδοφλεβίως και αντισταμινικά. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο University College London Hospital (UCLH). Εκεί, κατά το δημοσίευμα, την εξέτασαν νοσοκόμες και όχι γιατροί που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 30χρονη δεν χρειαζόταν να μείνει στο νοσοκομείο.
«Η Μαρίσσα πήγε εκεί και την εξέτασε μια νοσοκόμα. Της έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος και της χορήγησαν ορό. Απλά περίμενε εκεί. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. της έκαναν τις εξετάσεις αίματος. Περίμενε και έστειλε μηνύματα σε φίλη της γράφοντας "κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, εξακολουθώ να έχω φαγούρα, νιώθω ζαλάδα, δεν αισθάνομαι καλά"» έλεγε τότε στη βρετανική εφημερίδα φίλος της οικογένειας Λεμού.
Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρίσσα Λεμού πήρε εξιτήριο στις 18:30 το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου αφού της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για να πάρει μαζί της στο σπίτι, αν και η ίδια εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.
Μετά την επιστροφή στο διαμέρισμά της, η Μαρίσσα Λεμού έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.
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