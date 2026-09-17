«Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι, είμαστε εξοργισμένοι»: Ξεσπά η μητέρα της Μαρίσσας Λεμού γιατί δεν έχουν πάρει απαντήσεις έναν χρόνο μετά τον θάνατό της

Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε σε ηλικία 30 ετών τον Σεπτέμβριο του 2025 - « Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε, ενώ είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν» δηλώνει η Μπέσυ Λεμού στη Daily Mail