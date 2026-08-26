Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την εμβληματική Ντόλι Πάρτον: «Ο κόσμος μοιάζει πολύ λιγότερο λαμπερός χωρίς εκείνη, ήταν είδωλο»

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«Το λαμπερό αστέρι, η Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή και είναι τόσο λυπηρό. Ήταν μια τόσο υπέροχη γυναίκα», έγραψε ο ΜακΚάρτνεϊ σε ανάρτησή του στο Instagram.«Την πρωτογνώρισα στο Νάσβιλ, στο Grand Ole Opry όπου έπαιζε με τον σταρ της κάντρι Πόρτερ Γουάγκνερ και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της. Ήταν τόσο ζωντανή και γεμάτη ενέργεια που είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς την είδηση του θανάτου της. Η σύνθεση των τραγουδιών της, η ερμηνεία και η φιλανθρωπική της δράση ήταν ανεπανάληπτες και είναι δύσκολο να φανταστώ ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς την Ντόλι», ανέφερε.Σύμφωνα με τo The Hollywood Reporter, η ανάρτησή του συνοδευόταν από δύο ασπρόμαυρα στιγμιότυπα τραβηγμένα από την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στο Grand Ole Opry στα μέσα της δεκαετίας του 1970.Η ηθοποιός που ένωσε επίσης τις δυνάμεις της με την Ντόλι Πάρτον στην ταινία «9 to 5» μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο στιγμιότυπο της σταρ με την λεζάντα: «Φίλη. Τραγουδοποιός. Η Μεγάλη Φωνή που έφερε την αρμονία στον κόσμο. Ντόλι, Ντόλι, Ντόλι. Για πάντα Ντόλι».Σε ένα story στο Instagram, ο σταρ της κάντρι μουσικής έγραψε: «Συντετριμμένος σήμερα. Ειλικρινά... δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή».Η συμπρωταγωνίστρια της Ντόλι Πάρτον στην ταινία «Steel Magnolias» σε δήλωσή της ανέφερε: «Ήταν ένας μαγικός και χαρούμενος άνθρωπος. Κρατώ τη γνωριμία μαζί της ως θησαυρό στη ζωή μου. Ο ήλιος έχει χάσει τη λάμψη του σήμερα».«Ντόλι, αυτό πονάει πραγματικά πολύ», έγραψε η Μάσγκρεϊβς σε ανάρτησή της στο Χ. «Ξαφνικά, ο κόσμος μοιάζει πολύ λιγότερο λαμπερός».Η τραγουδίστρια του «Texas Hold ‘Em» σε μήνυμα που μοιράστηκε στην ιστοσελίδα της υπογράμμισε: «Ντόλι, ήσουν το σημείο αναφοράς. Ο Πολικός Αστέρας. Τολμηρή και λαμπερή. Ταλαντούχα και επίμονη. Μας έμαθες τόσα πολλά για το πώς να είμαστε ο εαυτός μας με μοναδικό τρόπο. Είμαι ευγνώμων για την τέχνη σου, την καρδιά σου, τη γενναιοδωρία σου, το χιούμορ σου και το επιχειρηματικό σου πνεύμα. Είναι τιμή μου που είχα το προνόμιο να συνεργαστώ μαζί σου. Θα το φυλάξω για πάντα σαν θησαυρό. Σ' ευχαριστώ για τη βαθιά επίδρασή σου στον κόσμο. Είσαι ένας άγγελος που έκανε αυτόν τον κόσμο πιο ευτυχισμένο χάρη στη χαρούμενη τέχνη σου. Είσαι πραγματικά μοναδική. Αναπαύσου εν ειρήνη».Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποχαιρέτησε τη σταρ μέσα από το Instagram, γράφοντας: «Ντόλι, ήσουν ένα πραγματικό δώρο για τον κόσμο. Η φωνή, η προσφορά και η ζεστασιά σου μας έκαναν να νιώθουμε ότι έχουμε αξία και ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει ένα όμορφο μέρος. Θα μας λείψεις πολύ».«Σοκαρισμένος και συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου της Ντόλι», έγραψε ο Έλτον Τζον στο Instagram. Ο Βρετανός σταρ χαρακτήρισε την Πάρτον «μια γιγάντια καλλιτέχνιδα, μοναδική και αναντικατάστατη, με την πιο καλοσυνάτη καρδιά».«Όχι!!!!!! Ποτέ δεν γνώρισα τη Ντόλι Πάρτον, αλλά Θεέ μου, πόσο την αγαπούσα. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να τη γνωρίζει κανείς προσωπικά για να την αγαπήσει. Μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ αυτή η χώρα. Θρύλος. Πραγματικά. Για πάντα. Και πάντα υποστήριζε εκείνους που γνώριζε και καταλάβαινε ότι χρειάζονταν κάποιον να σταθεί στο πλευρό τους και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους. Τι μεγάλη απώλεια. Αλλά δεν είμαστε και τόσο τυχεροί, τόσο ευλογημένοι που μοιράστηκε μαζί μας αμέτρητα δώρα; Με ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ταξίδι και αναπαύσου εν ειρήνη. Θα μας λείψεις αφάνταστα», έγραψε με τη σειρά της η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σε ανάρτησή της στο Instagram.Ο Έμινεμ δημοσίευσε στο προφίλ ένα μήνυμα που του είχε στείλει η Ντόλι Πάρτον όταν εντάχθηκε στο «Rocks & Roll Hall of Fame», σημειώνοντας παράλληλα: «Λυπάμαι που δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να γνωριστούμε, αλλά το μήνυμα που μου έστειλε η Ντόλι πραγματικά με συγκίνησε. Σίγουρα δεν ήταν υποχρεωμένη να αφιερώσει χρόνο για να το κάνει. Ακόμα κι εγώ, ως παιδί που άκουγα κυρίως ραπ μουσική, τη θεωρούσα είδωλο. Μια σούπερ σταρ με όλη τη σημασία της λέξης. Καλό ταξίδι, Ντόλι. Και σε ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια».Η Χάιντι Κλουμ δημοσίευσε ένα βίντεο από κοινή τους συνέντευξη και έγραψε: «Ντόλι, θα μου λείψεις. Θα μας λείψεις σε όλους. Ήσουν είδωλο για μένα και για τόσους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο – η γενναιοδωρία και το ταλέντο σου είναι απαράμιλλα. Ήταν τιμή μου να μοιραστώ μαζί σου έναν καναπέ και να μάθω πώς να χρησιμοποιώ τα νύχια μου για να φτιάχνω μουσική. Θα σε αγαπώ για πάντα».«Αχ, διάολε… Ο Παράδεισος μόλις πήρε πίσω μία από τις δικές του. Εντάξει, αγαπημένοι μου, ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο, αλλά ας σκεφτούμε κάτι: μας άφησε τόσα πολλά για να κρατήσουμε. Μοιράστηκε μαζί μας τόσες μελωδίες, τόσους στίχους, τόσες ιστορίες, τόσα αστεία, τόσο γέλιο, τόσες εμβληματικές εμφανίσεις, αλλά πάνω απ’ όλα, τόσα λαμπρά παραδείγματα για το πώς να είσαι ένας πραγματικός θησαυρός για την ανθρωπότητα. Της αξίζει και με το παραπάνω η ξεκούραση. Και τώρα είναι στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ακολουθώντας τα λαμπρά, αξιολάτρευτα, μοναδικά και γεμάτα λάμψη βήματά της, ώστε να συνεχίσουμε να νιώθουμε αυτή τη μαγεία στον κόσμο μας. Ντόλι, ήσουν πάντα ένας από τους αγγέλους μου. Θα σε αγαπώ για πάντα», έγραψε η Αν Χάθγουεϊ στο Instagram.Η Τζέιμι Λι Κέρτις δήλωσε πως η Ντόλι Πάρτον αποτελεί παράδειγμα για όλους: «Λένε να μην συναντάς ποτέ τα είδωλά σου. Στην περίπτωσή της, όμως, έκαναν λάθος. Το θάρρος της να αναγνωρίσει ότι ήταν κάτι περισσότερο από αυτό που πίστευαν οι άλλοι για εκείνη και ότι έπρεπε να απομακρυνθεί και να προχωρήσει, αναζητώντας νέα δουλειά και νέες δυνατότητες, την οδήγησε να γράψει το «I Will Always Love You», ως έναν δικό της τρόπο να ευχαριστήσει και να εκφράσει την αγάπη της, αλλά και να προχωρήσει παρακάτω. Αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους μας», σημείωσε σε ανάρτησή της στο Instagram.