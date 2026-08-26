Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: Περιμέναμε ένα θαύμα, αλλά τώρα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα και έναν αγαπημένο συνάδελφο
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Καίτη Γαρμπή Δημήτρης Κόκοτας

Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: Περιμέναμε ένα θαύμα, αλλά τώρα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα και έναν αγαπημένο συνάδελφο

Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου, έγραψε η τραγουδίστρια σε μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση

Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: Περιμέναμε ένα θαύμα, αλλά τώρα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα και έναν αγαπημένο συνάδελφο
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Με συγκινητικές αναρτήσεις πλημμύρισαν τα social media μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια, έχοντας υποστεί έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024.

Γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα σε αυτά και η Καίτη Γαρμπή. Η τραγουδίστρια τόνισε πως αν και ήλπιζε σε ένα θαύμα, τώρα αποχαιρετά ένα «υπέροχο πλάσμα», «έναν αγαπημένο συνάδελφο» και «ένα καλό παιδί», όπως τον περιέγραψε.  «Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε η Καίτη Γαρμπή, λέγοντας το δικό της «αντίο» μέσα από το Instagram. 

Δείτε την ανάρτησή της

Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: Περιμέναμε ένα θαύμα, αλλά τώρα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα και έναν αγαπημένο συνάδελφο
4 ΣΧΟΛΙΑ

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