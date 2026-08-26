Την Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα
Την Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα
Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα συνοδεύσουν τον Δημήτρη Κόκοτα στην τελευταία του κατοικία. Ο τραγουδιστής έχασε τη μάχη που έδινε για περισσότερο από δύο χρόνια που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο Facebook, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας στις 12.00 μ.μ..
Δείτε την ανάρτηση
Η κηδεία του τραγουδιστή, που άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, όπως δήλωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας λίγη ώρα νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Ομόφωνα αποφασίστηκε και η τήρηση ενός λεπτού σιγής, ενώ συμφωνήθηκε η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, θα παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία, με την ανακοίνωση να αναφέρει πως αποφασίστηκε και η κατάθεση στεφανιού.
Το Δημοτικό συμβούλιο, παράλληλα, συμφώνησε την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, αλλά και την ονοματοδοσία της αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του.
Τέλος, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για ευθετότερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο Facebook, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας στις 12.00 μ.μ..
Δείτε την ανάρτηση
Η κηδεία του τραγουδιστή, που άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, όπως δήλωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας λίγη ώρα νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Ομόφωνα αποφασίστηκε και η τήρηση ενός λεπτού σιγής, ενώ συμφωνήθηκε η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, θα παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία, με την ανακοίνωση να αναφέρει πως αποφασίστηκε και η κατάθεση στεφανιού.
Το Δημοτικό συμβούλιο, παράλληλα, συμφώνησε την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, αλλά και την ονοματοδοσία της αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του.
Τέλος, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για ευθετότερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα