Την Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα

όπως δήλωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας λίγη ώρα νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου , σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του.



Το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, θα παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία, με την

ανακοίνωση να αναφέρει πως αποφασίστηκε και η κατάθεση στεφανιού.

Το Δημοτικό συμβούλιο, παράλληλα, συμφώνησε την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, αλλά και την ονοματοδοσία της αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του.

Τέλος, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για ευθετότερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.